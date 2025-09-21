Новини
Валентин Радев: Опозицията говори за "завладяна държава", но и те арестуваха и то незаконно лидера на опонентите си

Валентин Радев: Опозицията говори за "завладяна държава", но и те арестуваха и то незаконно лидера на опонентите си

21 Септември, 2025 11:32 589 17

Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки. Всички имат нужда от полиция и това го усетих, когато бях там. Навсякъде, където ходех и се срещах с гражданите, те казваха - ако може повече полиция и камери. Така че, всички искаме повече полиция и заедно с това много критикуваме.

Това каза Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ, в ефира на БНТ.

Според него полицаите и ръководството на МВР трябва да се стремят постоянно да работят за авторитета на институцията и на всички институции.

В МВР никога не се знае кога и какво ще се случи, и обикновено го отнася министърът - или политическото ръководство, или оперативното ръководство, смята той.

"Дълго време нямаше главен секретар и това е една от основните причини за нашите забележки към Митов. И в случая в Русе, там трябваше да бъдат на първа линия оперативното ръководство, да обяснява случая. Защото Даниел Митов след това го критикуваха за залитане в политически изказвания. Но той е политик, той друго не може. Той е сложен там да подобри работата на министерството с гражданите. И той това го прави, той е дипломат", добави Валентин Радев.

"За завладяна държава говори опозицията. Сега арестуваха нейни кметове. Но да не забравяме, че те арестуваха и то незаконно лидера на тогавашната опозиция. Сега нека изчакаме малко, трябва да се вярва на съда и на прокуратурата. Хората там работят по правила", допълни той.

Според него всяка политическа сила има влияние, дадено ѝ от избирателите. "Пеевски има такова влияние, каквото му е дал избирателят. Зад всички има избиратели", поясни Радев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво работи правителството?

    9 0 Отговор
    Най скъпа и скапана храна в Европа. Няма вода и се краде. Мизерия , цяло семейство се самоубиха.

    Коментиран от #10

    11:38 21.09.2025

  • 2 Цвете

    10 0 Отговор
    КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИ??? ТИЯ БИЛИ ТАКИВА, ОНИЯ БИЛИ ОНАКИВА. ЕЙ, НЯМА ОТЪРВАНЕ ОТ ПОДМАЗВАЧИ. КАКВО ТИ ХАРЕСА ПРИ ПРОСТАШКИЯ ТОН НА СЛОНЧЕТО???? СТИГА С ЛАКАРДИИТЕ. МАХАЙТЕ СЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. ДОСАДНИК. 🙃🙃🙃

    11:38 21.09.2025

  • 3 Махленски

    14 0 Отговор
    приказки ! Затъжил се за Бойовия арест , че бил незаконен ?

    11:38 21.09.2025

  • 4 Цвете

    5 0 Отговор
    КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИ??? ТИЯ БИЛИ ТАКИВА, ОНИЯ БИЛИ ОНАКИВА. ЕЙ, НЯМА ОТЪРВАНЕ ОТ ПОДМАЗВАЧИ. КАКВО ТИ ХАРЕСА ПРИ ПРОСТАШКИЯ ТОН НА СЛОНЧЕТО???? СТИГА С ЛАКАРДИИТЕ. МАХАЙТЕ СЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. ДОСАДНИК. 🙃🙃🙃

    11:39 21.09.2025

  • 5 А трябваше

    9 0 Отговор
    да арестуват всичи гербави и сега да са си в затвора !

    11:42 21.09.2025

  • 6 Всяка констатация че българите

    4 0 Отговор
    са загубили здрав разум се посреща с недоволство но погледнете какво направиха с българската държава за последните 35 години, разпродадоха за скрап и унищожиха производствени мощности без оглед кое е за унищожение и кое трябва да се запази, създадоха ешелони от млади здраве яки хора и пенсионери заети в така наречените Охранителни Фирми заети с това да стоят прави по цял ден в магазини и предприятия, унищожиха българският лв., причиниха бясна инфлация последната 2025 с приемането в евро зоната?
    Това за сега, за в бъдеще пушечно на Източният Фронт?

