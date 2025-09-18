И петият вот на недоверие не мина. Кабинетът "Желязков" отново оцеля

Кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие, съобщават от Нова телевизия. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.
Зад петия вот на недовериe стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”. В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. А точно 24 часа след приключването им беше гласуването.
1 Хаха
16:59 18.09.2025
2 Пич
17:00 18.09.2025
3 КиКи
Коментиран от #63
17:01 18.09.2025
4 Ганя Путинофила
Никой не повдига въпроса, защо 120 000 " нулеви" фирми на руските шпиони не развиват дейност в България?
Коментиран от #44
17:01 18.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
17:01 18.09.2025
6 Мутата
Коментиран от #13
17:02 18.09.2025
7 Сатана Z
17:03 18.09.2025
8 1234
17:03 18.09.2025
9 Това беше ясно
Коментиран от #49, #54
17:04 18.09.2025
10 гост - нищо ново в България
".......Ще пламне бе братко, че как да не пламне, Че малко видя ли, че малко ли пати?
Десетки години там звани, незвани редят се и стават без свян депутати.
Че малко ли пъти била е арена на циркови сцени и страшни скандали,
Че малко ли хора в таз сграда свещена задремват от скука, ГЛАСУВАТ ЗАСПАЛИ?....."
17:04 18.09.2025
11 за един приятел питам
17:04 18.09.2025
12 787
Коментиран от #22, #39
17:05 18.09.2025
13 Що бе
До коментар #6 от "Мутата":Какво са ти направили?
17:05 18.09.2025
14 Питам:
17:06 18.09.2025
15 Бую
17:06 18.09.2025
16 Кабакрадев
17:06 18.09.2025
17 ООрана държава
17:07 18.09.2025
18 фжжфе
А онези българи, които ѝ ръкопляскат, ще пожънат същото, което тя сее:
бедност, режим, и живот на туби и кредити.
Когато аплодираш крадеца, не ставаш съучастник. Ставаш жертва с усмивка.
Няма да се размине мизерията на тези дето се радват, и Слава на Бога хотела на Роско ще го построят, но с какви
пари е направен?
17:08 18.09.2025
19 таксиджия 🚖
17:08 18.09.2025
20 604
17:10 18.09.2025
21 ПроститеПарчета
17:11 18.09.2025
22 604
До коментар #12 от "787":Чорапа е и той една кукла....артист битер зеля..
17:12 18.09.2025
23 Азът
Коментиран от #36
17:13 18.09.2025
24 Крадливата мафия оцеля
17:15 18.09.2025
25 Тома
17:17 18.09.2025
26 Не не
17:17 18.09.2025
27 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА
17:18 18.09.2025
28 бай Даньо
17:19 18.09.2025
29 Цензура
17:19 18.09.2025
30 Не не
17:19 18.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И какво че
17:19 18.09.2025
33 Емигрант
Коментиран от #61
17:19 18.09.2025
34 кабинетът ХАЯШИ оцеля
17:20 18.09.2025
35 Абсурдистан
17:20 18.09.2025
36 Тизът
До коментар #23 от "Азът":Боко го изпраха 70 процента негласуващи.
Коментиран от #43, #51, #71
17:20 18.09.2025
37 Стенли
17:20 18.09.2025
38 харвар
17:21 18.09.2025
39 Народа е виновен
До коментар #12 от "787":Няма как на избори първите места да се държат от партиите на мафията и двата олигархични кръга ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ. И същите избиратели на тази мафия са срещу президента, щото ги лъжат като стадо.
Коментиран от #41
17:22 18.09.2025
40 Безсмислени вотове
Коментиран от #53
17:22 18.09.2025
41 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #39 от "Народа е виновен":По голема мафия от нас нема.....
17:23 18.09.2025
42 И колко пъти трябва да питаме? А?
Коментиран от #47, #52
17:23 18.09.2025
43 Ами да са гласували бе
До коментар #36 от "Тизът":Кой ги спира.....
17:24 18.09.2025
44 Ганю Алеков
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Защото закона изискваше да се правят фирми за закупуване на земя, иделни части от парцели под сгради.
Даже, тези фирми даваха задължително нулеви отчети всяка година, защото нямат дейност. 100% европецска демокрация. Честото!
