Бюджетната комисия в НС прие на първо четене фискалните рамки на ДОО и НЗОК за 2026 г.

Бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и Държавният бюджет влязоха за разглеждане в ресорната комисия в парламента. След като параметрите бяха обсъдени между правителство, синдикати и бизнес, днес те трябва да минат и на първо четене в Бюджетната комисия.
Малко след обяд бяха приети на първо четене фискалните рамки на ДОО и на НЗОК, съобщават от Нова телевизия.
След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.
Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.
Припомняме, че минималната работна заплата става 620 евро, а максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро. Данъците и осигуровките остават същите поне за следващата година, отменя се и въвеждането на системата СУПТО. Предвидените приходи са 50 млрд. евро, а разходите – 54 млрд. евро. Дефицитът е 3%.
И този път заседанието на Бюджетната комисия започна със спор между управляващи и опозиция за кворума.
Бюджетът на общественото осигуряване беше един от най-спорните в предишния вариант на план-сметката. Кабинетът се отказа да вдига вноските и потърси други приходоизточници.
"През 2025 година в приходната част по Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване са 7,7 млрд. евро. За 2026 година в проекта имаме 8,4 млрд. евро", посочиха от НОИ.
"Поех един ангажимент през март и той е изпълнен - за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. И то се вдига от 780 на 900 лева. И още нещо много важно – повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано - от 50 на 75 на сто", заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси.
Той посочи, че от неговото министерство са успели да вдигнат размера на минималната работна заплата, да заложат спазването на „швейцарското правило" и да увеличат обезщетението за гледане на дете след втората година майчинските след години на замразяване на размера му.
Фискалният съвет отново излезе с критично становище - настоящата политика в НОИ неминуемо ще доведе до нужда от вдигане на вноската и то скоро.
"Увеличението на разходите за 2026 г. с 9 процента изпреварва темпа на ръста на приходите от вноски, който е 8,4 процента. Това ще даде отражение с вероятно увеличение на ставките и ще повлияе много негативно на бизнеса", смята Богомил Манов.
Тъй като вдигане на вноските се предвижда през 2027 и 2028 г. бизнесът настоява да се изчисли колко хора ще плащат вноски следващите поне 30 години преди да се изчисли ставката.
Дефицитът за 2025 г. е 9 млрд. А за 2026 е 12 млрд. лева. Видно е, че не можем да настигнем приходите. Затова или вдигаме рязко осигуровката, или вдигаме базата, върху която се изчислява", предложи Мария Минчева от БСК.
И тук синдикатите напомниха общественото осигуряване не е бизнес, а социална подкрепа за гражданите. "Социалното осигуряване е система и всички плащания са социални, друг е въпросът, ако пипаме нещо, което не е там с тази цел", смята Ася Гонева от КНСБ.
1 синдикат
Коментиран от #9, #10
14:33 09.12.2025
2 Ментата
14:36 09.12.2025
3 Гост
14:43 09.12.2025
4 Разкрития
Това са престъпленията на Бойко Борисов, за които в МВР и прокуратурата са събрани доказателства. Пеевски държи преписките „на трупчета“ и така контролира Борисов, превръщайки го в свой роб.
Документ 1 – Справка с номер 328-26762 от 29.05.2023г. екземпляр единствен по описа на ГДНП – МВР.
Справката съдържа данните за преписките по сигнали срещу Бойко Борисов и свързани с него лица. Съдържа:
- Данни за сигнали за престъпления, извършени от Бойко Борисов по чл. 149 и 150 от НК – педофилия и разврат, както и за събраните сведения и данни по тях;
- Данни за подадените от БОЕЦ сигнали за „пачките и кюлчетата“ и БарселонаГейт;
- Данни за сигнали, подадени от Александър Томов за корупция срещу Бойко Борисов. Александър Томов е председател на ПП „Евролевица“ и сега е коалиционен партньор на Бойко Борисов, като част от предизборно обединение с БСП и съвместно обслужват Пеевски и Борисов.
Документ 2 - Той представлява собственоръчно подписан на всяка страница сигнал от Иван Георгиев Танев до МВР (до небезизвестният комисар Михаил Наумов). Сигналът е във вид на сведение – разказ за това, как самият Танев е дал подкуп в размер на 250 000лв. на Бойко Борисов и участието в схемата на бившия министър на земеделието Мирослав Найденов. Подкупът е даден, за да бъдат възстановени на негова фирма над 1 400 000 лв ДДС, което самият той признава, че е било незаконно, защото фактурите са били фалшиви.
14:43 09.12.2025
5 ГЛАВАТАРЯТ ГЛЕДА
14:46 09.12.2025
6 Клети невежи слуги на мyтpи
Единия е тройкаджия от университета в Свищов, а другия е обикновен барман и крупие - тава са им разбиранията от финанси.
Коментиран от #12
14:47 09.12.2025
7 ГЛАВАТАРЯТ ГЛЕДА
14:48 09.12.2025
8 Майко Мила !
България !
Държава !
Съставена !
И Управлявана !
От Прошляци !
И Мошеници !
15:26 09.12.2025
9 Факт
До коментар #1 от "синдикат":Синдиката е казионен
15:31 09.12.2025
11 На бас 👍
15:55 09.12.2025
12 явно си финансово НЕГРАМОТЕН!!!
До коментар #6 от "Клети невежи слуги на мyтpи":Крупието разбира от пропорции много повече от такива като професор по ..........какъвто си ти!
15:56 09.12.2025
15 Цвете
16:14 09.12.2025
18 Горски
Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.
Коментиран от #24
16:25 09.12.2025
19 Не Е Чесно !
Да се Родиш !
В Мошенническа !
Държава !
16:44 09.12.2025
22 !!!
17:18 09.12.2025
23 Въпрос
17:20 09.12.2025
24 оня дет смята и други ....върши!
До коментар #18 от "Горски":4% Са за самоосигуряващи се ,които се водят БЕЗРАБОТНИ!4% е за милиционерите и магистрати , които им плаща държавата...И тези 4 не им плаща , а ги пише на ........държавен тефтер....Някой умник казва от единия в другия......Всичко пада на Частнике.8%/1077 тази година ,а другата8%/1240лв........И НЗОК иска да мърда и Процентни пунктове защото 13,145% увеличение на вноските по ЗОО към НЗОК им се виждат малко........
17:25 09.12.2025
25 До 24 оня дет
1164 лв. ще плащам от 2026 годишно за 2 двама възрастни, за семеен бюджет си е СУМА при нормална средна работна заплата. Не онези 99 000 бюджетника със заплати по 9000 и 24 000 лв., които не плащат осигуровки. В бъдеще около 500 000 българи, които се осигуряват в държави, с които България не е сключила договор ще бъдат ощетени.
Самосигуряващите се българи също трябва да плащат Здравни доживот, обикновено ги плаща работещият в семейството. Справедливо ли е според вас, обикновен работник плащащ 3.2% на МРЗ Здравна, останалите 6.8% ги плаща работодател, след пенсионна възраст не плаща осигуровка. Самоосигуряващият плащащ 4%, или повече от наемен работник ще плаща до ГРОБ Здравна осигуровка.
Трети казус, България е единствената държава, в която пациентите доплащат 60% от доболнична помощ, или бюджетът на НЗОК реално е 17 милиарда лева, а не 11 милиарда.
06:15 10.12.2025