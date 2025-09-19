Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ)

С остро писмо се обърна към премиера Желязков лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на формацията. В писмото той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът на "ДПС- Ново начало" иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.
"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва още в писмото.
Снимка: ДПС- Ново начало
1 Сталин
Коментиран от #8, #13
14:21 19.09.2025
2 Шишилизация
14:21 19.09.2025
3 Сталин
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
Коментиран от #22, #42
14:22 19.09.2025
4 Пеевски
Изтече ти срока на гадост!
14:22 19.09.2025
5 Поредния цирк
14:22 19.09.2025
6 Оставка! Омразно Правителство!
46% изборни нарушения в проверените секции, според Конституционен Съд!
Вие сте нелегитимни, всяко едно решение на това НСъбрание е НЕЗАКОННО и трябва да бъде анулирано. Класифицирани като "омразно правителство" и всички милиарди заеми и решения трябва да бъдат опростени и анулирани.
Оставка!
14:22 19.09.2025
7 бай Бай
Да не би да го стягат чуждите партньори?
То друг вариант да се разтревожи и няма....
14:22 19.09.2025
8 Шиши съм
До коментар #1 от "Сталин":АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.
Коментиран от #33
14:22 19.09.2025
9 ккк
14:22 19.09.2025
10 Гост
14:23 19.09.2025
11 Няма такъв народ
14:23 19.09.2025
12 Сталин
Коментиран от #17
14:23 19.09.2025
13 Да де, ама
До коментар #1 от "Сталин":Няма вода, защото и Борисов и Пеевски разградиха заедно държавността, окрадоха хората и унищожават всичко нормално, което срещат по бандитския си път.
Коментиран от #50
14:25 19.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иванич
14:27 19.09.2025
16 дубай
14:27 19.09.2025
17 Ще те допълня
До коментар #12 от "Сталин":И двете Мазни и Дебели парчета, Борисов и Пеевски, нищо не са работили в живота си, а народа ги е хранил и пак ги храни.
Коментиран от #54
14:28 19.09.2025
18 Коиловци брадърс
14:28 19.09.2025
19 Питане
14:29 19.09.2025
20 Психо
14:29 19.09.2025
21 Тоя па
14:29 19.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сали
14:32 19.09.2025
24 Доктор
Коментиран от #64
14:33 19.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ООрана държава
14:34 19.09.2025
27 Лебервюрст
14:37 19.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чак смешно
14:38 19.09.2025
30 Наивник на средна възраст
14:39 19.09.2025
31 шишито
14:40 19.09.2025
32 Казуар
14:43 19.09.2025
33 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА
До коментар #8 от "Шиши съм":ТИ КАРАШ ВЛАКА ,НО МНОГО ЗАПОЧНАХА ВЛАКОВЕТЕ ДА ДЕЛАЙЛИРАТ,ДА МАЙ СКОРОРО ЩЕ ДОЙДЕ РЕД И НА ТВОЯ ВЛАК ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ РЕЛСИТЕ ФАТАЛНО.
14:46 19.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Вярващият на месии
14:48 19.09.2025
36 Смешник
14:52 19.09.2025
37 сара
14:52 19.09.2025
38 Ало Батка
14:58 19.09.2025
39 Полюцай
14:59 19.09.2025
40 Абе Пеевски
Взе много да се излагаш.
Киро простото пише по- правилно от теб, а Лена направо си е образована!
15:00 19.09.2025
41 Той отиде
15:00 19.09.2025
42 Бойко
До коментар #3 от "Сталин":Прав си затова всички сме с Пеевски и искаме Анадола.
Коментиран от #48
15:01 19.09.2025
43 8888
15:03 19.09.2025
44 Шишкото да спре да краде
15:03 19.09.2025
45 Пацо
15:04 19.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Сатана Z
15:06 19.09.2025
48 БЪЛГАРО РУСКАТА ДРУЖБА
До коментар #42 от "Бойко":ТО КОЛЕДА ИДВА СЛЕД ОКОЛО ТРИ МЕСЕЦА,А ЗНАЕШ ТОГАВА ЗА ПРАСЕТАТА СЕ СЛУЧВАТ ПРЕМРЕЖДИЯ.
15:08 19.09.2025
49 Мнение
15:11 19.09.2025
50 Стеф
До коментар #13 от "Да де, ама":Е, отдай дължимото и на Харизанов!?!
15:13 19.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 българка
15:15 19.09.2025
53 Мутата
15:16 19.09.2025
54 АГАТ а Кристи
До коментар #17 от "Ще те допълня":Така е, защото единия е комунист путинофил, а на другия маминка е кадър на ДС. Такива сте вие - цял живот на софрата...
15:16 19.09.2025
55 вие си ги избрахте
15:16 19.09.2025
56 избирател
15:18 19.09.2025
57 енергото
15:20 19.09.2025
58 един
15:20 19.09.2025
59 Емигрант
15:21 19.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ха ха
15:23 19.09.2025
62 Киро
15:23 19.09.2025
63 Лопата Орешник
15:28 19.09.2025
64 Коста
До коментар #24 от "Доктор":Е твоята каква е?
15:30 19.09.2025
65 Пеевски - премиер,
Ще се неутрализират и контролират взаимно, което е от полза.
Пеевски е безкрайно енергичен, делови и държи на думата си! Каквото каже, го и има желание да помага. В това отношение е предсказуем .
Борисов е по мек, има огромни външнополитически връзки, близък е с Царя, това му отваря още повече врати в Европа.
Правителството трябва да е на ГЕРБ СДС ДПС.
15:33 19.09.2025