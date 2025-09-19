Новини
България »
Ивайло Мирчев: България има трима премиери - номинален, един, на който много му се иска и истински

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - номинален, един, на който много му се иска и истински

19 Септември, 2025 10:46 368 11

  • ивайло мирчев-
  • премиер-
  • пеевски

Той добави, че сега ще запитат всички министри по колко пъти отговарят на Пеевски, за какво им се обажда и какво иска от тях

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - номинален, един, на който много му се иска и истински - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България има трима премиери - един номинален, един, на който много му се иска и един истински, заяви пред медиите в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, предаде NOVINI.BG.

"Първо излезе премиер номер 2 и той заяви, че е недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това и недоволен от премиер номер 1. След това излезе премиер номер 3. Той каза, че е недоволен от премиер номер номер 2 и премиер номер 1. А премиер номер 3 е истинският премиер", заяви Мирчев и добави, че сега ще запитат всички министри по колко пъти отговарят на Пеевски, за какво им се обажда и какво иска от тях.

Думата взе и Божидар Божанов, който заяви, че вчера е станало ясна позицията на ИТН и че Пеевски наистина управлява кабинета.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    Бойко, Асен и Тошко духат на Делян.
    И накраягълтaт.

    Коментиран от #5

    10:46 19.09.2025

  • 2 хмммм

    2 0 Отговор
    Стига вече смърф

    10:48 19.09.2025

  • 3 Сталин

    2 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    10:50 19.09.2025

  • 4 Соня

    3 0 Отговор
    ДБ имат един бог и това е Сорос!

    10:50 19.09.2025

  • 5 Ех Мирчев, Мирчев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    А колко по различно щеше да бъде, ако не бяхте се сглобили с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ. Променихте вулгарно конституцията и вързахте ръцете на Румен Радев.

    10:50 19.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Снощи на протеста пред Съдебната палата дойдоха 350 човека , половината депутати.

    Коментиран от #9

    10:52 19.09.2025

  • 9 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Абе стига с тия протести ,само бесилките ще решат проблема,вижте великите непалци какво направиха ,пребиха депутатите и запалиха парламента ,а българския цървул се крие по бетонните си коптори като мишка

    10:55 19.09.2025

  • 10 1,2,3, тука има,

    0 0 Отговор
    тука няма 🤣, играта къде е Dебелото Зарче е за пред балканските индианци, иначе Брюксел Управлява и Заплатите също Брюксел ги плаща.

    България като Държава не съществува но Dържава за забавление на БГ индианците е заDължителна, Dемокрация брато.🇧🇬🤣

    10:57 19.09.2025

  • 11 Трол

    0 0 Отговор
    Премиер номер 3 е премиер с главно П.

    10:57 19.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове