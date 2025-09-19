Новини
Ивайло Мирчев: Управляващите съдружници се скараха

19 Септември, 2025 22:41

  • ивайло мирчев-
  • делян пеевски-
  • охрана

Нашата идея е българските граждани да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но тя да се осъществява от ГДИН – Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", каза още той

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пряката полза е, че управляващите се скараха. В днешния ден управляващите съдружници се поизпокараха. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев.

Ясно е, че имаме завладяна държава, нелегитимен център на власт е завладял институциите и упражнява тази власт. На върха на този нелегитимен център е Делян Пеевски. Ясно е и че България има трима премиери. Има един номинален премиер – Росен Желязков, един, който много иска – Бойко Борисов, и един, който реално е премиер – Делян Пеевски, заяви Мирчев.

Падането на правителство сега зависи от Делян Пеевски, не зависи от опозицията. С вота на недоверие нашата задача беше да покажем на гражданите, че има алтернатива, а не всичко зависи от Пеевски, добави депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Той коментира и вчерашната акция на "Продължаваме промяната", които блокираха входа към служебния паркинг на Народното събрание като подкрепа към задържания кмет на Варна Благомир Коцев и вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Акцията беше блестяща. Тя оголи същността на човека, на когото му се наложи да ходи няколко метра пеша. Не стана ясно защо беше нужно центърът на София да бъде блокиран и десетки полицаи да помагат на Пеевски да влезе със специален ескорт, с барети, с жандармерия и с полиция. Защо е това, защо трябва Пеевски да бъде пазен по този начин? Пеевски беше пазен и от служители на отряда за борба с тероризма – докога тези хора ще бъдат на тези места? Нашата идея е българските граждани да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но тя да се осъществява от ГДИН – Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", каза още Ивайло Мирчев.


  • 1 Майна

    1 2 Отговор
    Как защо е пазен така..?
    Намесен е в неща , за които знаеш как се решават..
    И това не сме ние, нито вие..
    Да му мисли , ха...

    22:45 19.09.2025

  • 2 Анджо

    6 5 Отговор
    Мирчев е голямата алтернатива за по голямо пропадане. За 5 години ги видяхме. За това хората вече не гласуват. Тоя да не се радва предварително и да не слага тигано .

    Коментиран от #7

    22:47 19.09.2025

  • 3 5454

    5 1 Отговор
    Не са се скарали, Мирчев. Това беше само цирк за пред наивниците. Що не се скараха вчера преди вота, а?

    22:49 19.09.2025

  • 4 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 2 Отговор
    ВОЙНАТА НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ЗА ВОДОПАДА НА ЖЕЛЯЗКОВ!

    🚨: Войната избухна🔥! Борисов насъска капиите си от “Възраждане” срещу капията на Пеевски Росен Желязков за хотела му с водопад💦‼️
    Война РосенЖелязков Възраждане Хотелсводопад

    Борисов и Пеевски пренесоха войната от водата към водопада на премиера.
    Пеевски се подготвя да праща Борисов в затвора и да се провъзгласи за спасител на нацията от тиквеното робство.

    Коментиран от #14, #15, #17, #19

    22:49 19.09.2025

  • 5 Изпрахте ги

    3 3 Отговор
    Мирчев. Защо сега ревеш като магаре.

    22:51 19.09.2025

  • 6 .......

    4 4 Отговор
    Нужен е гол протест,Лена.Вие,Кокора, Божо и Наско пред парламента.

    22:51 19.09.2025

  • 7 Истината

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    От тези 4 години, 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    22:52 19.09.2025

  • 8 ПЕНЬОАРЕНА ОПОЗИЦИЯ

    5 4 Отговор
    ХАХАХА е на ококорения и брадясалия смешници ли да симпатизираме.

    22:52 19.09.2025

  • 9 Мирчев

    4 4 Отговор
    Липсва му мазното кафе в скута на Пеевски.

    22:54 19.09.2025

  • 10 Домовата Книжка

    2 1 Отговор
    Ваньо Дупнишката Синя Джука прибра парата! Фърли по милион на Гнома, Пиню Нусъ, Рада Дълбоката и Иво Ръбъ. Сега го играе Контра Пич! Меч и Величие, всичко друго са васали!

