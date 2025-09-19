Новини
Министър Георгиев: Открихме център за безплатна адвокатска помощ за нуждаещите се в Русе

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна адвокатска помощ за нуждаещите се в Русе

19 Септември, 2025 17:26

  • георги георгиев-
  • правна помощ-
  • русе

Общо 20 адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, са заявили желание да предоставят първична правна помощ на гражданите от русенския регион

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна адвокатска помощ за нуждаещите се в Русе - 1
Снимка: МП
Светослава Ингилизова

Русе е поредният областен град, в който съвместно с адвокатските колегии държавата предлага безплатна адвокатска помощ в новия ни център за най-затруднените български граждани – тези, които живеят под прага на бедността. Регионалният център има за фокус домашното насилие, но не изчерпва само тази тема. Гражданите могат да получат консултации по потребителски спорове – например за бързи кредити, пътно-транспортни произшествия, трудови дела с работодател, семейни спорове и други."

Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на нов Регионален център в Русе към адвокатската колегия там. Това е част от поетия ангажимент на правителството за разкриване на такива центрове в окръжните градове. Помещението се намира в Съдебната палата и е осигурено от Окръжен съд – Русе за което министърът изрично благодари на председателя на съда съдия Чокоева. Той поздрави и всички присъстващи магистрати за работата им през годините за утвърждаването на върховенството на закона и им пожела да не се поддават на натиск от улицата.

Това е 25-ият Регионален център за консултиране в страната. В него адвокати ще предоставят безплатна правна помощ на граждани от уязвимите социални групи – хората под прага на бедност, деца в риск, пострадали от домашно насилие, от трафик на хора, на търсещи международна закрила, поставени под запрещение, на хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен да си позволят адвокат.

"Въпросът за домашното насилие е централен за нас като общество и няма как да бъде подминаван, защото той е приоритет за Министерство на правосъдието. Затова работата по превенция на домашното насилие е наш приоритет. Само през миналата година в община Русе сигналите за домашно насилие, подадени на тел. 112, са над 1400, за първото полугодие на тази година те са над 600. Но преди всичко трябва да поговорим за проблемите си като общество. Абсолютно недопустимо е да се посяга на друго човешко същество, да не говорим за това обект на насилие да са членовете на семейството“, каза още министър Георгиев.

Общо 20 адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, са заявили желание да предоставят първична правна помощ на гражданите от русенския регион. Те ще осъществяват правни консултации, съдействие за попълване на документи, изискуеми от съда, прокуратурата, МВР и администрацията на нуждаещите се граждани.

Председателят на Адвокатската колегия в Русе Златан Златанов благодари на председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева за доброто сътрудничество. Илиева от своя страна призова русенските си колеги да се присъединят към Меморандума за координация на действията по защитата на лицата, пострадали от домашно насилие, подписан между НБПП, МП и МВР. „От тогава сме започнали спасяването на 303 жени, 90 % от тях живеят под прага на бедност“, посочи Илиева.

На откриването присъстваха председателят на Окръжен съд-Русе Николинка Чокоева, председателят на Районен съд- Русе Елена Балджиева, прокурори, преподаватели и адвокати.


