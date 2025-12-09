Новини
Бюджетната комисия в НС прие на първо четене фискалните рамки на ДОО и НЗОК за 2026 г.

9 Декември, 2025 14:18

И този път заседанието на Бюджетната комисия започна със спор между управляващи и опозиция за кворума. Бюджетът на общественото осигуряване беше един от най-спорните в предишния вариант на план-сметката. Кабинетът се отказа да вдига вноските и потърси други приходоизточници.

Бюджетната комисия в НС прие на първо четене фискалните рамки на ДОО и НЗОК за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и Държавният бюджет влязоха за разглеждане в ресорната комисия в парламента. След като параметрите бяха обсъдени между правителство, синдикати и бизнес, днес те трябва да минат и на първо четене в Бюджетната комисия.

Малко след обяд бяха приети на първо четене фискалните рамки на ДОО и на НЗОК, съобщават от Нова телевизия.

След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.

Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.

Припомняме, че минималната работна заплата става 620 евро, а максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро. Данъците и осигуровките остават същите поне за следващата година, отменя се и въвеждането на системата СУПТО. Предвидените приходи са 50 млрд. евро, а разходите – 54 млрд. евро. Дефицитът е 3%.

И този път заседанието на Бюджетната комисия започна със спор между управляващи и опозиция за кворума.

Бюджетът на общественото осигуряване беше един от най-спорните в предишния вариант на план-сметката. Кабинетът се отказа да вдига вноските и потърси други приходоизточници.

"През 2025 година в приходната част по Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване са 7,7 млрд. евро. За 2026 година в проекта имаме 8,4 млрд. евро", посочиха от НОИ.

"Поех един ангажимент през март и той е изпълнен - за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. И то се вдига от 780 на 900 лева. И още нещо много важно – повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано - от 50 на 75 на сто", заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Той посочи, че от неговото министерство са успели да вдигнат размера на минималната работна заплата, да заложат спазването на „швейцарското правило" и да увеличат обезщетението за гледане на дете след втората година майчинските след години на замразяване на размера му.

Фискалният съвет отново излезе с критично становище - настоящата политика в НОИ неминуемо ще доведе до нужда от вдигане на вноската и то скоро.

"Увеличението на разходите за 2026 г. с 9 процента изпреварва темпа на ръста на приходите от вноски, който е 8,4 процента. Това ще даде отражение с вероятно увеличение на ставките и ще повлияе много негативно на бизнеса", смята Богомил Манов.

Тъй като вдигане на вноските се предвижда през 2027 и 2028 г. бизнесът настоява да се изчисли колко хора ще плащат вноски следващите поне 30 години преди да се изчисли ставката.

Дефицитът за 2025 г. е 9 млрд. А за 2026 е 12 млрд. лева. Видно е, че не можем да настигнем приходите. Затова или вдигаме рязко осигуровката, или вдигаме базата, върху която се изчислява", предложи Мария Минчева от БСК.

И тук синдикатите напомниха общественото осигуряване не е бизнес, а социална подкрепа за гражданите. "Социалното осигуряване е система и всички плащания са социални, друг е въпросът, ако пипаме нещо, което не е там с тази цел", смята Ася Гонева от КНСБ.


Напиши коментар:


  • 1 синдикат

    16 3 Отговор
    Само да попитам, има ли Синдикати, които защитават работещите в Частния Сектор, който реално през данъците си, плаща заплатите на всички в Държавната Администрация . Президент, Парламент, Правителство, Местна власт. Не виждам Синдикати в Частния Сектор, които да се борят за правата на Работниците, независимо от Индустрията?! Вие виждате ли ги? Питам онези, които са в Частния сектор, които плащат заплатите в Държавата? Виждате ли Синдикат на работното Ви място, който Ви пази интересите като работник? Не? Тогава, този бюджет ви взима още пари, с които бихте купили повече храна за семейството си, и не е ясно, дали ще доживеете до пенсия. Всеки има глава на раменете си и да мисли!