    22:55 19.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Борисов и Желязков не си говорят и не могат да се гледат. Това е публична тайна. За това изпрати слугата си Недялко при водопадите. Шишко използва ситуацията за да омайва простия матриял. При това много успешно.

    22:55 19.09.2025

  • 12 Падането на правителство

    4 1 Отговор
    ... и какво? Свалиха ли го? "Революцията" на Коалицията на простаците (муньовисти, шарлатано-дебили и КИР-таци) ... успя ли???

    22:55 19.09.2025

  • 13 Промяна

    4 1 Отговор
    Колко е доволен че саботажите срещу България са в ход И с дявола се съюзи само и само да свали правителството и да има разруха тук Е неговите 20 к си вървят

    Коментиран от #16

    22:55 19.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 12345

    3 2 Отговор
    Ха-ха-ха, иdiot. Точно пък това правителство има най-малката заслуга за завладяната държава. Тя беше завладяна отдавна от тези, които сега се подписват с променкаджиите - хората на Доган. Забравихте ли обръчите и порциите бе, нискочел?

    23:00 19.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Жълтокопитните са вън от играта. Остава им само да вият из студията. Войната е между Шишко и Тиквун. Но Тиквун е най - добрия български държавник, ще стиска зъби и няма да ритне Правителството.

    23:01 19.09.2025

  • 21 НЕ ВЯРВАМ НА ТЕХНИТЕ НОМЕРА ЛЪЖЛИВИ

    3 1 Отговор
    ГЛУПОСТИ, ТОВА Е ЦИРКОВИ НОМЕРА НА ДВАМАТА МАНИПУЛАТОРИ! ХВЪРЛЯТ ДИМНА ЗАВЕСА ЗА ПРЕД ДЕБИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ! УЖ СЕ КАРАТ А ТАЙНО ДЕЛЯТ ОТКРАДНАТОТО. НЕ ВЯРВАМ НА РАЗБОЙКО И НЕГОВИЯ ЦИРК СЪС ПУЕВСКИ.

    23:02 19.09.2025

  • 22 Смешници

    3 1 Отговор
    Номерът , ние ще управляваме , а Борисов и ГЕРБ са ни "длъжни", отдавна отмина ! Мустафътъ вече е няма , Магнитски го забравиха , либералите в Щатите си заминаха , а и номерът на Радев за преврат с вдигнатият юмрук , избледня ! 4 години имахте уникален шанс , а вие се ос ра хте !

    23:02 19.09.2025

  • 23 Кучкар на пудели

    5 1 Отговор
    Тоя екземпляр напоследък непрекъснато му дават трибуна най-вече по телевизиите а представлява една шепа политици поддържани от още по малка шепичка гласоподаватели ако отидат сами на избори ще гледат властта през крив макарон

    23:04 19.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 допол

    2 1 Отговор
    Мирчо интелекта от село Крушаре, очаквахме да награби в ефир Дани и да се вземат накрая. Тези лъжци такива пиески играят на опозиция и управляващи че може да им завиди и Холивуд. Сега са решили да лъжат публиката че много се карат с ГЕРБ, а им личи как искат да се вземат и да покажат каква любов изпитват към власт и пари особенно ако плаща българина. Кого лъжеш бре ПП и ДБ педофил Мирчо??? С Коци от Максуда ви е купил Магнолията и ви личи от километри какви сте палячовци и как лъжете всеки дето ви се връзва. Да поздравиш и Ристю демокрацията ако се е върнал от плажа на които се търкаляхте като мечки. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ви разбра селските пиески и само ви се подиграват.

    Коментиран от #27

    23:05 19.09.2025

  • 26 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 0 Отговор
    Бацо и Шишо са братя може да се посбиват, но когато външни им скочат тогава са задружни вадят бухалките! "Много вече плакаха", както казва Бацо!

    23:07 19.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "допол":

    Много точен коментар.

    23:11 19.09.2025

