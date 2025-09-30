Новини
Разходите за пенсии скочили с 1,6 млрд. за година

Разходите за пенсии скочили с 1,6 млрд. за година

30 Септември, 2025 12:19 794 41

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1 013,69 лв.

Разходите за пенсии скочили с 1,6 млрд. за година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В структурата на общите разходи на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 15 699,4 млн. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1 687,8 млн. лв. (12,0%) повече.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към август 2025 г. възлиза на 9 804,2 млн. лв., което представлява 64,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 291,4 млн. лв.

Размерът на извършените разходи за първите осем месеца на годината е 17 709,0 млн. лв., което е 64,7% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1 803,9 млн. лв.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 15 699,4 млн. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1 687,8 млн. лв. (12,0%) повече.

Броят на пенсионерите за август 2025 г. е 2 057 952, което е увеличение с 10 909 (0,5%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1 013,69 лв., като в сравнение август 2024 г. той е с 86,34 лв. (9,3%) по-висок.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към август 2025 г. са в размер на 1 882,7 млн. лв., което е 61,2% от плана за годината. Отчетените разходи са със 110,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към август 2025 г. е 7 923,8 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2025 г. възлиза на 95,8 млн. лв. което представлява 68,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 15,5 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за периода са в размер на 77,2 млн. лв. което е 61,9% от плана за годината. Извършените разходи са с 11,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към август 2025 г. възлиза на 2 773,0 хил. лв., което представлява 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 074,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Общо разходите на фонда към август 2025 г. са в размер на 2 102,3 хил. лв., което е 43,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 449,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Международният валутен фонд каза догодина заплатите, пенсионерите и социалните помощи да се замразят.

    Коментиран от #7, #22, #36

    12:20 30.09.2025

  • 2 честен ционист

    11 8 Отговор
    Гербаджиите раздават на неуките си родители незаслужени пенсии, по-високи от заплатите, които са получавали дори, докато стотици хил пенсионери, инженери, преподаватели във ВУЗ, мед сестри със стаж 20год + се мъчат с по 425лв пенсия.

    12:22 30.09.2025

  • 3 за едни има за други постоянно им натякв

    25 2 Отговор
    разходите за полиция военни и въоръжениея скочиха многократно,в пъти.За помощ за украйна и украици също.Там пари винаги има и по много....

    Коментиран от #4

    12:22 30.09.2025

  • 4 въпрос

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "за едни има за други постоянно им натякв":

    откъде идват всички тия пари които раздават негодяите български?

    Коментиран от #39

    12:24 30.09.2025

  • 5 геноцида на пенсионери и режима

    21 2 Отговор
    Подготвят ги за пенсионна резачка.Пак пенсионерите ще плащат когато герб управляват.

    Коментиран от #13

    12:24 30.09.2025

  • 6 Пенсионер съм

    33 0 Отговор
    Разходите за най безобидната част от населението са все трън в очите на крадливата ни върхушка. А разходите за бездействащите депутати?! А разходите за крадливите и корумпирани министри?! А разходите за административните калинки?! А разходите за неработещата полиция?! Милиарди хвърлени на вятъра се дават за тези индивиди.

    12:27 30.09.2025

  • 7 гербери шопи идишате

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каза и за смяна на данъчната система ма там отказаха.Мачкате само където ви е удобно.Но народния съд пак ще ви вразуми....

    12:27 30.09.2025

  • 8 Бай онзи

    11 1 Отговор
    Те и цените на стоките не са същите като през 2024г.

    12:30 30.09.2025

  • 9 Ами

    17 7 Отговор
    Ще скочат разходите и още как.Давайте още по над 3400лв пенсии.Това го няма никъде дори и във Богата Германия.Къде са 620 лв а къде са 3400лв тия дето вземат тези 3400 лв.данеби да са ги усигорявали на 3000лв по Живково време.Тогава един миньор вземаше макс 1000лв.А сметнете върху тези хиляда лева осигуровки каква пенсия трябва да получават .Ненормална държава със ненормални управници и ще я фалирате тази БГ.

