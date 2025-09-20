Даниел Смилов: Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството

„Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството в парламента. То остава монолитно. Проблемът е по-скоро в липсата на осъзнаване и предложения за решение на въпроса със завладяната държава“, коментира политологът Даниел Смилов в студиото на „Офанзива”.
В четвъртък входовете на парламента бяха блокирани, за да принудят лидерите на управляващото мнозинство да преминат пеша. Акцията беше организирана от ПП-ДБ и предизвика широко обсъждане за състоянието на държавата и функционирането на институциите.
Той поясни, че под „държава с главно Д“ се разбира система, в която институциите обслужват управляващите. „Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до създаване на зависимости и мрежи, които се изграждат през годините на власт“, допълни политологът.
Смилов изтъкна, че действията на бившия премиер Бойко Борисов – отказът му да участва в гласуването по вота на недоверие – показват желание за дистанциране от управлението, но остават по-скоро театрални, отколкото съществени.
Акцията на ПП-ДБ, според експерта, се оказа ефективна най-вече заради реакцията на Делян Пеевски. „Той демонстрира, че държавата зависи от него, което бе ясно по езика на тялото и поведението му. Самата акция беше успешна поради това, а не заради броя на блокиралите входовете на парламента“, поясни Смилов.
Политологът подчерта и важността на мирните протести и предупреди срещу използването на политическо насилие и репресия.
Относно бъдещето на градската десница и изборите за президент, Смилов отбеляза, че задачата на проевропейската опозиция е да предложи алтернатива, която да не се примирява с корупционни практики и да има ясна проевропейска ориентация.
„Форумите като този подпомагат процеса, като обединяват различни хора около два основни принципа: атлантическа ориентация и решаване на проблема със завладяната държава“, каза още той.
Смилов коментира и ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. Според него Коцев не трябва да е в затвора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПееФски съм
Коментиран от #4
17:56 20.09.2025
2 Гост
18:01 20.09.2025
4 Гост
До коментар #1 от "ПееФски съм":Бате ти борисоф направо си е женска секретарка
18:02 20.09.2025
5 истина е
18:04 20.09.2025
6 В прав текст
Коментиран от #9
18:05 20.09.2025
7 кое не е така
- нямаме законен Висш съдебен съвет;
- нямаме случайно разпределение на съдебните дела;
- нямаме работеща полиция;
- нямаме честни избори;
- нямаме вода;
- нямаме сигурност;
- нямаме публична инфраструктура;
Коментиран от #10
18:21 20.09.2025
8 Електра
18:29 20.09.2025
9 Прав си!
До коментар #6 от "В прав текст":Бандата на Мазното и Дебело парче ПееФ срещу бандата на Мазното и Дебело парче Бойче Тиквата.
18:33 20.09.2025
10 Ще те допълня
До коментар #7 от "кое не е така":Но пък имаме пеевско-герберска управленска върхушка, обединена от простотия и кражби.
18:35 20.09.2025
11 Българин
18:36 20.09.2025
12 Дориана
18:58 20.09.2025
13 Боруна Лом
19:03 20.09.2025