    11:43 21.09.2025

  • 7 И тоя

    5 0 Отговор
    с тиквообразна бръсната глава .

    11:44 21.09.2025

  • 8 Няма Държава, няма народ,

    4 0 Отговор
    има етнически групи борещи се за кокала на дъното на кладенец от който няма излизане но синьото небе отгоре им напомня че някога са били свободни?
    Dog eats dog world?

    11:47 21.09.2025

  • 9 Най жалките политици, политически

    4 0 Отговор
    партии и парламент са в България.

    11:49 21.09.2025

  • 10 Бойко Борисов съм

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво работи правителството?":

    АЗ, АЗ, АЗ, АЗ, АЗ каквото можах откраднах и вече се моля на Шиши да ми подхвърли някое полуоглозгано мазно кокалче.

    11:50 21.09.2025

  • 11 Даниел

    2 0 Отговор
    Поводи имаше и все още има безброй,но там на пост са прокурор и съдии на всякакви нива,та след тяхното решение излиза,че ареста е незаконен!
    Всъщност имаш ли представа всекидневно колко незаконни ареста извършва МВР????

    11:51 21.09.2025

  • 12 Чочо

    2 0 Отговор
    С това заглавие депутатът от ГЕРБ признава,че и настоящото правителство толерира незаконните арести.
    Емиииии,завладяна си е държавата.

    11:52 21.09.2025

  • 13 Ту Туууу

    5 0 Отговор
    Лидера ви не само,че беше правилно арестуван,но и трябва да лежи до живот.Но спокойно,и това ще стане и ще повлече цялата крадлива герберастка сган със себе си и ти ще си един от тях

    11:53 21.09.2025

  • 14 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Мда,въпреки всичко все успявате да ме разсмеете...Важно било,че имало правителство,нищо,че е подменен вотът на гражданите.....Незаонно бил арестуван ББ...начинът на арестуване дали поставя под съмнение ареста от 24ч. по закона за МВР?Всеки може да бъде арестуван,но ББ не можело по този закон....ти да видиш.Лошото е,че не взеха под внимание зависимостите в съдебнаата система,които държат на свобода сегашнят премиер и много знакови лица от ГЕРБ,а и не само от там...Гражданите г-н Разбирач,не искат повече полицаи,искат такива дето ще си вършат работата,количеството не води до качественни изменения,в случая е обратното.Граждните искат армия,която да пази народът,полицията винаги е пазила властимеющите....седнал да бърбори и да спори - тогава ако едно действие,според него е незаконно,това оправдава ли повторно такова???Едно голямо непознаване на закоността в чистата й форма и една голяма любов към кинтите....Ко стана с лафчето - "ние ги фащаме,те ги пускат"? МВР е пълен провал във функцията му да защитава закоността в държавата,тотален провал.....и съучастник в осъществяващите се по цялата палитра на НК престъпления в държавата....

    12:10 21.09.2025

  • 15 МВР служител

    1 0 Отговор
    Всеки, който не забеляза, че Пеевски и Борисов упражняват власт, която не им се полага по закон, до като носеше герба, разни набедени за прокурори или служители на агенции любовчии, ще пише показания на ГМ Димитров и после в Казичене докато Държавата разпродава имуществото му. Пеевски е тумор и рецедивите му не са служители, а вредители

    12:10 21.09.2025

  • 16 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор
    ОПОЗИЦИЯТА НЕ СА САМО ППДБ КОИТО АРЕСТУВАХА ТИКВАТА БОРИСОВ.ВЪВ ОПОЗИЦИЯТА СА ОЩЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ,МЕЧ ,ВЕЛИЧИЕ И АПС.ТЕ НЕ СА УПРАВЛЯВАЛИ.

    12:44 21.09.2025

  • 17 Незаконно ли

    0 0 Отговор
    Недостатъчно добре и неподготвено и неподплатено деяние което обаче по принцип има абсолютно основание .Даже предполагам че би могло да е режисирано. От тези които извличат дивидент досега.

    12:59 21.09.2025

