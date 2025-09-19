Новини
Даниел Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари

19 Септември, 2025 22:31 483 27

Държавата няма да се пише с главно "Д", докато няма диалог помежду ни, коментира той

Даниел Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вотовете на недоверие в една демокрация са ядреният бутон на опозицията - би трябвало да се ползват тогава, когато има някакъв шанс да бъде свалено правителството. Това коментира в "Панорама" по БНТ вътрешният министър Даниел Митов.

"Видяхме някаква много страна амалгама от недоказани твърдения, включително и с формулировки от типа: "говори се, че", "медийни публикации гласят". Оказа се, че правителството трябва да отговаря за казуси от миналата година, отпреди 10 години - изобщо беше някаква компилация. Като фейсбук пост с тролски коментари".

Според него мотивите на опозицията са несъстоятелни, а тя се занимава с лепене на етикети. На въпрос на водещия дали Делян Пеевски не е потвърдил мотивите на вота с думите си, че "всичко зависи от него", Митов отговори:

"Защо трябва да го е потвърдил? То е очевидно - това правителство във формат на коалицията ГЕРБ, ИТН, БСП няма мнозинство. Без "ДПС - Ново начало" очевидно няма мнозинство в парламента, което да подкрепя това правителство".

На въпрос дали не е избързал и политизирал случая с пребития полицейски шеф в Русе, министърът заяви, че политизирането не е лъжа.

"Ако ме обвиняват в политизиране, да ме обвиняват в това, а не в лъжа. Говоренето по отношение на институциите, което много често е необосновано, отвъд нормалността, да се говори непрекъснато за разпадащи се институции, всяко ПТП да се представя като някакъв апокалипсис".

Попитан относно предложението НСО да спре да превозва служители от президентската администрация, Даниел Митов коментира, че Румен Радев "не си стои в рамките на правомощията, които му дава Конституцията":

"Той си говори като партиен лидер и ползва президентската трибуна като платформа, което води до естествения въпрос дали той, както и други президенти в бъдеще няма да са склонни да злоупотребяват с позицията си и да се опитват са изнудват изпълнителната власт и институциите".

Кой отговаря държавата да се пише с главно "Д"? Всички ние, смята Даниел Митов.

"Първо, да престанем да си хулим институциите, второ, да започнем да говорим помежду си нормално, с аргументи. Да си уважаваме държавата, защото тя няма да започне да се пише с главно "Д" - такава, в която всички вярват и искат да живеят, ако всички, имам предвид и гражданите, и управляващите, не се разберем, че трябва да сменим отношението си едни към други".

Министърът изказа съболезнования на семейството на загиналия полицай по време на протест в София:

"За съжаление това е могло, по наши оценки, да се случи във всеки един момент и предлагам това по никакъв начин да не бъде политизирано и да се включва в какъвто и да било такъв контекст. Не бива върху МВР да се упражняваме политически".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    17 1 Отговор
    Няма да коментирам за д давам повод да ме изтрият.
    За тоя или добро или нищо.
    НИЩО

    22:34 19.09.2025

  • 2 Майна

    12 1 Отговор
    Аха..
    Аз съм един от стотиците хиляди тролове
    Тези, с които искате да се разправяте..
    Да се срещнем, ама без охраната ти, да си поговориш и ти лице в лице с..трол!

    22:35 19.09.2025

  • 3 Съдията

    18 1 Отговор
    Къдравата Сю, това Борисово и Пеевско пуделче, става все по-жалко след всяка медийна изява. Как отчаяно се е впило в министерското столче.😂

    22:36 19.09.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    15 1 Отговор
    Казано просто - смешник....

    22:37 19.09.2025

  • 5 Цвете

    13 1 Отговор
    ГЛЕДАХ " ПАНОРАМА " И МИТОВ ВАДЕШЕ ОТ 9 ДЕРЕТА ВОДА, ЗА ДА ЗАЩИТИ СВОЯ НОВ ПОКРОВИТЕЛ.ПРЕКЪСВАШЕ МИРЧЕВ, ДЪРЖА СЕ АРУГАНТНО И НЕ ИЗГЛЕЖДАШЕ СВОБОДЕН ЧОВЕК, А ОБРАТНОТО, МНОГО ЗАВИСИМ.ОСОБЕНО ИЗОПАЧЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С РУСЕНСКИЯ МИЛИЦИОНЕР.ПРОВАЛ МИТОВ И ЯЗЪК ТИ ЗА ПРЕДИШНИЯТ ПОСТ, КОЙТО ТИ НОСЕШЕ СЛАВА НА ИНТЕЛЕКТ.😅😂🙃😅🤣😂🙃😅🤣😂🫠🙃😉🫡🫡🫡🤔

    Коментиран от #26

    22:38 19.09.2025

  • 6 Цвете

    6 1 Отговор
    ГЛЕДАХ " ПАНОРАМА " И МИТОВ ВАДЕШЕ ОТ 9 ДЕРЕТА ВОДА, ЗА ДА ЗАЩИТИ СВОЯ НОВ ПОКРОВИТЕЛ.ПРЕКЪСВАШЕ МИРЧЕВ, ДЪРЖА СЕ АРУГАНТНО И НЕ ИЗГЛЕЖДАШЕ СВОБОДЕН ЧОВЕК, А ОБРАТНОТО, МНОГО ЗАВИСИМ.ОСОБЕНО ИЗОПАЧЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С РУСЕНСКИЯ МИЛИЦИОНЕР.ПРОВАЛ МИТОВ И ЯЗЪК ТИ ЗА ПРЕДИШНИЯТ ПОСТ, КОЙТО ТИ НОСЕШЕ СЛАВА НА ИНТЕЛЕКТ.😅😂🙃😅🤣😂🙃😅🤣😂🫠🙃😉🫡🫡🫡🤔

