Даниел Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари

Вотовете на недоверие в една демокрация са ядреният бутон на опозицията - би трябвало да се ползват тогава, когато има някакъв шанс да бъде свалено правителството. Това коментира в "Панорама" по БНТ вътрешният министър Даниел Митов.
"Видяхме някаква много страна амалгама от недоказани твърдения, включително и с формулировки от типа: "говори се, че", "медийни публикации гласят". Оказа се, че правителството трябва да отговаря за казуси от миналата година, отпреди 10 години - изобщо беше някаква компилация. Като фейсбук пост с тролски коментари".
Според него мотивите на опозицията са несъстоятелни, а тя се занимава с лепене на етикети. На въпрос на водещия дали Делян Пеевски не е потвърдил мотивите на вота с думите си, че "всичко зависи от него", Митов отговори:
"Защо трябва да го е потвърдил? То е очевидно - това правителство във формат на коалицията ГЕРБ, ИТН, БСП няма мнозинство. Без "ДПС - Ново начало" очевидно няма мнозинство в парламента, което да подкрепя това правителство".
На въпрос дали не е избързал и политизирал случая с пребития полицейски шеф в Русе, министърът заяви, че политизирането не е лъжа.
"Ако ме обвиняват в политизиране, да ме обвиняват в това, а не в лъжа. Говоренето по отношение на институциите, което много често е необосновано, отвъд нормалността, да се говори непрекъснато за разпадащи се институции, всяко ПТП да се представя като някакъв апокалипсис".
Попитан относно предложението НСО да спре да превозва служители от президентската администрация, Даниел Митов коментира, че Румен Радев "не си стои в рамките на правомощията, които му дава Конституцията":
"Той си говори като партиен лидер и ползва президентската трибуна като платформа, което води до естествения въпрос дали той, както и други президенти в бъдеще няма да са склонни да злоупотребяват с позицията си и да се опитват са изнудват изпълнителната власт и институциите".
Кой отговаря държавата да се пише с главно "Д"? Всички ние, смята Даниел Митов.
"Първо, да престанем да си хулим институциите, второ, да започнем да говорим помежду си нормално, с аргументи. Да си уважаваме държавата, защото тя няма да започне да се пише с главно "Д" - такава, в която всички вярват и искат да живеят, ако всички, имам предвид и гражданите, и управляващите, не се разберем, че трябва да сменим отношението си едни към други".
Министърът изказа съболезнования на семейството на загиналия полицай по време на протест в София:
"За съжаление това е могло, по наши оценки, да се случи във всеки един момент и предлагам това по никакъв начин да не бъде политизирано и да се включва в какъвто и да било такъв контекст. Не бива върху МВР да се упражняваме политически".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
За тоя или добро или нищо.
НИЩО
22:34 19.09.2025
2 Майна
Аз съм един от стотиците хиляди тролове
Тези, с които искате да се разправяте..
Да се срещнем, ама без охраната ти, да си поговориш и ти лице в лице с..трол!
22:35 19.09.2025
3 Съдията
22:36 19.09.2025
4 Наивник на средна възраст
22:37 19.09.2025
5 Цвете
Коментиран от #26
22:38 19.09.2025
6 Цвете
Коментиран от #12
22:39 19.09.2025
7 Бегай
22:41 19.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оправи нещата с гонките
22:47 19.09.2025
10 Промяна
Коментиран от #17
22:51 19.09.2025
11 Лос
22:53 19.09.2025
12 Промяна
До коментар #6 от "Цвете":6 не пиши с огромни букви гнусотиите си
Коментиран от #16
22:53 19.09.2025
13 Мда
22:54 19.09.2025
14 По смешен
22:54 19.09.2025
15 аесес
22:57 19.09.2025
16 Евгени от Алфапласт
До коментар #12 от "Промяна":Разкарай се, ченгесар! 🤣
Коментиран от #22
22:57 19.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Евгени от Алфапласт
22:59 19.09.2025
19 Митооов
23:01 19.09.2025
20 Лойко Разбойко
23:04 19.09.2025
21 КонСпиратор
До коментар #17 от "оня с коня":Много често възгледите ми не съвпадат с твоите, но този коментар ти прави чест.
Коментиран от #24
23:04 19.09.2025
22 Промяна
До коментар #16 от "Евгени от Алфапласт":Дописниците не е ли късно да драскате гнусотиите си тук
Коментиран от #27
23:06 19.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Промяна
До коментар #21 от "КонСпиратор":Дописниците са заедно не спят готови са по всяко време. да лъжат да очернят да Заплашват Тук се вихрят и са неприкосновени
23:08 19.09.2025
25 Гост
23:09 19.09.2025
26 Промяна
До коментар #5 от "Цвете":Гледам че платените тук сте свободни
23:11 19.09.2025
27 Евгени от Алфапласт
До коментар #22 от "Промяна":Имаш напредък. Но само по отношение на главните букви.😂 А, да те питам, ти пенсиониран фатмак ли си?
23:12 19.09.2025