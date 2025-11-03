Вдигат заплатите на учителите, но не е ясно откога и с колко

Все още не е ясно с колко процента ще бъдат увеличени учителските заплат догодина.Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти във Враца.
"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме", каза Вълчев, информира БНР.
Министър Вълчев коментира и забраната за използване на мобилни телефони в училищата. По думите му тя ще влезе в сила най-вероятно през януари, като дотогава да бъдат приети съответните законодателни промени.
"Когато говорихме през лятото, прогнозата ни беше, че през ноември месец ще се приеме, но сега по-скоро реалистично е да очакваме, че през януари месец ще се приеме", отбеляза министърът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скот
Коментиран от #2
17:52 03.11.2025
2 УжАсен
До коментар #1 от "Скот":Оказа се факт
17:52 03.11.2025
3 Мишо
„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.
17:53 03.11.2025
4 ккк
17:54 03.11.2025
5 честен ционист
17:55 03.11.2025
6 Един
Тия търтеи няква работа свършили ли са? Всяка година изпадаме все повече в класациите! Всяка година резултатите от изпитите са все по-трагични и оценките все по-слаби! Е така да налеем кинта на едни трътляци дето кибичат в училище и чакат ваканция?!!!
Е ПА ПИСНА МИ! МИНАВАМ ВЕЧЕ НА СИВО И НЯМА ДА ПЛАЩАМ НИКВИ ДАНЪЦИ!
17:56 03.11.2025
7 Кочо простия чизмар
17:58 03.11.2025
8 ТИР
17:58 03.11.2025
9 а бръмбара
18:00 03.11.2025
10 Горски
18:00 03.11.2025
11 Гербаджиите направиха заплатите
Коментиран от #29
18:00 03.11.2025
12 Определено не трябва да се
18:00 03.11.2025
13 Като не ти е ясно...
18:00 03.11.2025
14 98 почивни дни ваканции
18:02 03.11.2025
15 заплатите на учителитетрябва да са
18:03 03.11.2025
16 Родител
18:04 03.11.2025
17 така ли
18:05 03.11.2025
18 Вдигай заплатите олигофрен
18:06 03.11.2025
19 Гражданин на НРБ
18:06 03.11.2025
20 България е вече в реален фалит
2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
Коментиран от #23
18:07 03.11.2025
21 шопа
18:07 03.11.2025
22 Техническият университет пичове
18:09 03.11.2025
23 оня с питон.я
До коментар #20 от "България е вече в реален фалит":срив на имотния пазар ще е добре. ще отрезви жендерите дето теглиха кредити да пазаруват на швейцарски цени.
18:11 03.11.2025
24 Няма такава държава
Коментиран от #25
18:11 03.11.2025
25 шопа
До коментар #24 от "Няма такава държава":Туй беши девиз на казармата от онуй време : "Тук влизат различно умни и излизат еднакво глупави!"
18:14 03.11.2025
26 Българин
18:16 03.11.2025
27 Снежанка у
18:16 03.11.2025
28 Вълчев
18:18 03.11.2025
29 Снежанка Димитрова
До коментар #11 от "Гербаджиите направиха заплатите":Този господин е много далеч от истината. Учителите бяха с унизително ниски заплати,след увеличението се доближиха до заплатите на продавачка в супермаркет,но не и до заплата на шофьорите. Не се настървявайте срещу учителите ,а погледнете цялостната картина,кой взима големият дял от ресурсите на бюджета и защо.
Коментиран от #31
18:26 03.11.2025
30 от десетилетие
След 10-15 години напоителни обяснения как те се качват и колко са големи, през 2025-а година заплатите им стигнаха тези на проидавачка в мола 1900 нето.
Междувременно нивото на зплащане е под средното за държавния сектор.
Това обещание - някога нещо може би няма да промени картинката.
18:29 03.11.2025
31 Не е точно така
До коментар #29 от "Снежанка Димитрова":Има учители и има даскали - едните са отдадени на професията и децата ги обичат и не се заиграват с телефони по вееме на час. Другите са ден да мине друг да дойде и заплата си тече. Нито преподават като хората за 5-10 на урок, но за сметка на това си избиват комплексите като тормозят децата и умишлено им пишат ниски оценки.
18:31 03.11.2025