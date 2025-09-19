Ивайло Мирчев: Управляващите съдружници се скараха

Пряката полза е, че управляващите се скараха. В днешния ден управляващите съдружници се поизпокараха. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев.

Ясно е, че имаме завладяна държава, нелегитимен център на власт е завладял институциите и упражнява тази власт. На върха на този нелегитимен център е Делян Пеевски. Ясно е и че България има трима премиери. Има един номинален премиер – Росен Желязков, един, който много иска – Бойко Борисов, и един, който реално е премиер – Делян Пеевски, заяви Мирчев.

Падането на правителство сега зависи от Делян Пеевски, не зависи от опозицията. С вота на недоверие нашата задача беше да покажем на гражданите, че има алтернатива, а не всичко зависи от Пеевски, добави депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Той коментира и вчерашната акция на "Продължаваме промяната", които блокираха входа към служебния паркинг на Народното събрание като подкрепа към задържания кмет на Варна Благомир Коцев и вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Акцията беше блестяща. Тя оголи същността на човека, на когото му се наложи да ходи няколко метра пеша. Не стана ясно защо беше нужно центърът на София да бъде блокиран и десетки полицаи да помагат на Пеевски да влезе със специален ескорт, с барети, с жандармерия и с полиция. Защо е това, защо трябва Пеевски да бъде пазен по този начин? Пеевски беше пазен и от служители на отряда за борба с тероризма – докога тези хора ще бъдат на тези места? Нашата идея е българските граждани да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но тя да се осъществява от ГДИН – Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", каза още Ивайло Мирчев.