Разходите за пенсии скочили с 1,6 млрд. за година

В структурата на общите разходи на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 15 699,4 млн. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1 687,8 млн. лв. (12,0%) повече.
Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.
Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към август 2025 г. възлиза на 9 804,2 млн. лв., което представлява 64,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 291,4 млн. лв.
Размерът на извършените разходи за първите осем месеца на годината е 17 709,0 млн. лв., което е 64,7% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1 803,9 млн. лв.
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 15 699,4 млн. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1 687,8 млн. лв. (12,0%) повече.
Броят на пенсионерите за август 2025 г. е 2 057 952, което е увеличение с 10 909 (0,5%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1 013,69 лв., като в сравнение август 2024 г. той е с 86,34 лв. (9,3%) по-висок.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към август 2025 г. са в размер на 1 882,7 млн. лв., което е 61,2% от плана за годината. Отчетените разходи са със 110,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към август 2025 г. е 7 923,8 млн. лв.
Учителски пенсионен фонд
Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2025 г. възлиза на 95,8 млн. лв. което представлява 68,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 15,5 млн. лв.
Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за периода са в размер на 77,2 млн. лв. което е 61,9% от плана за годината. Извършените разходи са с 11,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Общата сума на приходите по бюджета на фонда към август 2025 г. възлиза на 2 773,0 хил. лв., което представлява 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 074,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.
Общо разходите на фонда към август 2025 г. са в размер на 2 102,3 хил. лв., което е 43,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 449,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година.
