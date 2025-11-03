Новини
Вдигат заплатите на учителите, но не е ясно откога и с колко

Вдигат заплатите на учителите, но не е ясно откога и с колко

3 Ноември, 2025 17:51 556 31

  • красимир вълчев-
  • заплати-
  • учители

Предстоят разговори със синдикатите

Вдигат заплатите на учителите, но не е ясно откога и с колко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още не е ясно с колко процента ще бъдат увеличени учителските заплат догодина.Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти във Враца.

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме", каза Вълчев, информира БНР.

Министър Вълчев коментира и забраната за използване на мобилни телефони в училищата. По думите му тя ще влезе в сила най-вероятно през януари, като дотогава да бъдат приети съответните законодателни промени.

"Когато говорихме през лятото, прогнозата ни беше, че през ноември месец ще се приеме, но сега по-скоро реалистично е да очакваме, че през януари месец ще се приеме", отбеляза министърът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Скот

    13 0 Отговор
    ,,Информирани" твърдят че увеличените драстично заплати на полиция и военни струва на народа 1 млрд.и 800 мил.годишно. Оказа се че за половин година това ужасяващо увеличение струва на народа над 3 млрд. И се оказа също че в полицията на вземат между 4 и 5 хил.а с добавки ,длъжност,стаж между 7 и 10 хил. В същото време правителството на мафията изтегли за 8 месеца над 20 млрд. И тези заеми не се водят на борисов,пеевски и слави трифонов а на държавата България,тоест на всички нас. Затова няма да се учудваме през 2027г.когато останем без собственост и доходи.

    Коментиран от #2

    17:52 03.11.2025

  • 2 УжАсен

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Скот":

    Оказа се факт

    17:52 03.11.2025

  • 3 Мишо

    8 0 Отговор
    Икономисти,банкери ,финансисти всички със зловеща прогноза за необратим фалит на държавата през 2027 г. И Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика,и бившият финансов министър и вицепремиер в момента председател на фискалния съвет Симеон Дянков ,и члена на същия съвет Любомир Каримански,дори и Левон Хампарцумян. И след задаващия се фалит на държавата ,правителството на мафията ИТН -ГЕРБ-БСП -ДПС (Пеевски) увеличи заплатите на полицаите тази година със 70% и на останалите силови структури и държавна администрация с 50%. Което струва на държавата ,тоест на Българският народ 1,8 млрд.годишно. А ето и анализа на финансовия наблюдател Стефан Антонов пред факти-
    „Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.

    17:53 03.11.2025

  • 4 ккк

    2 0 Отговор
    а като хванете детето с мобилен телефон ще го изключите ли , пълна глупост , децата пак ще си носят телефони просто ще са изключени в раниците

    17:54 03.11.2025

  • 5 честен ционист

    6 0 Отговор
    Даскалите тая учебна година ще са цяла зима в дървена ваканция.

    17:55 03.11.2025

  • 6 Един

    10 0 Отговор
    ЗА КВО БЕ!!!
    Тия търтеи няква работа свършили ли са? Всяка година изпадаме все повече в класациите! Всяка година резултатите от изпитите са все по-трагични и оценките все по-слаби! Е така да налеем кинта на едни трътляци дето кибичат в училище и чакат ваканция?!!!
    Е ПА ПИСНА МИ! МИНАВАМ ВЕЧЕ НА СИВО И НЯМА ДА ПЛАЩАМ НИКВИ ДАНЪЦИ!

    17:56 03.11.2025

  • 7 Кочо простия чизмар

    8 0 Отговор
    Това глупаво правителство не се отказа от формулите за автоматично индексиране съобразно СРЗ и ще ни забие в огромен дълг. Оставка некадърници и мафиоти! И тая години ще си купувате гласоподаватели, явно ще приключвате мандата.

    17:58 03.11.2025

  • 8 ТИР

    8 0 Отговор
    Значи ли България е икономически тигър за да се вдигат бюджетните заплати или това е следствие на теглени заеми, и глоби...

    17:58 03.11.2025

  • 9 а бръмбара

    2 0 Отговор
    кога ще го дигнат и него

    18:00 03.11.2025

  • 10 Горски

    6 0 Отговор
    Тъжни, много тъжни, потресаващо тъжни истини. Основополагащи житейски ценности като трудолюбие, морал, честност, справедливост и др. са изкоренени от съзнанието на младите. Без тях обществото ни се "разяжда" като гнило дърво. В тази вакханалия от разразили се страсти за пари, много пари и още повече пари жертвите са младите, а чрез тях и държавата ни. Където и да погледнеш и по вертикала и по хоризонтала на обществото ни "мирише" на гниене. България вече е само територия, изпразнена от всичко, което може да я държи жива. Дано в плановете на космическия разум България да има по-добра съдба.

