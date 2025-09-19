Новини
Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ)

Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ)

19 Септември, 2025 14:19 1 510 65

  • делян пеевски-
  • писмо-
  • росен желязков-
  • мерки-
  • безводие

Лидерът на "ДПС- Ново начало" иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С остро писмо се обърна към премиера Желязков лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на формацията. В писмото той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът на "ДПС- Ново начало" иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва още в писмото.

Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ)
Снимка: ДПС- Ново начало


  • 1 Сталин

    67 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    Коментиран от #8, #13

    14:21 19.09.2025

  • 2 Шишилизация

    45 0 Отговор
    Дебела пупулистика!

    14:21 19.09.2025

  • 3 Сталин

    53 4 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #22, #42

    14:22 19.09.2025

  • 4 Пеевски

    58 1 Отговор
    Избърши си големото «Д» с това безобразно искане!
    Изтече ти срока на гадост!

    14:22 19.09.2025

  • 5 Поредния цирк

    49 1 Отговор
    Довечера Росен ще му свири на китара в неговата дискотека

    14:22 19.09.2025

  • 6 Оставка! Омразно Правителство!

    41 5 Отговор
    БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ИТН - проклятието на България.
    46% изборни нарушения в проверените секции, според Конституционен Съд!
    Вие сте нелегитимни, всяко едно решение на това НСъбрание е НЕЗАКОННО и трябва да бъде анулирано. Класифицирани като "омразно правителство" и всички милиарди заеми и решения трябва да бъдат опростени и анулирани.
    Оставка!

    14:22 19.09.2025

  • 7 бай Бай

    48 0 Отговор
    Нещо изнервен напоследък.
    Да не би да го стягат чуждите партньори?
    То друг вариант да се разтревожи и няма....

    14:22 19.09.2025

  • 8 Шиши съм

    44 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    Коментиран от #33

    14:22 19.09.2025

  • 9 ккк

    36 0 Отговор
    започна се , цирка тепърва предстои но хората не ги вълнува , вече са приготвили гьостериците и ще излизат като във Франция и Англия

    14:22 19.09.2025

  • 10 Гост

    41 0 Отговор
    Каква е тая имитация на работа и кореспонденция бе, прасьо? Нали ти назначаваш всеки един отделен шеф на всички комисии, институции, министерства, въобще всичко ти назначаваш. Стига си имитирал работа пред хората, а направо му се обаждай и му заповядвай кой да слага. Тоя сламен министър-председател, и без това, само това чака. Смешници

    14:23 19.09.2025

  • 11 Няма такъв народ

    40 0 Отговор
    Този малоумник за какъв се мисли . че акъл ще дава , явно много иска да лапа от ремонтите.Ама Коледа идва.....

    14:23 19.09.2025

  • 12 Сталин

    37 0 Отговор
    Прасето е виновно за безводието ,30 години е в политиката и не е свършил работа за едно л@йно

    Коментиран от #17

    14:23 19.09.2025

  • 13 Да де, ама

    39 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Няма вода, защото и Борисов и Пеевски разградиха заедно държавността, окрадоха хората и унищожават всичко нормално, което срещат по бандитския си път.

    Коментиран от #50

    14:25 19.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иванич

    34 0 Отговор
    Свинчугата се взел много насериозно, пише писма, настоява. Я да видим къде е водата - то са ВЕЦ-ове, договори с Израел, милиони дадени за язовири и изчезнали, водопроводи от преди 60 години. Понеже този проблем е трупан от годините на демокрацията, кой управлява най-дълго и с чия подкрепа? Пеевски да не се прави на ударен.

    14:27 19.09.2025

  • 16 дубай

    27 0 Отговор
    Съд и затвор за дагнитският Д-----

    14:27 19.09.2025

  • 17 Ще те допълня

    30 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    И двете Мазни и Дебели парчета, Борисов и Пеевски, нищо не са работили в живота си, а народа ги е хранил и пак ги храни.

    Коментиран от #54

    14:28 19.09.2025

  • 18 Коиловци брадърс

    27 0 Отговор
    Пеевски не просто изплиска легена, той изплиска половината водоеми в България с глупостите, които прави.

    14:28 19.09.2025

  • 19 Питане

    27 0 Отговор
    Има ли бал ъци вярващи в безкористността надвукопитния ?

    14:29 19.09.2025

  • 20 Психо

    25 0 Отговор
    По жалки са само медийте дето му дават гласност на тоя убавец

    14:29 19.09.2025

  • 21 Тоя па

    21 6 Отговор
    Само от ПП не се плашат от Делян, за това той толкова им се дразни.

    14:29 19.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сали

    7 0 Отговор
    Айда Амет, алтъ сат шест без десет, Дерибей гиби.

    14:32 19.09.2025

  • 24 Доктор

    24 1 Отговор
    Престанете да натрапвате на хората този боклук. Противната му физиономия е перманентно по всички медии.

