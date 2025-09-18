Новини
И петият вот на недоверие не мина. Кабинетът "Желязков" отново оцеля

И петият вот на недоверие не мина. Кабинетът "Желязков" отново оцеля

18 Септември, 2025 16:58 1 707 74

За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие, съобщават от Нова телевизия. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Зад петия вот на недовериe стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”. В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. А точно 24 часа след приключването им беше гласуването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    26 12 Отговор
    Следващият път

    16:59 18.09.2025

  • 2 Пич

    35 6 Отговор
    Пу да му Е.М.!!!

    17:00 18.09.2025

  • 3 КиКи

    31 4 Отговор
    Очакваме Боко да облече тениска на Благо Коцев ако му стиска!

    Коментиран от #63

    17:01 18.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    12 42 Отговор
    В един кюп путинофили са!
    Никой не повдига въпроса, защо 120 000 " нулеви" фирми на руските шпиони не развиват дейност в България?

    Коментиран от #44

    17:01 18.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 43 Отговор
    Слава на ГЕРБ!💋🐀🐑🐷🌈🛴🥳🤣👍

    17:01 18.09.2025

  • 6 Мутата

    55 6 Отговор
    Излезте с тягите и им смачкайте кратните на прасовидните и измикярите им от БСП и ИТН

    Коментиран от #13

    17:02 18.09.2025

  • 7 Сатана Z

    32 2 Отговор
    Мистър Хаяши оцеля ден до пладне.

    17:03 18.09.2025

  • 8 1234

    51 3 Отговор
    Опозицията няма да може ,само народа може да ги свали!!!!

    17:03 18.09.2025

  • 9 Това беше ясно

    10 33 Отговор
    Не може да правиш вот на недоверие без доводи и да си изстискваш от пръстите нещо. Така се опорочи инструмента вот на недоверие.

    Коментиран от #49, #54

    17:04 18.09.2025

  • 10 гост - нищо ново в България

    27 1 Отговор
    Тома Измирлиев, брат на Христо Смирненски "Пожарът в камарата" 1929 година
    ".......Ще пламне бе братко, че как да не пламне, Че малко видя ли, че малко ли пати?
    Десетки години там звани, незвани редят се и стават без свян депутати.

    Че малко ли пъти била е арена на циркови сцени и страшни скандали,
    Че малко ли хора в таз сграда свещена задремват от скука, ГЛАСУВАТ ЗАСПАЛИ?....."

    17:04 18.09.2025

  • 11 за един приятел питам

    7 20 Отговор
    И за какво беше всичко това ?! За да слушаме (ама ние - не слушаме) едни и същи простотии от парламентарната трибуна , за да слушаме същите простотии по де-що има телевизия , за да умре един полицай , за да се преброят "дивите (опозиционни) зайци" и да видят хартисалили ли са им избиратели (не са) или ... ЗАЩО ?!

    17:04 18.09.2025

  • 12 787

    30 13 Отговор
    Радев е едниствения адекватен политик в момента. Идиотизъм беше ПП-ДБ да се сглобят с тулупите срещу Радев. И сега си сърбат попарата, която сами забъркаха.

    Коментиран от #22, #39

    17:05 18.09.2025

  • 13 Що бе

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мутата":

    Какво са ти направили?

    17:05 18.09.2025

  • 14 Питам:

    21 2 Отговор
    Най-мъдрия , опитния и великия защо не гласува, а се измъкна за пореден път като пр...ня из гащи по терлици?

    17:06 18.09.2025

  • 15 Бую

    5 0 Отговор
    Пхахяхяхяха

    17:06 18.09.2025

  • 16 Кабакрадев

    22 2 Отговор
    Честито на новия при...тежател на стра...ната....наречена М.а.г.ни.ти.стан.

    17:06 18.09.2025

  • 17 ООрана държава

    18 0 Отговор
    Жалко за пр0сти0 народ

    17:07 18.09.2025

  • 18 фжжфе

    23 3 Отговор
    Кабинетът оцеля. Мафията — също.

    А онези българи, които ѝ ръкопляскат, ще пожънат същото, което тя сее:

    бедност, режим, и живот на туби и кредити.

    Когато аплодираш крадеца, не ставаш съучастник. Ставаш жертва с усмивка.

    Няма да се размине мизерията на тези дето се радват, и Слава на Бога хотела на Роско ще го построят, но с какви

    пари е направен?

