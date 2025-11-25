Новини
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година!

25 Ноември, 2025 08:14 843 18

Позиция на лидера на ДПС - Ново начало

„На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация - пълноправното ни присъединяване към еврозоната, трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. И като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре.“

Това пише в своя позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало.

„Затова призовавам всички представители на ДПС в местната власт - кметове и общински съветници да дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход - да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората.

Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората.

И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за “Ново начало за развитие на регионите”, така и в Народното събрание и изпълнителната власт“, подчертава Пеевски.


  • 1 Мисли му

    13 0 Отговор
    Скоро идва Коледа .

    Коментиран от #5

    08:17 25.11.2025

  • 2 Супер

    21 0 Отговор
    А другите, които не живеем сред римляни,помаци и турци, започват да ни сурвакат от първи януари.

    08:18 25.11.2025

  • 3 Гост

    14 0 Отговор
    Всички кметчета и общински съветничета, разбрахте ли какво да правите. Господарят се изока всички мирно и изпълняват, да няма наказания

    08:19 25.11.2025

  • 4 Обективен

    18 1 Отговор
    Ама това биши-биши наистина се е взело на сериозно

    08:19 25.11.2025

  • 5 Прав си!

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мисли му":

    Голямо, угоено, мазно и плуващо в сланина същество. Красавец е Пеевски.

    08:29 25.11.2025

  • 7 Тома

    16 0 Отговор
    Мамута е добре източи парите от Булгартабак,Лафка и КТБ.Сега стана народен човек

    08:37 25.11.2025

  • 8 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    10 2 Отговор
    С Ментата и Анастас работим денонощно за хората !

    08:39 25.11.2025

  • 9 Цвете

    9 0 Отговор
    КАТО СИ ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕН ЗА ХОРАТА, ВЪРНИ ПАРИТЕ ОТКРАДНАТИ ОТ КТБ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО ПРИЛАПАНО ОТ ТЕБ, ЗА ДА ТИ ПОВЯРВАТ " ТВОИТЕ " ХОРА, КОИТО ОГРАБИ. НАХАЛНИК.ИЗЛИТАЙ С ФАЛКОНА СИ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ НИКОГА ПОВЕЧЕ. 🇧🇬

    08:57 25.11.2025

  • 10 Цвете

    6 0 Отговор
    КАТО СИ ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕН ЗА ХОРАТА, ВЪРНИ ПАРИТЕ ОТКРАДНАТИ ОТ КТБ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО ПРИЛАПАНО ОТ ТЕБ, ЗА ДА ТИ ПОВЯРВАТ " ТВОИТЕ " ХОРА, КОИТО ОГРАБИ. НАХАЛНИК.ИЗЛИТАЙ С ФАЛКОНА СИ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ НИКОГА ПОВЕЧЕ. 🇧🇬

    08:58 25.11.2025

  • 11 За сега спрете

    0 0 Отговор
    После ще наваксате, аги!

    09:27 25.11.2025

  • 12 Дедо

    3 0 Отговор
    Демек се наточил през 2027 година да ни вдигне яко данъците и да ни стопи лагерите, като същевременно увеличи с още 20 % заплатите на полицаите през 2027г. и вземе още 20 милиарда кредити. Яко се е олигавил да ни стриже до кожа и да фалира държавата с кредити. Този трябва да бъде спрян иначе става много страшно.

    09:30 25.11.2025

  • 13 Тервел

    3 0 Отговор
    Радев като главнокомадващ ,да вади армията от поделенията , да блокират милиционерските поделения и да арестува Пеевски и Борисов.

    09:31 25.11.2025

  • 14 Асен

    3 0 Отговор
    Ако искате да видите фалшива загриженост за народа вижте Шиши

    09:32 25.11.2025

  • 16 КАТО СИ ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕН ЗА ХОРАТА

    2 0 Отговор
    КАТО СИ ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕН ЗА ХОРАТА, ВЪРНИ ПАРИТЕ ОТКРАДНАТИ ОТ КТБ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО ПРИЛАПАНО ОТ ТЕБ, ЗА ДА ТИ ПОВЯРВАТ "

    09:45 25.11.2025

  • 17 стига вече

    1 0 Отговор
    АманОтТоваПРАСЕ!!!!!!!

    09:56 25.11.2025

  • 18 Станислав

    0 0 Отговор
    Ими те вече го направиха. В Казанлък увеличиха каквото може да се увеличи двойно и тройно. ДПС подкрепиха увеличенията.

    10:10 25.11.2025