    Коментиран от #64

    14:33 19.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Бекона е взел държавата в ръце, ще се оправим всички и ще бъдем намагнетизирани тюфлеци, момчето работи за хората, бойко е страхливец и не смее и "гък" да каже

    14:34 19.09.2025

  • 27 Лебервюрст

    13 0 Отговор
    Кво безводие бе,направо ще те потопи във водопада,докато грухтиш.

    14:37 19.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чак смешно

    13 0 Отговор
    Бую такива утювци ги е избирал, че прасчо се дърля на цялата му партия, то министри, то премиери, то дупедати и няма един с топки да му скръцне със зъби и да го постави на място. Всички ора на Бую са подвили уши, търпят грубите прасчови псувни и се чудят - Тоя ли ни е новия Вожд?

    14:38 19.09.2025

  • 30 Наивник на средна възраст

    20 1 Отговор
    По времето на дядото ти,мило внуче на ДС,даже писма не бяха нужни - хората планираха,създаваха,поливаха цяла България.Но,дойдохте внуците "кадърни" и всичко разбихте и оакахте.Дедко се върти сега у гроба кат гигантски пумпал,чъдейки се - от де се взе такова "кадърно" капиталистче унуката му....Над 2000 човека в Благоевград и до сега помнят кой ги лиши от поминък,а държавата от печелившо работещо предприятие....О велики "прависте", положил последните камъка на гроба на Булгартабак.....Местоимението "аз" в разговорната реч се употребява често от диктатори,хора с комплекси и неизжживяни детски мечти...ТОЙ щял да строи Държава,той........след ксто участвува в погребението на създадената и от дядо му такава......наглост и безочие......

    14:39 19.09.2025

  • 31 шишито

    17 0 Отговор
    Какво се правите всички на невнятни??? Всичките там в парламента се знаете кои има ВЕЦ и точи язовирите за да забогатява за сметка на всички българи. Имат си име, презиме и фамилия. Всичките само за 2 часа могат да им се видят и кътните зъби. Знае се и кои от ГЕРБ открадна парите за ремонт на язовирите. Може лесно да се види кои е крал парите и от ВиК и не е подържал изобщо системата. Какво си пишете писма??? Престъпниците с белите чкички в парламента си пишат един на друг писма и се чудят кои открадна парите и тръбите. А Жоро тръбата место в затвора дава интервюта, понеже е дал и в Банкя. Слава на Господ Иисус Христос вода има.Просто трябва да спрете да крадете, и да вкарате в затвора глупавия пожарникар дето пълни чекмеджето и с дирника си.

    14:40 19.09.2025

  • 32 Казуар

    8 0 Отговор
    Пеевски, по твоите вилаети организирай молебени за дъжд, друго бързо спасение от кризата няма.

    14:43 19.09.2025

  • 33 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шиши съм":

    ТИ КАРАШ ВЛАКА ,НО МНОГО ЗАПОЧНАХА ВЛАКОВЕТЕ ДА ДЕЛАЙЛИРАТ,ДА МАЙ СКОРОРО ЩЕ ДОЙДЕ РЕД И НА ТВОЯ ВЛАК ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ РЕЛСИТЕ ФАТАЛНО.

    14:46 19.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Вярващият на месии

    14 2 Отговор
    Румене, идоле наш, ела и разгроми, двете свини Пеевски и Буци. Идоле, всемогъщи Румене саво на ТЕБ Вярваме.

    14:48 19.09.2025

  • 36 Смешник

    17 0 Отговор
    А дано тия две мутри Тиквата и Шиши се скарат че да падне правителството и веднъж за винаги се отървем от тях

    14:52 19.09.2025

  • 37 сара

    12 0 Отговор
    Вече артистите са не само от ВИТИЗ.

    14:52 19.09.2025

  • 38 Ало Батка

    7 1 Отговор
    Не с прах в очите на хората,кьорави нема!

    14:58 19.09.2025

  • 39 Полюцай

    7 0 Отговор
    "Остро писмо" е, всъщност, евфемизъм за "писмена заповед".😎

    14:59 19.09.2025

  • 40 Абе Пеевски

    5 3 Отговор
    Абе за тебе запетайки няма ли?
    Взе много да се излагаш.
    Киро простото пише по- правилно от теб, а Лена направо си е образована!

    15:00 19.09.2025

  • 41 Той отиде

    5 0 Отговор
    с Данка на море в Созопол ! В морето вода много , а и ядене и пиене на корем !

    15:00 19.09.2025

  • 42 Бойко

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Прав си затова всички сме с Пеевски и искаме Анадола.

    Коментиран от #48

    15:01 19.09.2025

  • 43 8888

    5 0 Отговор
    Щом писмото му започва с Моля, а не с Нареждам или Заявявам, нищо не е!