    18:00 03.11.2025

  • 11 Гербаджиите направиха заплатите

    5 3 Отговор
    И на тези търтеи даскали ,възпитатели в детски градини и занимални и на тях по 5-7 хиляди лева колкото на другите търтеи полицаи. Имат 3 месеца платена 100 процента лятна ваканция ( от 15 юни до 15 септември),2 седмици пролетна и зимни ваканции, 8 дни коледна ,получават бонуси за 24 май ( деня на Българската писменост) и за Коледа а много училища с тези делегирани бюджети по 13-та и 14-та заплати. Като се раздели на месец вземат 8-10 хиляди колкото полицаите. А работещите в производството на които се крепи икономиката да свързват едвам двата края ....Само за битови разходи и храна...Оставка и съд за мафията боко тиквун, шопара крадец по "Магнитски" и крадливата чалга oтрeпка славуца от Учиндол

    Коментиран от #29

    18:00 03.11.2025

  • 12 Определено не трябва да се

    11 0 Отговор
    Вдигат заплатите на учителите. И сега са прекалено високи

    18:00 03.11.2025

  • 13 Като не ти е ясно...

    3 0 Отговор
    Защо вчера се спука да тръбиш,че заплатите на учителите ще се вдигнат.

    18:00 03.11.2025

  • 14 98 почивни дни ваканции

    4 0 Отговор
    Да са неплатени до размера на другите хора ... аре моля стига тъпотии

    18:02 03.11.2025

  • 15 заплатите на учителитетрябва да са

    4 0 Отговор
    Максимум 100% средната..

    18:03 03.11.2025

  • 16 Родител

    6 0 Отговор
    БГ-училища са ковачница на олиго. Френчета

    18:04 03.11.2025

  • 17 така ли

    3 0 Отговор
    дребен мръсник .....

    18:05 03.11.2025

  • 18 Вдигай заплатите олигофрен

    2 0 Отговор
    Дуално образование за барути и пръдни. Дай още 40 милиона за дуални кретении и пръдни...

    18:06 03.11.2025

  • 19 Гражданин на НРБ

    0 0 Отговор
    Така е. Само за Бойко и Шиши има тук и сега.

    18:06 03.11.2025

  • 20 България е вече в реален фалит

    4 0 Отговор
    Председателя на фискалния съвет -

    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    Коментиран от #23

    18:07 03.11.2025

  • 21 шопа

    1 0 Отговор
    “ Тате рече , чшми купи кололо , ама друг път". Тъй съ измъквати , кат ва подгони мокрия канап. За жалост таа нашта териториа приключи безславно. Настъпи новото "Време разделно" и секи шса спасяя поединично,кой как намери.

    18:07 03.11.2025

  • 22 Техническият университет пичове

    2 0 Отговор
    Щял да обучава кадри за барутни заводи и за 75 дена магистри да напечата. 34 милиона държавна субсидия .... викат му "Дуално Обучение".... ох леле олигофрени...

    18:09 03.11.2025

  • 23 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "България е вече в реален фалит":

    срив на имотния пазар ще е добре. ще отрезви жендерите дето теглиха кредити да пазаруват на швейцарски цени.

    18:11 03.11.2025

  • 24 Няма такава държава

    5 0 Отговор
    Влизат в училище тъпи, излизат още по-тъпи! За това ли?

    Коментиран от #25

    18:11 03.11.2025

  • 25 шопа

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма такава държава":

    Туй беши девиз на казармата от онуй време : "Тук влизат различно умни и излизат еднакво глупави!"

    18:14 03.11.2025

  • 26 Българин

    0 0 Отговор
    Ами, на следващите избори пак ходете на почивка, докато държавните служители под строй гласуват. Никой не ги кара, защото много добре знаят какво могат да изпуснат!!!

    18:16 03.11.2025

  • 27 Снежанка у

    0 0 Отговор
    Как се нарича държава която позволява полицията да взима заплата в пъти по-голяма от тази на лекари,учители и културни деятели? Господин Министър, вие.пск се подигравате с учителите и заблуждавате обществото,че взимат високи заплати.

    18:16 03.11.2025

  • 28 Вълчев

    0 1 Отговор
    А учителите ще преподават ли? Че в момента урока се преподава за 5-10 мин и после се чудиш защо са необразовани. Видиш ли учител със среден успех за училището за всички класове под 4, очевидно има проблем учителя!!!!

    18:18 03.11.2025

  • 29 Снежанка Димитрова

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гербаджиите направиха заплатите":

    Този господин е много далеч от истината. Учителите бяха с унизително ниски заплати,след увеличението се доближиха до заплатите на продавачка в супермаркет,но не и до заплата на шофьорите. Не се настървявайте срещу учителите ,а погледнете цялостната картина,кой взима големият дял от ресурсите на бюджета и защо.

    Коментиран от #31

    18:26 03.11.2025

  • 30 от десетилетие

    0 0 Отговор
    Четем за учителските зпалати. По някаква си причина това е любима тема на медиите.
    След 10-15 години напоителни обяснения как те се качват и колко са големи, през 2025-а година заплатите им стигнаха тези на проидавачка в мола 1900 нето.
    Междувременно нивото на зплащане е под средното за държавния сектор.

    Това обещание - някога нещо може би няма да промени картинката.

    18:29 03.11.2025

  • 31 Не е точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Снежанка Димитрова":

    Има учители и има даскали - едните са отдадени на професията и децата ги обичат и не се заиграват с телефони по вееме на час. Другите са ден да мине друг да дойде и заплата си тече. Нито преподават като хората за 5-10 на урок, но за сметка на това си избиват комплексите като тормозят децата и умишлено им пишат ниски оценки.

    18:31 03.11.2025

