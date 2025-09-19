Новини
България »
Починалият полицай Ивайло Попов, охраняващ протеста край НС, е брат на кмета на Бистрица

Починалият полицай Ивайло Попов, охраняващ протеста край НС, е брат на кмета на Бистрица

19 Септември, 2025 04:52, обновена 19 Септември, 2025 03:55 491 1

  • полицай-
  • починал-
  • протест-
  • софия-
  • парламент

Трагичната новина съобщи самият кмет в социалните мрежи

Починалият полицай Ивайло Попов, охраняващ протеста край НС, е брат на кмета на Бистрица - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Починалият полицай, охраняващ протест в София, е брат на кмета на Бистрица Самуил Чавдаров Попов, предаде dariknews.bg.

Трагичната новина съобщи самият кмет в социалните мрежи.

Ивайло Попов, който е бил на работа като старши полицай, е починал внезапно тази сутрин вследствие на сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Колегите му веднага са му оказали първа помощ, а екип на Спешна помощ е продължил животоспасяващите действия. Въпреки че е бил откаран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ само две минути след пристигането на линейката, сърцето му не е издържало.

„Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ, и на доктор Юруков от „Пирогов““, написа Самуил Попов.

Опелото ще се състои на 19 септември 2025 г. от 12:00 часа в църквата „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ в село Бистрица.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове