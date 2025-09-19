Хиляди декари гори бяха опустошени това лято от пожари

Това лято беше белязано от високи температури и опустошителни пожари. Пострадаха хора и техните домове, земеделски стопанства, а най-силно засегната беше природата с хиляди изпепелени декари гори.

Част от доброволците, които неуморно гасят пожари, са тези от най-голямата българска доброволческа инициатива за засаждане на дървета „Гората.БГ”. Неин създател е Никола Рахнев.

„Традиционно най-засегнати са южните региони, там където е по-сухо. Най-трудни са пожарите, които горят по склонове с голям наклон, там където не можеш да достигнеш с техника, няма пътища”, обяснява Никола Рахнев пред Нова тв.

„Гората.БГ” като организация е засадила 5 млн. дървета. Ще продължи своето дело и там където е най-смислено, а именно във опожарени места, в места, където има най-голяма нужда”, каза Рахнев.

Пламъците през изминалото лято са обхванали стотици хиляди декари горска територия, казват от Изпълнителната агенция по горите.

„90% от пожарите, които са навлезли в горски територии, са вследствие на човешка дейност”, обясни Росен Райчев, зам.-изпълнителен директор на ИАГ, „Контрол на горските територии и опазването им от пожари”.

По сметки на агенцията за цялото лято са изгорели около 140-150 хил. декара.

При низовите пожари има само унищожена тревна площ и човешка намеса невинаги е нужна. Но при върховите, където всичко е опожарено, възстановяването по естествен път е почти невъзможно.



„Първоначално се извършва обхождане на тези площи. След пожар, следващите 5 години водим статистика и отчет и ежегодно ги проверяваме да видим как се развиват”, обясни Росен Райчев.



В зависимост от условията и местността лесовъдите избират подходящи видове дървета за засаждане.

„Иглолистните гори изгарят по-бързо и лесно от широколистните”, обясни Никола Рахнев.



„Предпочитаме широколистните дървесни видове, които са с по-нисък коефициент на риск на пожарна опасност”, каза Росен Райчев.



Преди при залесяване са се хващали близо 90% от засадените дръвчета, но поради влошаване на климатичните условия процентът е паднал. Това налага на места да се садят наново, което забавя пълното възстановяване на горите след пожари.

„Лятото е изключително сухо. Това не еднократно компрометира извършените залесявания. За всички горски територии се разработват планове за тяхното опазване от горските пожари”, обясни Росен Райчев.



Тези планове включват изграждане на бариерни прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици, изграждане на хеликоптерни площадки и водоеми, откъдето хеликоптерите да зареждат цистерните си.



„Изваждаме от насажденията сухи повредени дървета, такива, които са започнали да загиват по естествени причини. По този начин също намаляваме горивното вещество”, обясни Росен Райчев.

Като допълнителна превантивна мярка е създаден Център към Агенцията по горите, където пристигат сигнали от телефон 112. Така успяват да реагират оборудвани екипи, които да овладеят ситуацията.



„По този начин най-бързо стига информацията до нашите служители”, обясни Росен Райчев.



Всяка години се провеждат и информационни кампании и обучения на екипите, които гасят пожарите. Допълнителни мерки са взети и от Националния институт по хидрология и метеорология.

„На своята официална страница публикува карта с визуализация на риска от пожари”, обясни Райчев.

Всеки ден през пожароопасните дни те публикуват цветна карта, която показва опасностите за деня и се предприемат мерки за превенция. А доброволците от „Гората.БГ% продължават също да се борят с природните бедствия.

„Над 1000 души обединихме усилия и заедно събрахме около 200 000 лева, с които закупуваме 5 пожарни автомобила”, обясни Никола Рахнев.



Той споделя, че се налага сами да поемат всички разходи по пожарните – гориво, екотакси такси, тол такси, застраховки.



„Държавата по никакъв начин не ни е пречила, но и по никакъв начин не ни е помогнала”, каза Рахнев.



Въпреки това, той ни уверява, че доброволци има много. Периодът за залесяване е от ноември до март и Рахнев споделя, че ще засадят 500 хил. фиданки основно на опожарени места от минали години, използвайки дронове, което е иновативно за България.