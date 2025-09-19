Новини
Борисов към Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“, правителството е на България

Лидерът на ГЕРБ призова за по-малко самонадеяност в говоренето

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-малко самонадеяност в говоренето.

"Правителството е на България, много трудно сглобено след няколко избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на "ДПС-Ново начало", той отговори утвърдително.

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов през 2003-2004. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но самочувствието когато се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза. "Думата "ще те смачкам" е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват", запита още Борисов.

По думите му колегите му от ПП и от ДБ нямат план, искат само да разрушават.

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че президентът Радев се гаври с правителството като не назначава шефове на службите. "Защо да му предлагаме кандидати. Ако бях премиер - щях да отида и да се разбера. Не мога да се меся на Желязков", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    27 3 Отговор
    Никой, освен Д.

    09:52 19.09.2025

  • 2 Гост

    49 5 Отговор
    Бацо борисофф е просто една играчка в ръцете на дебелака пеефски. Дебелата лой въобще няма да го отрази

    09:53 19.09.2025

  • 3 един

    45 3 Отговор
    Лошото и доброто ченге за пред хората,иначе лошото командва парада!

    09:54 19.09.2025

  • 4 Питам:

    46 5 Отговор
    Винету, ТИ ЗАЩО СЕ ИЗСУЛИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ВОТА НА СОБСТВЕНОТО ТИ ПРАВИТЕЛСТВО? Хитрец от село Банкя остави гербаджияското племе без вожд и на тУжено! Лошо Винету, лошо!

    09:54 19.09.2025

  • 5 Изборите иDват и ще

    32 5 Отговор
    си го получите, Deбелият феномен Dелян също.🤣🇧🇬

    09:54 19.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 койдазнай

    36 3 Отговор
    Правителството еизцяло и само на ДС! Както всяко друго през последните 25 години.
    Който не го знае е идиот.

    Коментиран от #26

    09:56 19.09.2025

  • 8 Гербер

    20 5 Отговор
    Държава с главно "Б"!!

    09:56 19.09.2025

  • 9 Марис

    43 3 Отговор
    Не Борисов, Пеевски просто отне твоето "АЗ", схващаш ли ??!!

    09:56 19.09.2025

  • 10 Време беше

    28 8 Отговор
    Най-сетне Борисов да каже нещо абсолютно правилно. Дочаках! Защото това вчера с Пеевски и Асен Василев беше не дъното, а 20 метра под дъното. Мен ме е срам да гледам и слушам подобни махленски свади, а те нямат никакво чувство за самокритичност! Самозабравили са се твърде отдавна.

    Коментиран от #44

    09:56 19.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 коментар

    42 3 Отговор
    Стига си се правил на остроумен Боко, ти самия толкова мандати беше едноличен АЗ в тая територия, а сега си тръгнал ужким да критикуваш ортака си!

    09:58 19.09.2025

  • 13 Формално

    15 7 Отговор
    Борисов е прав - правителството е на България. Колко от имащите на право на глас българи са го избрали е друг въпрос. Като българите не искат да гласуват масово от мързел или апатия, ще трябва да приемат това положение.

    09:58 19.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БиБи

    17 4 Отговор
    Скоро да си посещавал личния си лекар за биполярното си разстройство ?

    Коментиран от #24

    09:59 19.09.2025

  • 16 Горски

    19 4 Отговор
    Безсрочно споразумение, с което кабинетът "Борисов"-3 е предал на правителството на Израел контрола над управлението на водините ресурси на Бългаия, изплува изненадващо 3 и половина години по-късно, на 9 август 2024 г. в Държавен вестник. Споразумението е било утвърдено с Решение 332 от 9 април 2021 на Министерския съвет, т.е. в последните дни на това правителство и оттогава е било крито от обществото. А е влязло в сила 10 дни преди да бъде обнародвано, на 29 юли т.г. Кой носи отговорност за този гешефт? Защо го обявиха сега? Защо никой в изминалите парламентарни мандати от 2021 г. досега не постави този въпрос? 2. С израелски шпионски софтуерни продукти са подслушвани политици, общественици и бизнесмени в поне 10-тина.

    10:00 19.09.2025

  • 17 Много е хлъзгав

    10 3 Отговор
    бате Бойко.

    10:00 19.09.2025

  • 18 Ха ха ха ха ха ха

    19 5 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Чекмеджан, пий си гинко билобата по-редовно или накарай месирките да ти пуснат малко записи та да се чуеш как говориш.
    Ако не ти знаех номерата щях да кажа ,че шизофренията съвсем те е ударила, но в крайна сметка пък и ти не си виновен,че ядеш баницата.
    Планктона е щастлив 🤷‍♂️

    10:00 19.09.2025

  • 19 нннн

    5 1 Отговор
    Държава се пише с главно Д - каза езиковедът Борисов.