    Коментиран от #9, #10

    14:33 09.12.2025

  • 2 Ментата

    21 2 Отговор
    нервен , премята химикалка между пръстите си и вдигнал ръка високо , като че ли влак ще спира !

    14:36 09.12.2025

  • 3 Гост

    14 2 Отговор
    Само като ги видиш тия гнусни, приличащи на хора, същества и веднага ти става ясно, че ти готвят голямата тесла. Елате на протеста бе, изме"кяри. Елате да ви "поздравим" за "хубавия" бюджет.

    14:43 09.12.2025

  • 4 Разкрития

    11 2 Отговор
    ОСТАВКА на мутрата Бойко Борисов!
    Това са престъпленията на Бойко Борисов, за които в МВР и прокуратурата са събрани доказателства. Пеевски държи преписките „на трупчета“ и така контролира Борисов, превръщайки го в свой роб.
    Документ 1 – Справка с номер 328-26762 от 29.05.2023г. екземпляр единствен по описа на ГДНП – МВР.
    Справката съдържа данните за преписките по сигнали срещу Бойко Борисов и свързани с него лица. Съдържа:
    - Данни за сигнали за престъпления, извършени от Бойко Борисов по чл. 149 и 150 от НК – педофилия и разврат, както и за събраните сведения и данни по тях;
    - Данни за подадените от БОЕЦ сигнали за „пачките и кюлчетата“ и БарселонаГейт;
    - Данни за сигнали, подадени от Александър Томов за корупция срещу Бойко Борисов. Александър Томов е председател на ПП „Евролевица“ и сега е коалиционен партньор на Бойко Борисов, като част от предизборно обединение с БСП и съвместно обслужват Пеевски и Борисов.
    Документ 2 - Той представлява собственоръчно подписан на всяка страница сигнал от Иван Георгиев Танев до МВР (до небезизвестният комисар Михаил Наумов). Сигналът е във вид на сведение – разказ за това, как самият Танев е дал подкуп в размер на 250 000лв. на Бойко Борисов и участието в схемата на бившия министър на земеделието Мирослав Найденов. Подкупът е даден, за да бъдат възстановени на негова фирма над 1 400 000 лв ДДС, което самият той признава, че е било незаконно, защото фактурите са били фалшиви.

    14:43 09.12.2025

  • 5 ГЛАВАТАРЯТ ГЛЕДА

    4 3 Отговор
    ВЪВ СТРАНИ НЕ ТАКА СЕ СНИШАВА ДО ТЯХ ЕДНА ОЧИЧКИ СКЛОПИЛА. ПАРОДИЯ ВЪВ СТРАНА ПОРОБЕНА И ОКРАДЕНА. МЪКА МЪКА.

    14:46 09.12.2025

  • 6 Клети невежи слуги на мyтpи

    15 2 Отговор
    Каква картинка - делю фактурата и данчо ментата правят бюджет ?!
    Единия е тройкаджия от университета в Свищов, а другия е обикновен барман и крупие - тава са им разбиранията от финанси.

    Коментиран от #12

    14:47 09.12.2025

  • 7 ГЛАВАТАРЯТ ГЛЕДА

    6 1 Отговор
    ВЪВ СТРАНИ МЕНТАКА СЕ СНИШАВА ДО ТЯХ ЕДНА ОЧИЧКИ СКЛОПИЛА. ПАРОДИЯ ВЪВ СТРАНА ПОРОБЕНА И ОКРАДЕНА. МЪКА МЪКА.

    14:48 09.12.2025

  • 8 Майко Мила !

    6 3 Отговор
    Майко Мила !

    България !

    Държава !

    Съставена !

    И Управлявана !

    От Прошляци !

    И Мошеници !

    15:26 09.12.2025

  • 9 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "синдикат":

    Синдиката е казионен

    15:31 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 На бас 👍

    2 3 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    15:55 09.12.2025

  • 12 явно си финансово НЕГРАМОТЕН!!!

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Клети невежи слуги на мyтpи":

    Крупието разбира от пропорции много повече от такива като професор по ..........какъвто си ти!

