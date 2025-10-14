Кметове и министри бистриха проблемите на местната власт в Албена ОБЗОР

Министри взеха участие в дискусии през втория ден от Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Програмата започна със среща по актуални въпроси с министъра на финансите Теменужка Петкова. По време на срещата Петкова каза, че много малко общини в страната - едва около 73, са готови да приложат принципа „замърсителят плаща“. Министърът на финансите подчерта, че темата с промяната на такса смет стои много отдавна и срещу страната ни има образувана наказателна процедура.

Във вчерашната програма бе проведен дискусионен панел на тема “Реформи в управлението на отпадъците” в зала “Перуника” в Албена с участието на министъра на околната среда и водите Манол Генов. “Успешно се отлага влизането на принципа “замърсителят плаща”, мотивите са различни", каза той и обяви какво предстои до края на 2025 година за министерството.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева подчерта, че трябва да се увеличат цветните контейнери, да се увеличи честотата на извозване и да се осигури на гражданите максимално покритие с инфраструктура за разделно събиране.

Трябва да се разбере, че управлението на отпадъци е национална политика, а не всеки да се оправя сам за себе си, каза кметът на Благоевград Методи Байкушев.

Паралелно в зала "Скай" на хотел Маритим Парадайс Блу представители на местните власти се събраха, за да обсъдят темата за работещите здравни и социални услуги.

“Предстои в Царево да бъде изградена многопрофилна болница с 60 легла”, заяви кметът на общината Марин Киров пред участниците.

Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров разказа за разработената програма в града за осигуряване на стипендии за медицински сестри и други здравни специалисти. В Генерал Тошево има само един медицински център, като дружеството е 100 процента общинска собственост, допълни Димитров.

Кметът на община Търговище и председател на постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ д-р Дарин Димитров призова системата за обгрижване в дома да обхваща и хората, които са изписани от болница, но имат нужда от долекуване.

Държавно делегираните социални услуги за деца в страната са 762, каза Зорница Василева, началник на кабинета на министъра на труда и социалната политика. Василева уточни, че тези услуги обхващат над 22 хиляди потребители.

Повечето социални услуги са на проектна основа, но това ги прави временни и нестабилни, коментира Димитър Недев, заместник-кмет на община Русе.

В зала "Сий" на хотел Маритим Парадайс Блу се състоя и дискусионен панел на тема “Мерки и решения за забавяне на климатичните промени: как да спасим водата”.

Председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов каза, че гражданите следва да допринасят за прилагането на решения в областта на водите.

По думите на председателя на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание и председателя на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната Младен Шишков около 160 хиляди души в страната към момента са засегнати от безводието.

Деканът на хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия доц. д-р инж. Петър Филков каза, че най-много се губи от водата заради лошата инфраструктура. А кметът на Самоков Ангел Джоргов подчерта, че темата за ВиК сектора и сега, и в годините напред ще става все по-важна.

Предизвикателство пред кметовете на първо място е липсата на вода, а на второ място - многото вода, добави кметът на Троян и заместник-председател на НСОРБ Донка Михайлова.

Започва проверка за застрояване по всички дерета и реки по Черноморието, съобщи регионалният министър Иван Иванов.

На пленарна сесия “Финансов хоризонт 2026 година” зала “Перуника“ вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов съобщи, че по данни на Националния концесионен регистър към октомври тази година в България има 1182 действащи концесии, от които близо половината – 507, са общински.

По думите на министър Иван Иванов през 2026 г. общинската инвестиционна програма може да се използва за проекти за рехабилитация на водопроводната мрежа, особено в такива населени места, в които са идентифицирани проблеми.

България ще получи над два милиарда евро от европейския Социален фонд за климата, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

Свързаността на регионите става ключов приоритет за Европа и предложението на Европейската комисия (ЕК) е удвояване на бюджета на Механизма за свързване в областта на транспорта, съобщи ръководителят на Представителството на ЕК у нас Йорданка Чобанова по време на пленарната сесия.

Програмата във втория ден на Годишната среща на местните власти завърши с дискусия на тема "Хоризонт 2026: Еврото - новата валута, новите хоризонти, новите задачи".

Има хронично наслоен скептицизъм към приемането на еврото в страната, каза Димитър Ганев от агенция “Тренд” и представи скорошно изследване, направено по темата.

Нужно е да спре безотговорното говорене по темата с въвеждането на еврото, защото ерозията на доверието на хората е нещо силно притеснително, каза Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българската народна банка.

По думите на заместник-министъра на вътрешните работи Любомир Йосифов от началото на тази година до момента има образувани 161 досъдебни производства във връзка с хакерски атаки и финансови измами в интернет пространството.

Според заместник-министъра на електронното управление Александър Йоловски общините са готови за работа с евро.

Говорейки по темата за еврото, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова обясни, че съветът винаги набляга на темата за малките населени места, възрастните и хората с увреждания.