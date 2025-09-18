Новини
Дора Янкова: Този вот на недоверие беше по-солидно подготвен, останалите преди това бяха по-кресливи

18 Септември, 2025 21:10 609 13

По темата с безводието Янкова сподели: „Личното ми мнение е, че всички съгрешихме. Политиката по водите е дългосрочна политика. Това е общонационален проблем. Нека с този борд министерствата, институциите, гражданското общество, кметовете, специалистите да седнат на една маса.”

Вотовете на недоверие са една нормална парламентарна процедура. Когато си узрял за такъв вот, редно е да имаш солидна алтернатива, със солиден парламентарен дебат, да получиш одобрение и дори да обърнеш останалите. Сега – 8 месеца управление и 5 вота. Този беше по-солидно подготвен, останалите преди това – по-кресливи. Липсва ми онзи солиден парламентарен дебат с грижа към държавата. Това заяви пред БНТ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, цитирана от novini.bg

В МС всеки вот се разчита много сериозно. Отговорните управленци чуват опозицията. Трябва да има взаимно човешко отношение на хората, които състезават своите политически възгледи. Да, Делян Пеевски подкрепя правителството. Това е парламентарният живот“, обясни тя.

По думите ѝ винаги има любимци на властта сред общините: „Но отношението на кметовете от което и политическо семейство трябва да бъдат уважавани, затова единият кмет не трябва да е встрани, а другият да е любимец. От около 750 млн., около 450 млн. са разплатени на кметовете. Това като политическа употреба и дебат звучи. Но знам, че министърът кани винаги на тези срещи кметове от всички политически семейства. В работата си като зам.-министри ние не ги делим.”

„Готви се подготовката за третото плащане по ПВУ. Най-добрата новина - програмата за санирането беше под сериозен риск, но се запази. Около 64% от проектите ще бъдат изпълнени до май месец догодина. От тези, които бяха 80% от ПВУ и 20% от самите граждани, вече всички ще получат на 100% грант”, обяви зам.-министърът.

По темата с безводието Янкова сподели: „Личното ми мнение е, че всички съгрешихме. Политиката по водите е дългосрочна политика. Това е общонационален проблем. Нека с този борд министерствата, институциите, гражданското общество, кметовете, специалистите да седнат на една маса.”

Категорична е, че няма липса на пари, има нужда от солидно държавническо поведение във всички сфери.


  • 1 Мета Бета

    12 0 Отговор
    Типична комунистическа бабичка.

    21:14 18.09.2025

  • 2 бгполитик

    7 0 Отговор
    направихме малко театър и разделихме по някой лев!

    21:14 18.09.2025

  • 3 Вие сте крадлива мафия

    10 1 Отговор
    Вие не се чувате какво говорите, нямате връзка с мозъка си, живеете в паралелна реалност! Вие сте нагли крадци

    21:18 18.09.2025

  • 4 Спецназ

    5 2 Отговор
    КОГА??

    Наш Прокурор ще подхване във въздуха
    да не пада на земята

    Кмет от Герб на голям Град??

    Въпроса е риторичен...

    21:19 18.09.2025

  • 5 извънземен

    4 0 Отговор
    А тоз в какво се изявява , и какъв е !!

    21:19 18.09.2025

  • 6 Спецназ

    1 1 Отговор
    КОГА??

    Наш Прокурор ще подхване във въздуха
    да не пада на земята

    Кмет от Шиши Ново начало??

    Въпроса е риторичен...

    21:20 18.09.2025

  • 7 гост

    15 0 Отговор
    Бабо Доре, като кмет на Смолян и председател на общините имаше капацитет и авторитет. Защо ти трябваше на стари години да се окепазяваш? Ама пустота му човешка алчност - НЯМА НАСИТА!

    21:21 18.09.2025

  • 8 Тая

    5 0 Отговор
    (тоя) и то се завлече на народен масраф в Китай . Отврат неземна !

    21:22 18.09.2025

  • 9 Общи

    9 0 Отговор
    приказки на червен кърлеж !

    21:23 18.09.2025

  • 10 Даката

    5 1 Отговор
    Щом като се очертава безводие, не е ли време да направим язовирите си по-дълбоки така, че да съхраняват повече вода, по този начин след първия проливен дъжд няма да се налага да бъдат изпускани, за да не скъсат диги, защото ще бъдат с по-голям капацитет.

    21:42 18.09.2025

  • 11 дядо поп

    5 0 Отговор
    Тази е изгубената сестра на Урсула , от един турски сериал го знам. Ако не ми вярвате , питайте ме пак!

    21:52 18.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ИЗ.....РО.....ДИ ИИИ

    22:11 18.09.2025

  • 13 Притоплена манджа

    2 0 Отговор
    Г-н Борисов явно обича да яде притоплени манджи ,но на нас ни омръзнаха,.

    22:28 18.09.2025

