Татяна Дончева: Истинският проблем на българските спецслужби е, че все по-случайни хора ги оглавяват

18 Септември, 2025 22:22 385 5

"Радев и Стефан Янев назначиха селски началник за шеф на ДАНС и им казах, че това крие огромни рискове. Този, който ръководи турската МИТ, ще ги схруска само влизайки в сградата", коментира зам.-председателят на 45-ото НС

Татяна Дончева: Истинският проблем на българските спецслужби е, че все по-случайни хора ги оглавяват - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Несериозно е да се поддържа старата теза, че след като вотът не е свалил правителството, значи е неуспешен. Когато липсва трибуна, вотът се използва да се кажат проблемите. Това коментира в интервю пред БНР адв. Татяна Дончева, бивш зам.-председател на НС и лидер на "Движение 21".

"Задължителна негова последица е да даде гласност и подреденост за онова, което опозицията счита за недостатък на управлението. Ако опозицията е убедителна в аргументите и те намерят резонанс в обществото, вотът е успешен. Ако опозицията със серия с вотове убеди обществото, че управляващите не са в състояние да предложат решение на проблеми, е успех. Учудвам се докога политическите журналисти ще наричат това неуспех", каза Дончева.

Според нея колкото повече страници мотиви се пишат, толкова повече глупости има:

"И тази, авторката на тези 80 страници мотиви, трябва да даде да ги пише друг. Вотове, в които няма тези и следствия, нямат нищо. Доколко опозицията е съумяла да компенсира недостатъка от съчинението в пленарна зала, е единият въпрос. И вторият е да се мобилизират електоратите и най-вече да се постигне обединение на всички срещу управляващите. Дори за това си е заслужавало усилията".

В предаването "Нещо повече" Дончева предупреди, че да се предлага избор на шефове на ДАНС, на ДА "Разузнаване" и на службата за подслушване в НС, е като "да направим публичен каст за шпиони":

"Не знам дали Делян така си представя, но избор в условия на политическа нестабилност, която при нас се изразява във фрагментиран парламент, ще пренесе нестабилността върху службите. Махам рисковете на съпротивата, но дори да няма такава, всяка политическа промяна, която предшества възможността за създаване на Закон за избора на шефове на спецслужби, означава, че всяка политическа промяна на мнозинството дава възможност за смята на шефовете на ДАНС и Разузнаване. Преди 1996 г. се дебнеха президент и премиер да са от една партия, за да се сменят шефовете на служби".

Дончева посочи, че истинският проблем на българските спецслужби дойде напоследък, когато се оказа, че все по-случайни хора ги оглавяват, "не представители на едно или и друго лоби, а все по-случайни хора".

"Радев и Стефан Янев назначиха селски началник за шеф на ДАНС и им казах, че това крие огромни рискове. Този, който ръководи турската МИТ, ще ги схруска само влизайки в сградата", коментира зам.-председателят на 45-ото НС.

И посочи като пример Пламен Тончев, който сам напусна ДАНС и отиде в Комисията по досиетата.

Според нея няма кой да обучава младите служители на спецслужбите, та дори те да са млади, правилните хора, качествени и образовани. "Отдавна няма кой да ги обучава. Кой ги обучава - Библиотекарският институт, Митко Гестапото?", каза тя.

И предупреди, че държавата има наистина нужда от национална сигурност.

Върховите управници имат персонална нужда, ние имаме обща. "Да си направят програма от старите служители на контра- и разузнаването. Като сложите един комсомолец за външен министър и какво от това", каза още Татяна Дончева и посочи, че "заглушените честоти" на Урсула фон дер Лайен е още една "бананова кора".

А председателят на ЕК е сложила главата на България на дръвника, "изкара ни най-големите въоръжители на Украйна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се продават случайно , обаче.

    1 0 Отговор
    Вони на корупция и чатала на врата на народа от случайности.

    22:24 18.09.2025

  • 2 блеефски

    2 0 Отговор
    ще си правя държава

    Коментиран от #3

    22:27 18.09.2025

  • 3 Татяна...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "блеефски":

    ... защо допуснахте Борисов и Пеевски, това е въпроса? Скрий се и си гледай пенсийката. Каквото ще стане, ще е независимо от теб!!!

    22:29 18.09.2025

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Е то откъде други освен случайници ?! Коя я взели от магистралата , кой от ефрейтор го направили генерал...

    22:32 18.09.2025

  • 5 Корабът потъва

    0 0 Отговор
    Ми то все от някъде трябва а се започне , макар и случайно. Те са нещо като Пепеляшки ,на които им се отворил парашута от Борисов ,защото трябва да има нови лица за публиката. Селският началник, шефката на КЗП, и дори и Делян ,,,, все нови лица внедрени от Бойко за временно ползване. Само той е вечен, но корабът има дупки и продължава да се пълни с вода като Титаник.

    22:40 18.09.2025

