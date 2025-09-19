Новини
Жителите на "Дружба 2" излизат на протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Жителите на "Дружба 2" излизат на протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

19 Септември, 2025

Омбудсманът сезира Комисията по енергетика в НС след постъпили над 200 жалби само за ден

Жителите на "Дружба 2" излизат на протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недоволство заради спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Жителите на квартала ще останат без топла вода и парно до 30 декември. Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години.

Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, жители на квартала се събират, за да изразят недоволството си на протест тази сутрин. От компанията обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини.

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни районният кмет Петко Краев.

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столична община и омбудсмана.

► Отговорът на омбудсмана

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден заради решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба – 2“. Работата е планирана от 2 октомври до 30 декември 2025 г. и ще засегне 120 жилищни сгради.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, „Топлофикация София“ е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024–2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж.к. „Дружба – 2“.

„Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства“, подчертава омбудсманът.


  • 1 бай Бай

    15 0 Отговор
    Студенофикация ще е.

    08:35 19.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор
    Ако сега не направят ремонта, зимата няма да имат парно. Да си купят по един бойлер. Не струва скъпо.
    Роднините им в кв. Хр. Ботев въобще нямат парно. Топлят се с боклуци.

    08:38 19.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "BBБОС":

    Обществени поръчки.

    08:38 19.09.2025

  • 7 Путинеее, памаги!

    4 5 Отговор
    Нии сме все русофили от Кремиковци!

    Коментиран от #9

    08:41 19.09.2025

  • 9 Не бре,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путинеее, памаги!":

    от Манастирските ливади !

    08:43 19.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    В Дружба живее всякаква сган. Има дори и софиянци. Но не много.

    08:44 19.09.2025

  • 16 Топлинно счетоводство

    9 0 Отговор
    Като им спрат порното, вероятно целят да повишат раждаемостта и да се борят с демографската криза, обаче като няма топла вода, работата започва да намирисва.

    08:45 19.09.2025

  • 17 Реалист

    7 0 Отговор
    Хаха, шопчетата много се взеха на сериозно. Те плевенчаните са без вода вече месец и нищо не става от протести, а те за някаква топла вода си мислят, че ще ги огрее. Не виждат ли, че територията се разпада. На кой свят са

    08:45 19.09.2025

  • 25 Когато някой

    8 1 Отговор
    го засегнат тогава се сеща да протестира ! Преди това "логиката" е защо пък аз ? Може нещо да си навредя ! А още по страшното е, че след това се помни толкова кратко, че направо не е за вярване !
    Типичен електорат, който някога беше Народ !

    08:47 19.09.2025

  • 34 Хаби

    2 0 Отговор
    Няма да пискате,нали сте столичани....

    08:51 19.09.2025

  • 35 оня с коня

    1 1 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.Много бързате.

    08:51 19.09.2025

  • 36 Смърф

    7 2 Отговор
    Само да ви кажа ,защото вече ми омръзна от тази ,,Демокрация ,,
    Понеже съзнателния ми живот премина по време на така наречения комунизъм ,Горко Вам ,и Горко на децата Ви .
    При Бай Тошо имаше Държава ,а сега яжте банани и скачайте ,ама от студ и глад .
    Благодаря за минусите ....

    08:52 19.09.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Министърът не носи никаква отговорност. Топлофикация е собственост на общината. Все едно аз да нося отговорност за топлото на съседа. Омбудсмана на Тиквата не струва. Ще го бият с лопата по главата.

    08:52 19.09.2025