    15:56 09.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    5 0 Отговор
    ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС " ФАКТИ " .ВИЕ РАБОТЕТЕ ЛИ ИЛИ ТРИЕТЕ МНЕНИЕТО НА ХОРАТА? КАКВИ МЕДИАТОР СТЕ, КОГАТО НЕ ВНИКВАТЕ ДЕТАЙЛНО В ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА? НЕ ВИ ЛИ ВЪЛНУВА, КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО БЪДЕТЕ " ОСВОБОДЕНИ " ОТ ДОПЛАЩАНЕТО ВИ ЗА ЗДРАВЕ? В ЦЕЛИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВСЕКИ ПРИТЕЖАВА ТАЗИ ЗДРАВНА КАРТА. МОЖЕ БИ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПЪТУВАТЕ В СЪЮЗА ЛИ? ВАШЕ ПРАВО. 🇧🇬🌹💯👍❤️

    16:14 09.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    4 0 Отговор
    8% здравната, като здравната осигуровка се определя от размер на МРЗ. Ако МРЗ 2025 е 1077 лв. то вноската е била за самоосигуряващи 4%, на МРЗ която годишно е 517 лв. С повишаване на МРЗ 2026 с 1213 лв., то здравната се повишава до 582 лв., или 65 лв. повече годишно. Данък сграда увеличение 40%, увеличение с 80 лв. годишно и то за основни жилища, и стари сгради над 20 г.
    Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
    Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
    Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.

    Коментиран от #24

    16:25 09.12.2025

  • 19 Не Е Чесно !

    5 0 Отговор
    Не Е Чесно !

    Да се Родиш !

    В Мошенническа !

    Държава !

    16:44 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 !!!

    4 0 Отговор
    И да триете, и да не триете, двете физиономии на снимката са нищожества! И треперят от страх за утре!

    17:18 09.12.2025

  • 23 Въпрос

    3 0 Отговор
    До колко маас е дежурен модераторът, който бързо изтрива всички коментари против двете мутри на снимката и въобще против туловището с тегло 190 кг.?!

    17:20 09.12.2025

  • 24 оня дет смята и други ....върши!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    4% Са за самоосигуряващи се ,които се водят БЕЗРАБОТНИ!4% е за милиционерите и магистрати , които им плаща държавата...И тези 4 не им плаща , а ги пише на ........държавен тефтер....Някой умник казва от единия в другия......Всичко пада на Частнике.8%/1077 тази година ,а другата8%/1240лв........И НЗОК иска да мърда и Процентни пунктове защото 13,145% увеличение на вноските по ЗОО към НЗОК им се виждат малко........

    17:25 09.12.2025

  • 25 До 24 оня дет

    0 0 Отговор
    Давам ви пример, двама родители на 80 г., осигурявали са се в държава извън ЕС, пристигат в България пенсионери, оказва се, че в България не им признават здравните осигуровки, защото България не е сключила двустранен договор с държавата, в която са се осигурявали. Тези хора трябва да ги осигурявам до ГРОБ на 4% Здравна спрямо МРЗ.
    1164 лв. ще плащам от 2026 годишно за 2 двама възрастни, за семеен бюджет си е СУМА при нормална средна работна заплата. Не онези 99 000 бюджетника със заплати по 9000 и 24 000 лв., които не плащат осигуровки. В бъдеще около 500 000 българи, които се осигуряват в държави, с които България не е сключила договор ще бъдат ощетени.
    Самосигуряващите се българи също трябва да плащат Здравни доживот, обикновено ги плаща работещият в семейството. Справедливо ли е според вас, обикновен работник плащащ 3.2% на МРЗ Здравна, останалите 6.8% ги плаща работодател, след пенсионна възраст не плаща осигуровка. Самоосигуряващият плащащ 4%, или повече от наемен работник ще плаща до ГРОБ Здравна осигуровка.
    Трети казус, България е единствената държава, в която пациентите доплащат 60% от доболнична помощ, или бюджетът на НЗОК реално е 17 милиарда лева, а не 11 милиарда.

    06:15 10.12.2025