    12:32 30.09.2025

  • 10 Анджо

    7 6 Отговор
    Нищо не е скочило, как манипулират хората, спрямо е инфлацията е нищо. При Бойко бях по добре, даже спестявах.

    Коментиран от #16, #19

    12:33 30.09.2025

  • 11 Чочо

    11 0 Отговор
    Ами трябва.
    Инфлацията го изисква.Както "скочиха" с 60 процента едни заплатки.....

    12:37 30.09.2025

  • 12 пешо

    16 0 Отговор
    избийте пенсионерите да не плащате пенсии за да има повече за тиквата и шиши и за водопада

    12:39 30.09.2025

  • 13 пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "геноцида на пенсионери и режима":

    да има за усрайнците

    12:40 30.09.2025

  • 14 Този който се е осигурявал

    11 1 Отговор
    на МРЗ от 2000г. досега има ИК 0,463. При 39г. 8м стаж и 1745,04лв среден доход (06.2025г.) за последните 12м. се получава - (39,66/100)Х1,35Х0,463Х1745,04 = 432,59лв., приблизително 433лв. Да, но минималната пенсия е 636лв. и той ще получава с 203,41лв. незаслужено по-висока пенсия. Затова хората с пълен трудов стаж и имайки по-висока пенсия (примерно 635лв.) ще вземат също 636лв. По тази причина голям брой пенсионери са на минималната пенсия за пълен трудов стаж което е крайно несправедливо.

    12:40 30.09.2025

  • 15 1234

    14 2 Отговор
    е как да живеят пенсионерите при увеличаващите се цени...без увеличение на пенсиите?

    12:40 30.09.2025

  • 16 пешо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анджо":

    от закуски ли

    12:41 30.09.2025

  • 17 Нашата мила държава

    11 2 Отговор
    се прави на многострадална Геновева казвайки, че плаща почти половината пари за пенсии от държавния бюджет. Забравя обаче, че държавните служители не плащат пенсионни вноски, пенсионират се на 54г. с големи пенсии, а социалните плащания - болнични, майчинство, детски добавки, инвалидни и социални пенсии, обещетения за безработица - ги омесва с пенсиите за трудов стаж и възраст. Така обвинява косвено работещите, че плащат малки пенсионни осигуровки.

    12:41 30.09.2025

  • 18 Без име

    6 6 Отговор
    Ами защо вдигнахте т.нар.вдовишки?!И без друго,това не е нормално да се дава!

    12:42 30.09.2025

  • 19 Асен Василев

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анджо":

    направи тавана на пенсиите от 1200лв. на 3400лв.и коефициента по който се умножава трудовия стаж от 1,2 на 1,35 за тия които се пенсионират след 31.12.2021г. За пенсионираните по-рано направи коефициента 1,2 вместо 1,1 и 1,116. Увеличи с 12,5% всички пенсии от 1.01.2022г., а от 1.07.2022г увеличи отново с 10% пенсиите и включи 60лв. за КОВИД. Това само за няколко месеца преди Дългия чалгар да го свали.

    12:43 30.09.2025

  • 20 оня с коня

    4 5 Отговор
    време е пенсийте да бъдат намалени!

    тия пенсионери живеят много охолно

    12:45 30.09.2025

  • 21 Факт

    10 2 Отговор
    Сметнете само колко струва един полицай - заплата + осигуровките за сметка на държавата + привилегиите+ пенсията един ден.. май над 10-12000 лв на месец !!!

    Коментиран от #24

    12:45 30.09.2025

  • 22 оня с коня

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    трябва да се намалят а не да се замразят!

    12:45 30.09.2025

  • 23 Бай онзи

    5 0 Отговор
    УВАЖАВАЙТЕ СТАРОСТТА,ТЯ Е ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!!!!

    12:46 30.09.2025

  • 24 За толкова пари

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    трябва всеки престъпник да го гонят по 50-100 полицаи както в немите стари филми.

