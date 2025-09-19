Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ)

С остро писмо се обърна към премиера Желязков лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на формацията. В писмото той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът на "ДПС- Ново начало" иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва още в писмото.

Снимка: ДПС- Ново начало