    17:08 18.09.2025

  • 19 таксиджия 🚖

    3 13 Отговор
    вАзраждане никога повече няма да има 33 дупетата. Правят си ПР акции и те и останалите уж опозиция. Чеп и Фараона едвам минаха 4% зор им е да останат без депутатска заплата и шкода Октавия. Циркаджии!

    17:08 18.09.2025

  • 20 604

    14 3 Отговор
    Шиши е най-находчивия шърлътан...къ съ нъмести в фалшива опозиция и набутъ чалгаря и комудетата. За бсп незнам ъм на другите избури шългаря е аут!

    17:10 18.09.2025

  • 21 ПроститеПарчета

    5 2 Отговор
    НЕкоалиционните партньори на боко и шишо, които НЕ подкрепиха предшния вот на недоверие, внасят нов със същите мотиви. Целта е да падне правителството на боко и шишо ЗА ДА НИ УПРАВЛЯВА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО НА БОКО И ШИШО, с премиер от домовата книга, за която те гласуваха "реформата" в конституцията. И междувременно, няма да работят един месец преди избори и поне два след избори, но ще си папат заплатите, осигуровките и представителните разходи. А асанчо вчера се прави на загрижен за дефицита!

    17:11 18.09.2025

  • 22 604

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "787":

    Чорапа е и той една кукла....артист битер зеля..

    17:12 18.09.2025

  • 23 Азът

    9 3 Отговор
    Шарлатаните от ПП-ДБ нямат право да реват! Те изпраха Борисов и съживиха ГЕРБ, те стояха в скута на Пеевски, и пак те го направиха значим, за да може той с гордост днес да се изцепи, че ще прави държава с главно "Д"! Затова сърбайте си супата шарлатани, сами си я надробихте!

    Коментиран от #36

    17:13 18.09.2025

  • 24 Крадливата мафия оцеля

    11 1 Отговор
    Мошениците остават на власт

    17:15 18.09.2025

  • 25 Тома

    12 3 Отговор
    Ако чакат хората тези в парламента да гласуват вот на недоверие няма да стане.Единственият начин е всички с тоягите и без жал.

    17:17 18.09.2025

  • 26 Не не

    4 5 Отговор
    Никой и не се надявал че вотът ще мине. Хубавото е в тази ситуация, че ГЕРБ ще загуби властта с пълзяща революция на Пеевски, той е по-добър вариант от ББ, колко-то и да го плюят. Такъв вариант не може да се постигне с избори. Тия които бързаха да печатат нови бюлете

    17:17 18.09.2025

  • 27 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА

    7 4 Отговор
    ЗАЩОТО ВЪВ ФРАНЦИЯ ДНЕС НАД 800000 ДУШИ ПРОТЕСТИРАТ БЛОКИРАТ УЧИЛИЩА ВЪЗДУШЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ И МНОГО ДРУГИ СВЕРИ.А ПРИ НАС НАРОДА КАТО СПИ НА ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ ГЛАСУВАТ НА ПРОТЕСТИ ДРЕМЯТ.Е ДА НИ Е ЧЕСТИТО СВИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЛАВНОТО ,,Д,, ИЛИ ПРАСЕТО ДЕЯН ПЕЕВСКИ.НО БСП-ОЛ ПАРТИЯ ПОВЕЧЕ ПЕНСИОНЕРИ ГЛАСУВАТ ЗА ТЯХ А ПЕНСИОНЕРИТЕ СА ПРОТИВ ЕВРОТО .НЕКА СЕ НАМИНИСТЕРСТВАТ ЗА ПОСЛЕДНО ЗАЩОТО НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛЕДАТ ПАРЛАМЕНТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА АКО ГО ДАВАТ.

    17:18 18.09.2025

  • 28 бай Даньо

    3 6 Отговор
    Опозицията няма ривети , време е за петата ракия!

    17:19 18.09.2025

  • 29 Цензура

    8 2 Отговор
    Абсолютно всички, които продължават да крепят на власт тоя национален предател, който дори започна да хъхри по укpoпски и наричаше "БАЛХАРИЯ" родината ни, трябва да отговарят колкото се може по-скоро !!!

    17:19 18.09.2025

  • 30 Не не

    5 2 Отговор
    Тия, които бързаха да печатат нови бюлетини, да му мислят!

    17:19 18.09.2025

  • 32 И какво че

    7 3 Отговор
    Кабинетът "дЖилезку " отново оцеля ? Вода ли ще има или НСО ще ги опази може би ? А дали атентати няма да има може би ?

    17:19 18.09.2025

  • 33 Емигрант

    6 4 Отговор
    Д.Талев: - "последният комунист в света ще умре в България, много след като последния руски е умрял в Русия". Управляват ви и ви будалкат в момента най-заклетите комунисти в България - ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН ? Фактите показват тази реалност, първо - диктатура, второ - тоталитаризъм, трето - всички са наследници на болшевишки фамилии от близкото минало и по-далечно /кръвта вода не става/, четвърто - всички отричат че са комунисти без никой да ги пита или обвинява в това и пето - всички от този кабинет са участници в подаръкът за Путин тръбата за газ построена с парите на будалите !

    Коментиран от #61

    17:19 18.09.2025

  • 34 кабинетът ХАЯШИ оцеля

    8 3 Отговор
    ГЕРБ с Боко и ДПС с Шиши са ясни ...! Лошото е, че още две партии се очертават като противонародни БСП със Зафиров и ИТН с Трифонов ...! Какво трябва да стане, за да се проумее накъде се сриваме!? След безводието идва безхлебието ...!

    17:20 18.09.2025

  • 35 Абсурдистан

    3 8 Отговор
    Тези могат ли да смятат? Нямат шанс да свалят правителството и само се занимават с глупости.

    17:20 18.09.2025

  • 36 Тизът

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Азът":

    Боко го изпраха 70 процента негласуващи.

    Коментиран от #43, #51, #71

    17:20 18.09.2025

  • 37 Стенли

    9 0 Отговор
    Вече се видя кой е истинският управляващ в България не че до сега не се знаеше Пеевски е начело на тази клета територия а имаме вече и мюсюлманско училище в София да ни е честито новото начало 😁🐷🎃🙈😮‍💨

    17:20 18.09.2025

  • 38 харвар

    2 10 Отговор
    браво г-н пеевски ти си мъжко момче сложи харварите -шарлатанията в малкото си джобче ти мислиш за БЪЛГАРИЯ следващите избори премиер а ХАРВАРИТЕ ДБ МЕЧ И ВЪЗРАЖДАНЕ УКАНАЛА

    17:21 18.09.2025

  • 39 Народа е виновен

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "787":

    Няма как на избори първите места да се държат от партиите на мафията и двата олигархични кръга ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ. И същите избиратели на тази мафия са срещу президента, щото ги лъжат като стадо.

    Коментиран от #41

    17:22 18.09.2025

  • 40 Безсмислени вотове

    2 7 Отговор
    Губи се време да се направи нещо полезно.....

    Коментиран от #53

    17:22 18.09.2025

  • 41 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Народа е виновен":

    По голема мафия от нас нема.....

    17:23 18.09.2025

  • 42  И колко пъти трябва да питаме? А?

    3 3 Отговор
    ....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    Коментиран от #47, #52

    17:23 18.09.2025

  • 43 Ами да са гласували бе

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тизът":

    Кой ги спира.....

    17:24 18.09.2025

  • 44 Ганю Алеков

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Защото закона изискваше да се правят фирми за закупуване на земя, иделни части от парцели под сгради.
    Даже, тези фирми даваха задължително нулеви отчети всяка година, защото нямат дейност. 100% европецска демокрация. Честото!

    17:24 18.09.2025

  • 45 Избиване

    3 1 Отговор
    Това е нужно според мен

    17:25 18.09.2025

  • 46 матей

    7 2 Отговор
    слави трифонов, зафиров, к.добрев- спасителите на българската мафия! Позор, позор и за тях и за техните избиратели!

    17:26 18.09.2025

  • 47 Я пъ тоа

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от " И колко пъти трябва да питаме? А?":

    Ако израелска ракета избие семейството ти на 07.10.23г....ква ли песен ша пееш.

    17:26 18.09.2025

  • 48 Убийте атлантик

    4 2 Отговор
    Спасете животи

    Коментиран от #62

    17:27 18.09.2025

  • 49 Що не?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това беше ясно":

    Щом може сглобки от власт и тутки, може и вотове със всякакви аргументи.

    Коментиран от #66

    17:27 18.09.2025

  • 50 Бацо

    4 1 Отговор
    Едно чекмеже за шиши бързо

    17:28 18.09.2025

  • 51 каквото сам си направиш

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тизът":

    Пр0Сти 0вце!

    17:28 18.09.2025

  • 53 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Безсмислени вотове":

    Като да подпалите и изсечете Рила ли?