    15:03 19.09.2025

  • 44 Шишкото да спре да краде

    9 0 Отговор
    Този лъже ежедневно и краде ежечаснно! Пропаднал мафиот си шиши

    15:03 19.09.2025

  • 45 Пацо

    5 0 Отговор
    Тоз дерибей помак,каза че щял да прави държава.Това значи лошо за Българите..Но никои не му прави впечатление но Турция си работи.

    15:04 19.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сатана Z

    9 0 Отговор
    За Росен Хаяши си има водопад.Него К’во го бърка безводието?

    15:06 19.09.2025

  • 48 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Бойко":

    ТО КОЛЕДА ИДВА СЛЕД ОКОЛО ТРИ МЕСЕЦА,А ЗНАЕШ ТОГАВА ЗА ПРАСЕТАТА СЕ СЛУЧВАТ ПРЕМРЕЖДИЯ.

    15:08 19.09.2025

  • 49 Мнение

    10 1 Отговор
    Делянчо Магнитски е забравил да пише на финала"С уважение..."!!

    15:11 19.09.2025

  • 50 Стеф

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да де, ама":

    Е, отдай дължимото и на Харизанов!?!

    15:13 19.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 българка

    4 1 Отговор
    Нова държавна длъжност се заформя, която е над Премиера, над Председателя на Народното събрание и над Президента. Нарекоха го вече Голямото Д, но какво разбират под "Д"? Аз имам едно нещо наум, но ако го напиша може да ме изтрият. Така че - предлагайте как да се нарича Кокорбашията на Държавата!

    15:15 19.09.2025

  • 53 Мутата

    1 1 Отговор
    ДагоеВавсвинята

    15:16 19.09.2025

  • 54 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще те допълня":

    Така е, защото единия е комунист путинофил, а на другия маминка е кадър на ДС. Такива сте вие - цял живот на софрата...

    15:16 19.09.2025

  • 55 вие си ги избрахте

    4 0 Отговор
    коя партия го причини?!? същата която затри Белене, скоро ще внасяме половината ток, само гледайте

    15:16 19.09.2025

  • 56 избирател

    2 0 Отговор
    Навремето Догановото ДПС само писма и декларации пишеше и за 5 лева работа не свърши за държавата

    15:18 19.09.2025

  • 57 енергото

    2 0 Отговор
    С две думи вода няма за да има за Вецовете на пполитиците за да произвеждат енергия , а пак техните фотоволтаици да стабилизират системата . Крепостния народ миличкия ще плаща скъп ток .

    15:20 19.09.2025

  • 58 един

    1 2 Отговор
    Пари нема действайте,каза Шиши,парите отлетяха за Москва!

    15:20 19.09.2025

  • 59 Емигрант

    6 0 Отговор
    Ха ха ха на сцената българският Намагнитен Робин Худ ! Сега не мога вече да разбера, този престъпник за САЩ и Великобритания защо в България държавата / демек народа /която обра чрез Булгартабак, КТБ, тотото чрез майка си защо е депутат, заради имунитет или заради фалшифицирани избори ? Не разбирам тази реалност, народът ли го е избрал или ЦИК ? Загрижил се за хората днес, а когато обираше милиардите тази загриженост къде беше под питейната вода ли, за да се покаже днес когато пресъхнаха водоемите ? Какъв е този народ бе, да опре до най-големия крадец за спасение ? Защо са празни площадите ви, тук из медиите колкото и да се правите на умни нищо няма да постигнете освен да дадете още повече повод на този лицемер да ви мотае и баламосва !?

    15:21 19.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ха ха

    2 0 Отговор
    е премиера не му ли звъни през 30 минути за консултации ? що не му е казал

    15:23 19.09.2025

  • 62 Киро

    1 0 Отговор
    Моркова и тоягата = Corruption... водата се избистря...виното не....

    15:23 19.09.2025

  • 63 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    С тая харизма на препълнен пепелник, у лево, двукопитно нещо! Много е кофти, когато владееш почти всичко, а не можеш да се покажеш на улицата! Излез и се разходи ве, отворено човече! Да те е страх да не те наритат на всеки ъгъл, това е животът на двукопитния магнит!

    15:28 19.09.2025

  • 64 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Доктор":

    Е твоята каква е?

    15:30 19.09.2025

  • 65 Пеевски - премиер,

    1 0 Отговор
    Борисов - президент!

    Ще се неутрализират и контролират взаимно, което е от полза.

    Пеевски е безкрайно енергичен, делови и държи на думата си! Каквото каже, го и има желание да помага. В това отношение е предсказуем .

    Борисов е по мек, има огромни външнополитически връзки, близък е с Царя, това му отваря още повече врати в Европа.

    Правителството трябва да е на ГЕРБ СДС ДПС.

    15:33 19.09.2025