17:24 18.09.2025
45 Избиване
17:25 18.09.2025
46 матей
17:26 18.09.2025
47 Я пъ тоа
До коментар #42 от " И колко пъти трябва да питаме? А?":Ако израелска ракета избие семейството ти на 07.10.23г....ква ли песен ша пееш.
17:26 18.09.2025
48 Убийте атлантик
Коментиран от #62
17:27 18.09.2025
49 Що не?
До коментар #9 от "Това беше ясно":Щом може сглобки от власт и тутки, може и вотове със всякакви аргументи.
Коментиран от #66
17:27 18.09.2025
50 Бацо
17:28 18.09.2025
51 каквото сам си направиш
До коментар #36 от "Тизът":Пр0Сти 0вце!
17:28 18.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 мда
До коментар #40 от "Безсмислени вотове":Като да подпалите и изсечете Рила ли?
Коментиран от #58
17:30 18.09.2025
54 да бе, да
До коментар #9 от "Това беше ясно":Я се огледай около себе си, виж цените на всички стоки, виж растящия външен дълг, виж престъпността, безводието, пожарите цяло лято, наглите феодали по места, безумното забогатяване на желязковците, и после пак кажи, че нямало доводи тези безобразници да си отидат на минутата. Доводи нямало, почтени хора няма, това е причината един дебелак да се изтъпани и да крещи като хванат от гората как щял бил да прави държава.
Коментиран от #69, #72
17:31 18.09.2025
55 здравка клинчева
17:32 18.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 БОЦ - ко
Хванаха опинци....
17:33 18.09.2025
58 Безсмислени вотове
До коментар #53 от "мда":Кво общо има едното с другото, че нещо не се разбра.....
Коментиран от #60
17:33 18.09.2025
59 ккк
17:33 18.09.2025
60 А ти си блей там!
До коментар #58 от "Безсмислени вотове":Който трябва е разбрал!
Коментиран от #64
17:34 18.09.2025
61 Не лъжи бе
До коментар #33 от "Емигрант":Коя тръба е построена с народни пари? Ако визираш турски поток, построен е в българският участък с пари на Булгартрансгаз, а то е търговско дружество. И до днес от транзитни такси, се е изплатила близо наполовина. Само с лъжи се занимавате феновете на шарлатаните.
17:34 18.09.2025
62 Путинистче идиотче
До коментар #48 от "Убийте атлантик":Същото важи и за нас.....
17:34 18.09.2025
63 Бай Араб
До коментар #3 от "КиКи":Защо нито една българска копейка не отиде да си даде живора за Путин? Да се сражава против фашизъма?
17:34 18.09.2025
64 Безсмислени вотове
До коментар #60 от "А ти си блей там!":Никой не разбра.......
17:35 18.09.2025
65 гарван гарвану око не вади
17:36 18.09.2025
66 Сглобка имаше с ПП и ДБ
До коментар #49 от "Що не?":Тук ГЕРБ, БСП и ИТН имат официална коалиция, с подписани цели и задължения.
17:37 18.09.2025
67 Да ви кажа честно
17:37 18.09.2025
68 оня с коня
17:38 18.09.2025
69 правилно
До коментар #54 от "да бе, да":Циркът тази сутрин е срамен за цялото Народно събрание! Не прилича на законодателен орган на държавата, а на психодиспансер. Час по-скоро трябва да бъде разпуснато и заради начина, по който беше съставено.
17:39 18.09.2025
70 фактчекър
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав
17:42 18.09.2025
71 Защо
До коментар #36 от "Тизът":мислиш че тези 70% ако гласуваха щяха да гласуват за твоята любима партия? Те щом не са гласували значи не желаят нито една от съществуващите партии. А може би дори подкрепят ГЕРБ и не си правят труда да гласуват защото знаят че ГЕРБ така или иначе ще спечели.
17:44 18.09.2025
72 Ами нямаш
До коментар #54 от "да бе, да":Цените са плод на спекула, заради влизане на еврото. Дали това правителство или на ПП и ДБ, това бе неизбежно. Безводието е плод на десетки години бездействие, а не на това правителство. Престъпност нямаш увеличена. А кой забогатял, крал и т.н. трябва доказателства. Голите приказки не са доказателства, не са доводи. Но за едно си прав. Няма почтени хора.
17:46 18.09.2025
73 Баш Балък
17:46 18.09.2025
74 Гого
17:47 18.09.2025