Ивайло Мирчев: Управляващите съдружници се скараха

Пряката полза е, че управляващите се скараха. В днешния ден управляващите съдружници се поизпокараха. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев.
Ясно е, че имаме завладяна държава, нелегитимен център на власт е завладял институциите и упражнява тази власт. На върха на този нелегитимен център е Делян Пеевски. Ясно е и че България има трима премиери. Има един номинален премиер – Росен Желязков, един, който много иска – Бойко Борисов, и един, който реално е премиер – Делян Пеевски, заяви Мирчев.
Падането на правителство сега зависи от Делян Пеевски, не зависи от опозицията. С вота на недоверие нашата задача беше да покажем на гражданите, че има алтернатива, а не всичко зависи от Пеевски, добави депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".
Той коментира и вчерашната акция на "Продължаваме промяната", които блокираха входа към служебния паркинг на Народното събрание като подкрепа към задържания кмет на Варна Благомир Коцев и вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.
Акцията беше блестяща. Тя оголи същността на човека, на когото му се наложи да ходи няколко метра пеша. Не стана ясно защо беше нужно центърът на София да бъде блокиран и десетки полицаи да помагат на Пеевски да влезе със специален ескорт, с барети, с жандармерия и с полиция. Защо е това, защо трябва Пеевски да бъде пазен по този начин? Пеевски беше пазен и от служители на отряда за борба с тероризма – докога тези хора ще бъдат на тези места? Нашата идея е българските граждани да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но тя да се осъществява от ГДИН – Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", каза още Ивайло Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Намесен е в неща , за които знаеш как се решават..
И това не сме ние, нито вие..
Да му мисли , ха...
22:45 19.09.2025
2 Анджо
Коментиран от #7
22:47 19.09.2025
3 5454
22:49 19.09.2025
4 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨: Войната избухна🔥! Борисов насъска капиите си от “Възраждане” срещу капията на Пеевски Росен Желязков за хотела му с водопад💦‼️
Война РосенЖелязков Възраждане Хотелсводопад
Борисов и Пеевски пренесоха войната от водата към водопада на премиера.
Пеевски се подготвя да праща Борисов в затвора и да се провъзгласи за спасител на нацията от тиквеното робство.
Коментиран от #14, #15, #17, #19
22:49 19.09.2025
5 Изпрахте ги
22:51 19.09.2025
6 .......
22:51 19.09.2025
7 Истината
До коментар #2 от "Анджо":От тези 4 години, 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.
22:52 19.09.2025
8 ПЕНЬОАРЕНА ОПОЗИЦИЯ
22:52 19.09.2025
9 Мирчев
22:54 19.09.2025
10 Домовата Книжка
22:55 19.09.2025
11 Данко Харсъзина
22:55 19.09.2025
12 Падането на правителство
22:55 19.09.2025
13 Промяна
Коментиран от #16
22:55 19.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 12345
23:00 19.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Данко Харсъзина
23:01 19.09.2025
21 НЕ ВЯРВАМ НА ТЕХНИТЕ НОМЕРА ЛЪЖЛИВИ
23:02 19.09.2025
22 Смешници
23:02 19.09.2025
23 Кучкар на пудели
23:04 19.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 допол
Коментиран от #27
23:05 19.09.2025
26 Гласове от зайчарника в Банкя
23:07 19.09.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "допол":Много точен коментар.
23:11 19.09.2025