    12:47 30.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    При 800 000 "инвалиди", е нормално разходите да се увеличат с 1.5 милиарда. Като добавите и разходите за асистенти, цифрата става зловеща. Сметката е проста.
    "Системата ни убива", ама не съвсем.

    Коментиран от #28

    12:50 30.09.2025

  • 26 ЕбанаДържава

    4 1 Отговор
    Тук съм за коментарите

    12:54 30.09.2025

  • 27 безпартиен

    7 0 Отговор
    Колко пенсионери от бюджетния сектор са останали на работа със заплати и пенсии от същия бюджет? Само в МВР са около 5000 на ръководни длъжности и заплати над 3500-4000 лв. месечно след данъци и осигуровки които НЕ плащат! Заедно с данъците и осигуровките и други разходи са над 500 млн.лв.!А при други министерства и ведомства, учреждения и общини какви ли милиарди се харчат???? България е единствената страна в ЕС и дори Русия и бивши ОНД републики не разрешават пенсионери от бюджетния сектор да продължават да работят пак там! Като са големи специалисти ЗАЩО не работят в ЧАСТНИЯ СЕКТОР? Там заплати и работно време не е като на бюджетния сектор!

    12:54 30.09.2025

  • 28 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    от тия 800000 хиляди 750000 са роми

    12:54 30.09.2025

  • 29 ДДДДД

    2 1 Отговор
    А за украйнските навлеци по хотелите и за останалите "мигранти" какви са разходите? Хайде оставете пенсионерите на мира - заработил са си пенсиите!

    12:59 30.09.2025

  • 30 Пенсионер ОСВ

    5 0 Отговор
    България е на първо място в Еврогейсъюза по брой инвалидни пенсии,над 460 хиляди спрямо населението..
    Като голям процент от тях са на индианците дадени им от подкупните ТЕЛК комисии..
    И как няма да има такива разходи..

    Коментиран от #38

    13:00 30.09.2025

  • 31 Тропанчо

    4 0 Отговор
    И тия пенсионери вземат парите и не ги дават на никой, нали?
    Каквото се вземе се връща в покупки за храна, за лекарства, за сметки. Плюс това на тези пари се начислява и ДДС 20 процента чиста печалба за някого. Кой може да направи легален бизнес с чиста печалба 20 процента?
    Като намалите покупателната способност ще убиете и малкото което се произвежда у нас! Ама много гумени глави има дето не могат да мислят!

    13:00 30.09.2025

  • 32 България е позор

    2 1 Отговор
    Комунистически фамилии и мазни фурашки пият кръвта на народа като кърлежи

    13:00 30.09.2025

  • 33 Монархо Фашист

    2 1 Отговор
    См1рт на Комунизма

    13:01 30.09.2025

  • 34 Има ли

    1 1 Отговор
    Ционистки боклуци?

    13:02 30.09.2025

  • 35 1488

    2 1 Отговор
    Чичо Ади беше прав

    13:03 30.09.2025

  • 36 Хасковски каунь

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софияяя,
    как ще ме замразяват мен пенционера? В камера или на северния полюс ?
    Ей !

    13:06 30.09.2025

  • 37 сбруя

    0 0 Отговор
    Средният месечен размер на пенсията на двама пенсионери е 1 013,69 лв. По 600 лева на човек. Така е в България.

    13:09 30.09.2025

  • 38 И аз съм с фалшив телк

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер ОСВ":

    Нема само вие милицюнерите и дъртите комунета да краднете държавата кърлежи мазни

    Коментиран от #40

    13:11 30.09.2025

  • 39 Печатят

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпрос":

    Заемите за точно това. Новонапечатани пари. Оттам идва и инфлацията.

    13:11 30.09.2025

  • 40 Софийски селянин,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "И аз съм с фалшив телк":

    Кратко и ясно,един ден и ти ще умреш като тях..!

    13:14 30.09.2025

  • 41 Перо

    0 0 Отговор
    Като няма икономика, всичко лежи на бюджета, който се захранва от кредити и повишаващи се такси и данъци от населението!

    13:19 30.09.2025

