Валентин Радев: Опозицията говори за "завладяна държава", но и те арестуваха и то незаконно лидера на опонентите си

Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки. Всички имат нужда от полиция и това го усетих, когато бях там. Навсякъде, където ходех и се срещах с гражданите, те казваха - ако може повече полиция и камери. Така че, всички искаме повече полиция и заедно с това много критикуваме.
Това каза Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ, в ефира на БНТ.
Според него полицаите и ръководството на МВР трябва да се стремят постоянно да работят за авторитета на институцията и на всички институции.
В МВР никога не се знае кога и какво ще се случи, и обикновено го отнася министърът - или политическото ръководство, или оперативното ръководство, смята той.
"Дълго време нямаше главен секретар и това е една от основните причини за нашите забележки към Митов. И в случая в Русе, там трябваше да бъдат на първа линия оперативното ръководство, да обяснява случая. Защото Даниел Митов след това го критикуваха за залитане в политически изказвания. Но той е политик, той друго не може. Той е сложен там да подобри работата на министерството с гражданите. И той това го прави, той е дипломат", добави Валентин Радев.
"За завладяна държава говори опозицията. Сега арестуваха нейни кметове. Но да не забравяме, че те арестуваха и то незаконно лидера на тогавашната опозиция. Сега нека изчакаме малко, трябва да се вярва на съда и на прокуратурата. Хората там работят по правила", допълни той.
Според него всяка политическа сила има влияние, дадено ѝ от избирателите. "Пеевски има такова влияние, каквото му е дал избирателят. Зад всички има избиратели", поясни Радев.