    Коментиран от #12

    22:39 19.09.2025

  • 7 Бегай

    11 2 Отговор
    Много противен индивид!!!3327

    22:41 19.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оправи нещата с гонките

    2 1 Отговор
    и остави политиката на други. Концентрирай се върху нещата с които трябва да се справи твоето министерство. Докажеш че си кадърен в твоя брнш и не политиканствай.

    22:47 19.09.2025

  • 10 Промяна

    1 5 Отговор
    Много правилно Тук има постоянни дописници омраза заплахи очерняне има закони правила няма А ЕЛФИТЕ милионерите от Украйна магьосници са И така шарлатанитесаботират държавата ни Вече и със Пропутинистите са заедно с измамниците с останките доганови с божковите гелове но целта е ясна хаос разруха омраза за държавата ни но за тези саботажници по 20 к на месец си тече

    Коментиран от #17

    22:51 19.09.2025

  • 11 Лос

    4 1 Отговор
    Митов да не е станал зъболекар,че говори за амалгама?

    22:53 19.09.2025

  • 12 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    6 не пиши с огромни букви гнусотиите си

    Коментиран от #16

    22:53 19.09.2025

  • 13 Мда

    5 1 Отговор
    Колко е гнусно да си лижач. Отвратителна работа.

    22:54 19.09.2025

  • 14 По смешен

    6 1 Отговор
    вътрешен министър в БГ не е имало !

    22:54 19.09.2025

  • 15 аесес

    6 1 Отговор
    ГЕРБ лъжеца Дани е срам и позор за България. Този калпавия негодник на ГЕРБ продължава да лъже повече и от циганин, и какво прави като министър на вътрешните работи е голяма загадка. Не може такъв завършен невежа и лъжец да е портиер дори. За истината говори и пак лъже. Още не е разбрал тоя лъжец че преди да се представи милиционера никои не знае какъв е, и в тоя смисъл никои не е нападал милиционера и държавата което тоя ГЕРБ глупак продължава да напява като ходжа. Костовистите се научиха да пеят като ходжи и тоя лъжец където види микрофон се раздава напълно. А в БНТ имаме всякаква измет но не и джурналисти. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин може да им гледа падението на тези пропаднали некадърници.

    22:57 19.09.2025

  • 16 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Разкарай се, ченгесар! 🤣

    Коментиран от #22

    22:57 19.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Ега ти смотаняка некадърен е тоя!🤣

    22:59 19.09.2025

  • 19 Митооов

    2 1 Отговор
    Измитай се... с 200.

    23:01 19.09.2025

  • 20 Лойко Разбойко

    0 1 Отговор
    ЖАЛЪК, ЖАЛЪКК МИТОВ. !!! ХАЙДЕ КАЖИ НА ПРОСТИЯТ МАТРИАЛ КАК 2, 18 ГОДИШНИ 1 15 ГОДИШНО МОМЧЕ РАЗРУШИХА ГРОБАЧИЙСКАТА ДЪРЖАВНОСТ! ЗА КОЯ ДЪРЖАВНОСТ МИТОВ ГОВОРИТЕ?! ТАЗИ НА МУТРОБАНДИТИТЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО БЕТОНИРАХА ЧЕРНОМОРИЕТО С ПАРИ ОТ КОНТРАБАНДА, ПРОСГИТУЦИЯ, НАРКОТИЦИ И ЕВРОСУБСИДИИ. ТЕЗИ ЛИ МОМЧЕТА ГРОБАРЮ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВНОСТТА В ЛИЦЕТО НА ПИЯНИЯ ШЕФ НА МВР. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ОБАЧЕ, ЧЕ ТАМ КЪДЕТО НЯМА ПРАВОСЪДИЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ.! А ПЪК ВИЕ ИМАТЕ И ДЕЦА И ВНУЦИ. СТРАХУВАЙТЕ СЕ, НЯМА ДА ВИ ПОДМИНЕ!

    23:04 19.09.2025

  • 21 КонСпиратор

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Много често възгледите ми не съвпадат с твоите, но този коментар ти прави чест.

    Коментиран от #24

    23:04 19.09.2025

  • 22 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Евгени от Алфапласт":

    Дописниците не е ли късно да драскате гнусотиите си тук

    Коментиран от #27

    23:06 19.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "КонСпиратор":

    Дописниците са заедно не спят готови са по всяко време. да лъжат да очернят да Заплашват Тук се вихрят и са неприкосновени

    23:08 19.09.2025

  • 25 Гост

    1 1 Отговор
    Женският пудел на жената на господаря с главно Д с нежния глас....а бе, даниту митоф

    23:09 19.09.2025

  • 26 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Гледам че платените тук сте свободни

    23:11 19.09.2025

  • 27 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Имаш напредък. Но само по отношение на главните букви.😂 А, да те питам, ти пенсиониран фатмак ли си?

    23:12 19.09.2025

