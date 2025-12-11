Новини
Обвинения и постоянен арест за четирима от задържаните при протеста на 1 декември в София

11 Декември, 2025 11:16 773 4

Преди 10 дни бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков

Обвинения и постоянен арест за четирима от задържаните при протеста на 1 декември в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд разгледа две въззивни мерки на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември.

В ареста за постоянно останаха четирима души, а срещу други се водят следствени действия. Преди дни беше поставено, че са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли предмети (бомбички и стъклени бутилки) по полицейски служители.

Установено е, че организирани са били Тулешков, Йончев и Иванов. Желязков е разпознат като хвърлил бутилка. Той е в изпитателен срок за шофиране в нетрезво състояние. Според съда тримата няма опасност да се укрият, но може да извършат ново престъпление. Поведението им е застрашило не само полицаите, но и мирно протестиращите.

Йончев е осъждан за транспортиране на мигранти. Присъдата е условна отпреди няколко месеца.

Сред мотивите на съда е и, че в цялата страна продължават многохилядни митинги и поведението им би застрашило живота на полицаите и протестиращите граждани. Задържаните свалили маските си и хвърляли бомбички, без да са били предизвикани от полицаите. У тях са открити маски и пиратки.

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който впоследствие беше освободен с мярка подписка. Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях.

Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    3 4 Отговор
    Важното е тоя с 30к у джоба, който случайно правил ремонт да не го барат. Така каза тиквата.

    11:18 11.12.2025

  • 2 Асега

    6 2 Отговор
    Пребиите ги,да не ревът че бездействате

    11:27 11.12.2025

  • 3 Ужас

    2 1 Отговор
    Отвсякъде крадат народа областният на Русе подарил а-л на кожуха на од мвр Хюндай от заплатата си ли - едва ли

    11:30 11.12.2025

  • 4 и какво сега

    3 3 Отговор
    Излиза че срещу властта масово протестират елементи добре познати на полицията?

    11:31 11.12.2025

