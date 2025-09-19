Починалият полицай Ивайло Попов, охраняващ протеста край НС, е брат на кмета на Бистрица

Починалият полицай, охраняващ протест в София, е брат на кмета на Бистрица Самуил Чавдаров Попов, предаде dariknews.bg.

Трагичната новина съобщи самият кмет в социалните мрежи.

Ивайло Попов, който е бил на работа като старши полицай, е починал внезапно тази сутрин вследствие на сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Колегите му веднага са му оказали първа помощ, а екип на Спешна помощ е продължил животоспасяващите действия. Въпреки че е бил откаран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ само две минути след пристигането на линейката, сърцето му не е издържало.

„Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ, и на доктор Юруков от „Пирогов““, написа Самуил Попов.

Опелото ще се състои на 19 септември 2025 г. от 12:00 часа в църквата „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ в село Бистрица.