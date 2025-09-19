Ивайло Мирчев: България има трима премиери - номинален, един, на който много му се иска и истински

България има трима премиери - един номинален, един, на който много му се иска и един истински, заяви пред медиите в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, предаде NOVINI.BG.
"Първо излезе премиер номер 2 и той заяви, че е недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това и недоволен от премиер номер 1. След това излезе премиер номер 3. Той каза, че е недоволен от премиер номер номер 2 и премиер номер 1. А премиер номер 3 е истинският премиер", заяви Мирчев и добави, че сега ще запитат всички министри по колко пъти отговарят на Пеевски, за какво им се обажда и какво иска от тях.
Думата взе и Божидар Божанов, който заяви, че вчера е станало ясна позицията на ИТН и че Пеевски наистина управлява кабинета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
И накраягълтaт.
Коментиран от #5
10:46 19.09.2025
2 хмммм
10:48 19.09.2025
3 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
10:50 19.09.2025
4 Соня
10:50 19.09.2025
5 Ех Мирчев, Мирчев
До коментар #1 от "1488":А колко по различно щеше да бъде, ако не бяхте се сглобили с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ. Променихте вулгарно конституцията и вързахте ръцете на Румен Радев.
10:50 19.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #9
10:52 19.09.2025
9 Сталин
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Абе стига с тия протести ,само бесилките ще решат проблема,вижте великите непалци какво направиха ,пребиха депутатите и запалиха парламента ,а българския цървул се крие по бетонните си коптори като мишка
10:55 19.09.2025
10 1,2,3, тука има,
България като Държава не съществува но Dържава за забавление на БГ индианците е заDължителна, Dемокрация брато.🇧🇬🤣
10:57 19.09.2025
11 Трол
10:57 19.09.2025