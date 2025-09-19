Борисов към Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“, правителството е на България

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-малко самонадеяност в говоренето.

"Правителството е на България, много трудно сглобено след няколко избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на "ДПС-Ново начало", той отговори утвърдително.

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов през 2003-2004. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но самочувствието когато се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза. "Думата "ще те смачкам" е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват", запита още Борисов.

По думите му колегите му от ПП и от ДБ нямат план, искат само да разрушават.

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че президентът Радев се гаври с правителството като не назначава шефове на службите. "Защо да му предлагаме кандидати. Ако бях премиер - щях да отида и да се разбера. Не мога да се меся на Желязков", каза той.