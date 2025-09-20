Новини
Даниел Смилов: Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството

Даниел Смилов: Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството

20 Септември, 2025 17:46

Политологът поясни, че под „държава с главно Д“ се разбира система, в която институциите обслужват управляващите

Даниел Смилов: Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството в парламента. То остава монолитно. Проблемът е по-скоро в липсата на осъзнаване и предложения за решение на въпроса със завладяната държава“, коментира политологът Даниел Смилов в студиото на „Офанзива”.

В четвъртък входовете на парламента бяха блокирани, за да принудят лидерите на управляващото мнозинство да преминат пеша. Акцията беше организирана от ПП-ДБ и предизвика широко обсъждане за състоянието на държавата и функционирането на институциите.

Той поясни, че под „държава с главно Д“ се разбира система, в която институциите обслужват управляващите. „Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до създаване на зависимости и мрежи, които се изграждат през годините на власт“, допълни политологът.

Смилов изтъкна, че действията на бившия премиер Бойко Борисов – отказът му да участва в гласуването по вота на недоверие – показват желание за дистанциране от управлението, но остават по-скоро театрални, отколкото съществени.

Акцията на ПП-ДБ, според експерта, се оказа ефективна най-вече заради реакцията на Делян Пеевски. „Той демонстрира, че държавата зависи от него, което бе ясно по езика на тялото и поведението му. Самата акция беше успешна поради това, а не заради броя на блокиралите входовете на парламента“, поясни Смилов.

Политологът подчерта и важността на мирните протести и предупреди срещу използването на политическо насилие и репресия.

Относно бъдещето на градската десница и изборите за президент, Смилов отбеляза, че задачата на проевропейската опозиция е да предложи алтернатива, която да не се примирява с корупционни практики и да има ясна проевропейска ориентация.

„Форумите като този подпомагат процеса, като обединяват различни хора около два основни принципа: атлантическа ориентация и решаване на проблема със завладяната държава“, каза още той.

Смилов коментира и ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. Според него Коцев не трябва да е в затвора.


България
