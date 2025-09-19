Борисов към Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“, правителството е на България

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-малко самонадеяност в говоренето.
"Правителството е на България, много трудно сглобено след няколко избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на "ДПС-Ново начало", той отговори утвърдително.
"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов през 2003-2004. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но самочувствието когато се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно", заяви лидерът на ГЕРБ.
Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза. "Думата "ще те смачкам" е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват", запита още Борисов.
По думите му колегите му от ПП и от ДБ нямат план, искат само да разрушават.
Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че президентът Радев се гаври с правителството като не назначава шефове на службите. "Защо да му предлагаме кандидати. Ако бях премиер - щях да отида и да се разбера. Не мога да се меся на Желязков", каза той.
Който не го знае е идиот.
Чекмеджан, пий си гинко билобата по-редовно или накарай месирките да ти пуснат малко записи та да се чуеш как говориш.
Ако не ти знаех номерата щях да кажа ,че шизофренията съвсем те е ударила, но в крайна сметка пък и ти не си виновен,че ядеш баницата.
Планктона е щастлив 🤷♂️
20 Баце, нещо не вдевам
Дано си ме разбрал!
Бауе, това починалото полицайче беше ли в отбора бистршките тигроци? И още нещо, тези служители минават ли на профилактични прегледи? Цяла болница имат.
Айде, до скоро.
До коментар #15 от "БиБи":Номера от селски вечеринки братле 😉
НишшшшштоУ му няма !!!
До коментар #20 от "Баце, нещо не вдевам":и аз това се чудя, да вдигнеш болен със сърдечни проблеми рано сутрин, пишат че е бил и нощна смяна
До коментар #7 от "койдазнай":а преди 25 години чие беше и кво е чекало ДС-то 11 години?тебе да те родят ли?
До коментар #25 от "Ами":Да отговори, или се е скрила под пеньоара на Асен Василев, ама за това Пеевски вчера нищо не каза!
Защо бе, Дебелянчо, мамин ЗЛАТЕН?
До коментар #26 от "миме":От 1989 до 2001 беше преходен период, през който абсолютната власт на БКП се превръщаше в абсолютна власт на ДС. И както винаги в бурни времена, имаше много случайни и времени герои , които за кратко заемаха всякакви постове. Но този процес завърши с докарването на цара. От тогава случайни няма, всички са под пълен контрл. Просто играят определената им роля. Доакто са полезни на властта. ги хранят с порцийките им. Като станат безполезни и излишни, отпадат от хранителната верига. Бойко това го знае отлично и за това оцелява толкова дълго.
за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш. БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, ДБ, СДС, ПП проклятието на Еврогария.. От 2020 година, в нарушение на всички правила на Валутен Борд, когато влязохте в ERMII, против всички правила на Валутен Борд обезценихте левът. Целта ви беше да обезцените левът, да унищожите Валутен Борд, за да теглите безобразни заеми, 19.5 милиарда лева, само за 2025 изтеглихте 16.5 милиарда лева. Само лихвите тази година са ви 6 милиарда лева. Оставка! Референдум за запазване на лЪв, Валутен Борд и Кеш. Вече не плащате Кеш за паспорт, задължително с карта! Взимат ви отпечатъците на 2-те ръце, , показалци, безиименни, средни, кутрета. Палците бяха взети при предишните паспорти. Не на цифровата Диктатура и цифровият еврошийт.
Оставка!
Как така в България има 5-6 "десни" парламентарни партии и само една менте "лява" партия. Защо в България няма повече "леви" партии, защо няма конкуренция каквато има при "десните" партии.
Според мен сегашния БСП монопо в "ляво" е причината 69% от хората у нас да не гласуват.
До коментар #10 от "Време беше":А защо не дойде паяка и да разкара колите които пречат на входа?Значи всичко е било постановка.Рота полицаи стои настрана и чакат заповеди.Щом запушват гаража на ръце щяха да ги преместят.Търсеха режисиран скандал.Мустакатата и тя станала в 05.00часа.По първи петли.Искали да накарат някого да върви пеш?!Това им била целта.
До коментар #41 от "Въпрос":Пеевски я привлече на негова страна!
Скоро Пеевски ще "погълне" Бойко Борисов!
До коментар #46 от "Хахаха":Като един!
До коментар #41 от "Въпрос":Сачева я пратиха на добре пратена длъжност в Брюксел.
До коментар #35 от "Коментар":На морето?Борисов?Та той не може да плува.
ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!