    10:00 19.09.2025

  • 20 Баце, нещо не вдевам

    16 4 Отговор
    Кои сте вие « нас»? С какво « нас» се различавате от НАС?
    Дано си ме разбрал!
    Бауе, това починалото полицайче беше ли в отбора бистршките тигроци? И още нещо, тези служители минават ли на профилактични прегледи? Цяла болница имат.
    Айде, до скоро.

    Коментиран от #25

    10:01 19.09.2025

  • 21 Хмм

    16 4 Отговор
    прав е пеевски, всеки един от тях могат да свалят правителството, но не го правят защото зависят от пеевски, с какво ги държи те си знаят, а пеевски се включи, като станаха малко гласовете, кой иначе ще му издържа партията - 19 млрд. заем, народни магазини - новите лафки, вече с държавна гаранция, накрая мисля че точно борисов ще го свали

    10:01 19.09.2025

  • 22 АзСъм

    7 2 Отговор
    Боклук!

    10:01 19.09.2025

  • 23 по трънливият път на отечеството

    17 2 Отговор
    Защитата на германските интереси в България е най сигурният път към национална катастрофа. България е загубила своята независимост . Борбата с националните предатели и рушители за независимостта на България и нейното възраждане от европепелищата е последната надежда за оцеляване на българската народност.

    10:02 19.09.2025

  • 24 Ха ха ха ха ха ха

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "БиБи":

    Номера от селски вечеринки братле 😉
    НишшшшштоУ му няма !!!

    10:02 19.09.2025

  • 25 Ами

    15 2 Отговор

    До коментар #20 от "Баце, нещо не вдевам":

    и аз това се чудя, да вдигнеш болен със сърдечни проблеми рано сутрин, пишат че е бил и нощна смяна

    Коментиран от #31

    10:03 19.09.2025

  • 26 миме

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    а преди 25 години чие беше и кво е чекало ДС-то 11 години?тебе да те родят ли?

    Коментиран от #34

    10:03 19.09.2025

  • 27 Леле ма тая Рая

    18 1 Отговор
    Все зад гърба на шефа си? Като брошка на ревера му е.

    10:05 19.09.2025

  • 28 Шиши атлантика демократ нагъл собственик

    14 1 Отговор
    На България! Хак за ви е

    10:05 19.09.2025

  • 29 Да бе

    15 1 Отговор
    Борисов продължава да е самонадеян, не може да повярва, че мантрата "и магаре да ви предложа" не върви, даже обратното, Герджиков беше отхвърлен с протестен вот, точно защото беше избор на ГЕРБ и лично на Борисов

    10:07 19.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Къде е къдравата Сю

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Да отговори, или се е скрила под пеньоара на Асен Василев, ама за това Пеевски вчера нищо не каза!
    Защо бе, Дебелянчо, мамин ЗЛАТЕН?

    10:09 19.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стефко

    15 1 Отговор
    Характерно за Борисов, че винаги си оставя вратички, през които да се измъкне при необходимост, казвайки, че не познава доскорошния си съратник. Но в случая много закъсня, защото автентичния ГЕРБ са малцинство, а другите, ренегатите в него за тях няма значение от смяната на господаря. Държава с главно Д, от дерибей , това ще се получи в крайна сметка.

    10:10 19.09.2025

  • 34 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "миме":

    От 1989 до 2001 беше преходен период, през който абсолютната власт на БКП се превръщаше в абсолютна власт на ДС. И както винаги в бурни времена, имаше много случайни и времени герои , които за кратко заемаха всякакви постове. Но този процес завърши с докарването на цара. От тогава случайни няма, всички са под пълен контрл. Просто играят определената им роля. Доакто са полезни на властта. ги хранят с порцийките им. Като станат безполезни и излишни, отпадат от хранителната верига. Бойко това го знае отлично и за това оцелява толкова дълго.

    10:11 19.09.2025

  • 35 Коментар

    12 1 Отговор
    Всеки момент очаквам Борисов с качулка да бъде каран към следствието. Сигурно ще го арестуват някъде по морето, за да бъде циркът пълен по градове и села и гербаджии да минават към НН

    Коментиран от #52

    10:11 19.09.2025

  • 36 хотел с водопад ИЗПИРАНЕ от медиите

    5 1 Отговор
    Който е срещу мафията е срещу правителството и предава интересите на бойко,слави,пеевски и зафиров.

    10:15 19.09.2025

  • 37 Хихихи

    10 1 Отговор
    Баце сакаше да е лъв, а се оказа мишка.

    10:17 19.09.2025

  • 38 Оставка! Референдум за запазване на лЪв!

