Ивайло Мирчев: България има трима премиери - номинален, един, на който много му се иска и истински

България има трима премиери - един номинален, един, на който много му се иска и един истински, заяви пред медиите в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, предаде NOVINI.BG.

"Първо излезе премиер номер 2 и той заяви, че е недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това и недоволен от премиер номер 1. След това излезе премиер номер 3. Той каза, че е недоволен от премиер номер номер 2 и премиер номер 1. А премиер номер 3 е истинският премиер", заяви Мирчев и добави, че сега ще запитат всички министри по колко пъти отговарят на Пеевски, за какво им се обажда и какво иска от тях.

Думата взе и Божидар Божанов, който заяви, че вчера е станало ясна позицията на ИТН и че Пеевски наистина управлява кабинета.