    Коментиран от #58

    17:30 18.09.2025

  • 54 да бе, да

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Това беше ясно":

    Я се огледай около себе си, виж цените на всички стоки, виж растящия външен дълг, виж престъпността, безводието, пожарите цяло лято, наглите феодали по места, безумното забогатяване на желязковците, и после пак кажи, че нямало доводи тези безобразници да си отидат на минутата. Доводи нямало, почтени хора няма, това е причината един дебелак да се изтъпани и да крещи като хванат от гората как щял бил да прави държава.

    Коментиран от #69, #72

    17:31 18.09.2025

  • 55 здравка клинчева

    0 1 Отговор
    веднага нов ,веднага нов

    17:32 18.09.2025

  • 57 БОЦ - ко

    0 2 Отговор
    Сто и един "далматинци",
    Хванаха опинци....

    17:33 18.09.2025

  • 58 Безсмислени вотове

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "мда":

    Кво общо има едното с другото, че нещо не се разбра.....

    Коментиран от #60

    17:33 18.09.2025

  • 59 ккк

    3 0 Отговор
    Вижте в Англия и Франция какво става, но българина е непокист

    17:33 18.09.2025

  • 60 А ти си блей там!

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Безсмислени вотове":

    Който трябва е разбрал!

    Коментиран от #64

    17:34 18.09.2025

  • 61 Не лъжи бе

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Емигрант":

    Коя тръба е построена с народни пари? Ако визираш турски поток, построен е в българският участък с пари на Булгартрансгаз, а то е търговско дружество. И до днес от транзитни такси, се е изплатила близо наполовина. Само с лъжи се занимавате феновете на шарлатаните.

    17:34 18.09.2025

  • 62 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Убийте атлантик":

    Същото важи и за нас.....

    17:34 18.09.2025

  • 63 Бай Араб

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "КиКи":

    Защо нито една българска копейка не отиде да си даде живора за Путин? Да се сражава против фашизъма?

    17:34 18.09.2025

  • 64 Безсмислени вотове

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "А ти си блей там!":

    Никой не разбра.......

    17:35 18.09.2025

  • 65 гарван гарвану око не вади

    3 1 Отговор
    Цирк за лапащите мухи

    17:36 18.09.2025

  • 66 Сглобка имаше с ПП и ДБ

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Що не?":

    Тук ГЕРБ, БСП и ИТН имат официална коалиция, с подписани цели и задължения.

    17:37 18.09.2025

  • 67 Да ви кажа честно

    3 2 Отговор
    Кабинетът дЖилезку въобще не ми е важен . Важното е да почне серийно ликвидиране на атлантици. Ден след ден ..

    17:37 18.09.2025

  • 68 оня с коня

    3 2 Отговор
    Заглавието е макс. Популистко- Правилното е НЕ "Правителството отново оцеля,а "Правителството ОТНОВО ПОБЕДИ"!Нейсе - важене Крайния резултат,а той е повече от Показателен.

    17:38 18.09.2025

  • 69 правилно

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "да бе, да":

    Циркът тази сутрин е срамен за цялото Народно събрание! Не прилича на законодателен орган на държавата, а на психодиспансер. Час по-скоро трябва да бъде разпуснато и заради начина, по който беше съставено.

    17:39 18.09.2025

  • 70 фактчекър

    1 0 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    17:42 18.09.2025

  • 71 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тизът":

    мислиш че тези 70% ако гласуваха щяха да гласуват за твоята любима партия? Те щом не са гласували значи не желаят нито една от съществуващите партии. А може би дори подкрепят ГЕРБ и не си правят труда да гласуват защото знаят че ГЕРБ така или иначе ще спечели.

    17:44 18.09.2025

  • 72 Ами нямаш

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "да бе, да":

    Цените са плод на спекула, заради влизане на еврото. Дали това правителство или на ПП и ДБ, това бе неизбежно. Безводието е плод на десетки години бездействие, а не на това правителство. Престъпност нямаш увеличена. А кой забогатял, крал и т.н. трябва доказателства. Голите приказки не са доказателства, не са доводи. Но за едно си прав. Няма почтени хора.

    17:46 18.09.2025

  • 73 Баш Балък

    0 0 Отговор
    И това ми било демокрация. Референдум трябва.

    17:46 18.09.2025

  • 74 Гого

    2 0 Отговор
    Тъпо заглавие- "оцеля". Въобще не е ставало въпрос за несигурен изход, манипулатори!

    17:47 18.09.2025