    8 1 Отговор
    Не на цифровата Диктатура и цифров еврошийт. Чудовищни цени и инфлация, чудовищен Дефицит! Референдум
    за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш. БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ДБ, СДС, ПП проклятието на Еврогария.. От 2020 година, в нарушение на всички правила на Валутен Борд, когато влязохте в ERMII, против всички правила на Валутен Борд обезценихте левът. Целта ви беше да обезцените левът, да унищожите Валутен Борд, за да теглите безобразни заеми, 19.5 милиарда лева, само за 2025 изтеглихте 16.5 милиарда лева. Само лихвите тази година са ви 6 милиарда лева. Оставка! Референдум за запазване на лЪв, Валутен Борд и Кеш. Вече не плащате Кеш за паспорт, задължително с карта! Взимат ви отпечатъците на 2-те ръце, , показалци, безиименни, средни, кутрета. Палците бяха взети при предишните паспорти. Не на цифровата Диктатура и цифровият еврошийт.
    Оставка!

    10:28 19.09.2025

  • 39 Лю-Жив-Зян

    9 1 Отговор
    Борисов го очаква съдбата на Доган.Напълно заслужено,но и закъсняло.Какви беди докара на страната ни всички знаем и сме потърпевши.Чудно е при такова бедствие като безводие големи градове не се вдигат на революция.Така,че Борисов да излиза в пенсия,той е и пенсионер,да си гледа зайците и теменужките.Престоя му във властта дразни все по-вече народа.По неграмотност съперничи единствено на бай Добри Терпешев.Той е бил уникален про.стак.

    10:32 19.09.2025

  • 40 Някой

    5 1 Отговор
    Най-голямата трагедия е, че в България няма социална партия. БСП са менте социалисти.

    Как така в България има 5-6 "десни" парламентарни партии и само една менте "лява" партия. Защо в България няма повече "леви" партии, защо няма конкуренция каквато има при "десните" партии.

    Според мен сегашния БСП монопо в "ляво" е причината 69% от хората у нас да не гласуват.

    10:35 19.09.2025

  • 41 Въпрос

    9 1 Отговор
    Къде е Сачева?Свикнах да я виждам зад лявото рамо на бащицата.

    Коментиран от #49, #51

    10:38 19.09.2025

  • 42 Този

    4 1 Отговор
    Не може да се меси на Пеевски,не на Желязков..Момчето Магнитски е луднали да върти цялата държава .Няма ли кой да му спре дивотиите?Главата му е голяма,лесно се нацелва.......

    10:39 19.09.2025

  • 43 УдоМача

    4 1 Отговор
    Тикво, гориш!! :D

    10:39 19.09.2025

  • 44 кат

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Време беше":

    А защо не дойде паяка и да разкара колите които пречат на входа?Значи всичко е било постановка.Рота полицаи стои настрана и чакат заповеди.Щом запушват гаража на ръце щяха да ги преместят.Търсеха режисиран скандал.Мустакатата и тя станала в 05.00часа.По първи петли.Искали да накарат някого да върви пеш?!Това им била целта.

    10:41 19.09.2025

  • 45 Бандера

    3 0 Отговор
    Кланът на Луканов засега надделява над Живковия клан! В битката между двамата, назначени от руските служби(и контролирани от ДС)дебелаци, залога е голям и един ще последва съдбата на предшественика им Илийчо Павлов! Другото дебело ще послужи за назидание и ще прави компания на бай Ставри. Надявам се, това да е скоро!

    10:44 19.09.2025

  • 46 Хахаха

    4 0 Отговор
    Бойко Борисов май си намери майстора в лицето на Делян Пеевски!

    Коментиран от #50

    10:45 19.09.2025

  • 47 Яяяяяя

    3 1 Отговор
    И колко човека са избрали това правителство. Поредното крадене. Унищожават България всеки ден, крадат ни като бесни и ни лъжат нагло. Това е България откакто Тулупията е на власт!!!

    10:45 19.09.2025

  • 48 Борисов

    5 2 Отговор
    Това правителство си е ваше на теб и Пеевски и не ни обиждай нас българите! България не е на « нас».

    10:46 19.09.2025

  • 49 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Въпрос":

    Пеевски я привлече на негова страна!
    Скоро Пеевски ще "погълне" Бойко Борисов!

    10:46 19.09.2025

  • 50 И двамата са

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха":

    Като един!

    10:48 19.09.2025

  • 51 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Въпрос":

    Сачева я пратиха на добре пратена длъжност в Брюксел.

    10:52 19.09.2025

  • 52 спасителка на плажа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коментар":

    На морето?Борисов?Та той не може да плува.

    10:54 19.09.2025

  • 53 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    НИКОЙ ОТ ВАС НЯМА ПРАВО ДА ЖИВЕЕ! ЗА 35 ГОДИНИ УСПЯХТЕ ДА УНИЩОЖИТЕ ДЪРЖАВАТА И НАСЕЛЕНИЕТО .
    ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!

    10:56 19.09.2025

