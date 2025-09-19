Учители отказват да събират телефони

Новини
В момента около 35% от училищата имат правила за ползване на телефоните

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците. Това заяви в „Лице в лице“ Юлиан Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Повод за разговора беше предстоящата законова промяна, с която се очаква да бъде разширена забраната за използване на телефони не само в класните стаи, но и в коридорите и общите части на училищата, съобщава бТВ.

По думите на Петров, макар Министерството на образованието да планира ясни правила, в момента всяко училище само изработва свой ред, което води до хаос и неравномерно прилагане на ограниченията. „Сега около 35% от училищата имат някакъв режим за телефоните. Учителите не могат да бъдат ангажирани да събират и пазят устройствата – това не е тяхно задължение“, каза синдикалистът.

Той подчерта, че мобилните устройства се използват предимно за лични цели, а не за учене, и посочи нуждата от ясна национална стратегия, която да спаси учениците от зависимостта към телефоните, без да натоварва допълнително преподавателите. „Нека Министерството да води кампания и да предложи единен модел, а не всяко училище да измисля свои правила“, настоя Петров.

Синдикатът апелира към родителите да поемат своята отговорност, като възпитават децата си в уважение към училищния правилник. „Дисциплината се учи в семейството. Ако вкъщи се говори с неуважение към учители и институции, детето ще пренесе това поведение в училище“, каза Петров. Той напомни, че училищният правилник често остава само на хартия, като реалното му спазване е под 50%.

Според него, макар заплатите на учителите да са се повишили през последните години, натоварването остава голямо – от административни изисквания, агресия в класните стаи и трудна комуникация с родители. „Това е по-скоро клише – да се говори за високи заплати. Младите учители често не издържат на напрежението и напускат системата, въпреки порива на сърцето, с който са влезли“, коментира Петров.

Синдикатът подкрепя и идеята за въвеждане на предмет, свързан с добродетели и ценностно възпитание. Според Петров над 80% от учителите са „за“. „Не говорим за религиозно обучение, а за традиционни човешки добродетели, които се предават през поколенията. Възпитанието е толкова важно, колкото и знанията“, обясни той.


  • 1 родител

    3 0 Отговор
    Иди отчетата ще се стресират много !!! Преди 40 г. учихме като луди за да влезем в университет ,а сега като ти платят родителите ,и пет виШо ще имаш !

    19:56 19.09.2025

  • 2 си дзън

    6 1 Отговор
    Практиката показва, че от татко мутра (полицай, прокурор) и майка кифла (съдия, адрокат) не
    се създават свестни деца.

    Коментиран от #6

    19:58 19.09.2025

  • 3 Изрод

    5 0 Отговор
    Стига плямпали глупости, в България образование отдавна няма. Училищата са за да кибичат там децата докато родителите се правят че работят.

    20:00 19.09.2025

  • 4 бгполитик

    1 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    20:02 19.09.2025

  • 5 Милен

    1 0 Отговор
    Ами прав е чиляка, даскалите да не са милиционери, че да преджобват учениците и да им взимат телефоните. Възпитанието се създава в семейството не в училището.

    20:05 19.09.2025

  • 6 Завиждаш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Черно!

    20:05 19.09.2025

  • 7 Сталин

    0 0 Отговор
    Възмутен съм от реакцията на учителите.
    В Русия учителят и показалката са над закона !

    20:06 19.09.2025

  • 8 Дърт даскал

    2 0 Отговор
    Господ да пази колегите от нахални ученици, баби- стръвници, майки - усойници, бащи- побойници и най-много от "експертори"от Местните РУО и МОН дето не са чували звънец и не са помирисвали ученик!

    20:06 19.09.2025

