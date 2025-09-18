Дора Янкова: Този вот на недоверие беше по-солидно подготвен, останалите преди това бяха по-кресливи

Вотовете на недоверие са една нормална парламентарна процедура. Когато си узрял за такъв вот, редно е да имаш солидна алтернатива, със солиден парламентарен дебат, да получиш одобрение и дори да обърнеш останалите. Сега – 8 месеца управление и 5 вота. Този беше по-солидно подготвен, останалите преди това – по-кресливи. Липсва ми онзи солиден парламентарен дебат с грижа към държавата. Това заяви пред БНТ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, цитирана от novini.bg
В МС всеки вот се разчита много сериозно. Отговорните управленци чуват опозицията. Трябва да има взаимно човешко отношение на хората, които състезават своите политически възгледи. Да, Делян Пеевски подкрепя правителството. Това е парламентарният живот“, обясни тя.
По думите ѝ винаги има любимци на властта сред общините: „Но отношението на кметовете от което и политическо семейство трябва да бъдат уважавани, затова единият кмет не трябва да е встрани, а другият да е любимец. От около 750 млн., около 450 млн. са разплатени на кметовете. Това като политическа употреба и дебат звучи. Но знам, че министърът кани винаги на тези срещи кметове от всички политически семейства. В работата си като зам.-министри ние не ги делим.”
„Готви се подготовката за третото плащане по ПВУ. Най-добрата новина - програмата за санирането беше под сериозен риск, но се запази. Около 64% от проектите ще бъдат изпълнени до май месец догодина. От тези, които бяха 80% от ПВУ и 20% от самите граждани, вече всички ще получат на 100% грант”, обяви зам.-министърът.
По темата с безводието Янкова сподели: „Личното ми мнение е, че всички съгрешихме. Политиката по водите е дългосрочна политика. Това е общонационален проблем. Нека с този борд министерствата, институциите, гражданското общество, кметовете, специалистите да седнат на една маса.”
Категорична е, че няма липса на пари, има нужда от солидно държавническо поведение във всички сфери.
