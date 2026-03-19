Времето днес, прогноза за четвъртък, 19 март: Облачно, с валежи в планинските и северните райони

През нощта валежи от дъжд ще има главно на места в Югозападна България. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър, който през нощните часове ще отслабне.

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София около 2°, а максималните – между 7° и 12°, в София – около 7°, по Черноморието между 8° и 11°.

Ще бъде предимно облачно, с валежи в планинските и северните райони, както и по Южното Черноморие. В планините над около 1000 метра валежите ще са от сняг.

И в планините ще е предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток.

В петък с умерен и силен вятър от изток-североизток ще продължи да нахлува по-студен въздух. Ще има и валежи от дъжд, които със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно през нощта и в сутрешните часове, ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Облачно, ветровито и с валежи ще се задържи и през почивните дни, но максималните температури слабо ще се повишат.