И петият вот на недоверие не мина. Кабинетът "Желязков" отново оцеля

Кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие, съобщават от Нова телевизия. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Зад петия вот на недовериe стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”. В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. А точно 24 часа след приключването им беше гласуването.