Диана Дамянова: Политическата класа надхвърля границите на търпимостта

Диана Дамянова: Политическата класа надхвърля границите на търпимостта

17 Декември, 2025 21:22 1 029 24

  • диана дамянова-
  • протест-
  • позиция-
  • опозиция



Диана Дамянова: Политическата класа надхвърля границите на търпимостта - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Следващите седмици и месеци ще прекараме в една непрекъсната заплаха от протести. Големият въпрос е дали протестът ще се превърне в електоралната мощ. Към момента социологията не дава такъв аргумент. Това заяви експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус. 

ПП-ДБ смятат, че протестите водят до увеличаване на електоралната им подкрепа. Затова има заявки за протести за сваляне охраната на Делян Пеевски и срещу главния прокурор, посочи тя.

Продължаващи протести според нея обаче могат да доведат до хаос и напрежение, които да направят провеждането на изборите много трудно.

"А може да доведе и до това, че хората постепенно ще се оттеглят от всяко следващо искане, което ги призовава към улицата. Смятах, че ПП-ДБ ще се концентрират да направят нов голям протест по повод искането за промени в избирателния закон, тъй като там има голяма дупка в мненията. Протестната вълна вече е по принцип срещу всичко“, добави Дамянова.

По думите ѝ в момента много политически лидери се опитват да яхнат протеста на българските граждани.

"Протест, който бих определила като основателен, предвид арогантното поведение, което властта имаше в последните 6 месеца. От изборите в Пазарджик и смяната на председателя на парламента настъпи нов етап, в който управляващите казаха: "Няма да се съобразяваме с никого, ние имаме пълно мнозинство и ще си правим каквото искаме“. Българският народ им каза, че няма да си правят каквото искат. Въпросът е срещу какво протестира българският народ“, добави Диана Дамянова.


  • 1 Смърфиета

    10 2 Отговор
    Златарката Демянюк май не се усеща, че и тя е прехвърлила някои граници, и понякога я виждам като отгледан в Полша картоф.

    21:24 17.12.2025

  • 2 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Избори няма да има,а гражданска война.Гледай кво ще стане след 1 януари

    Коментиран от #13

    21:25 17.12.2025

  • 3 Ха..ха..ха

    16 7 Отговор
    Двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, дали са политическа класа, а бабче?!

    Коментиран от #9

    21:25 17.12.2025

  • 4 След като народът ги е свалил от власт

    18 2 Отговор
    НС трябва да се разпуска. Разходите им са огромни-за никаквата им работа.

    Коментиран от #12

    21:25 17.12.2025

  • 5 Оффф ,

    12 1 Отговор
    бабата била "експерт" по комуникации , моля ти се !

    21:25 17.12.2025

  • 6 Защо ли ?

    5 4 Отговор
    Към декември 2025 г. Хърватия отчита едно от най-високите нива на инфлация в еврозоната.

    Коментиран от #8

    21:26 17.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Гонихме с камъни депутатите от Парламентарната чак до Александър Невски

    Коментиран от #17, #19

    21:26 17.12.2025

  • 8 Щото

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Защо ли ?":

    Сравнение с ЕС: Хърватия заема трето място по най-висока годишна инфлация в Европейския съюз за ноември 2025 г., след Румъния (8,6%) и Естония (4,7%).
    Основни двигатели на цените
    Най-значителен ръст през последното тримесечие на 2025 г. се наблюдава в следните сектори:
    Жилищни разходи и комунални услуги: ръст от 8,8%.
    Услуги: увеличение с 6,4% на годишна база.
    Храни, напитки и тютюневи изделия: ръст от 4,4% до 5,0%.
    Ресторанти и хотели: повишение от 7,3%.

    21:27 17.12.2025

  • 9 Другите

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ха..ха..ха":

    Мазни прасета Кокорчо и Кирчо са си само прасета.

    21:29 17.12.2025

  • 10 Спецназ

    5 5 Отговор
    Протеста не е срещу еврото и срещу Бюджета!

    Мача за еврото е свирен! Бюджета +- както и да го играят ще е такъв!

    ПРОТЕСТА е срещу МУТРИТЕ!
    ТЕ сами няма да напуснат и ще продължат да крадат България!

    "Боко и Свинята ВЪН!"

    Ако има Референдум с тоя въпрос- 95 на 5% за махане на тия толупи!
    ФАКТ!

    21:31 17.12.2025

  • 11 Протестиращите не смеят да признаят че

    5 1 Отговор
    Всъщност са уплашени от еврозоната и чак сега разбраха че приемането на еврото в този исторически момент е вредно не само за тях но за икономиката. Протестите ще продължат особено ако няма удължаване на едновременното ползване на двете валути.

    21:43 17.12.2025

  • 12 Ами то НС се разпускаше до промените

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "След като народът ги е свалил от власт":

    В Конституцията от по миналата година направени от Зглобката между ГЕРБ ДПС и ППДБ. Това е крайно несправедлива промяна. КС защо не я отмеми , защото и той от тях е назначаван и той мутренски Защото те са мутри. Ми те могат да ги отменят тия промени но не искат.

    21:53 17.12.2025

  • 13 РЕЗИДЕНТОВ

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    На българите им се приискало Евро, ама не са ме питали за разрешение! Стачки и протести докато се раскандардисат...и дойдат да се молят, като бай Тошо, да ги приютим под крилото си, ама първо да възстановят МОЧА, опс грешка - ПСА!

    21:58 17.12.2025

  • 14 като я видя

    0 1 Отговор
    А таз Баба Яга да се качва на метлата , и да не се показва от гората ,защото детето напълни памперса

    21:58 17.12.2025

  • 15 Като не си разбрала

    1 3 Отговор
    ще ти кажа, българският народ протестира срещу свинщините на Бойко и Пеевски.

    Коментиран от #16

    21:59 17.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тик-так

    3 1 Отговор
    Политическата класа е за смяна.

    22:06 17.12.2025

  • 19 Поне

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Премиите ли ги?

    22:08 17.12.2025

  • 20 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Надхвърля,надхвърля,ама друго си е....4 мандата кмет,и 100 милио..на в сметка..та,пък нека да ми е лошо.

    22:09 17.12.2025

  • 21 Град Симитли

    0 0 Отговор
    С любезната съдействие на "анализатори" и мисирки!

    22:12 17.12.2025

  • 22 Даниел

    2 0 Отговор
    От всички 240 депутати в парламента в момента има около 30 човека,който не са били гонени с камъни от народа,при това някой по няколко пъти!!!
    Резонния въпрос е как да ограничим присъствието на тотално провалените политици явно не ставащи за управници с оглед горните мотиви.

    Коментиран от #23

    22:16 17.12.2025

  • 23 240 са много

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Даниел":

    40 са достатъчни.

    22:27 17.12.2025

  • 24 Социологията

    0 0 Отговор
    Не дава аргумент да се показвате повече заедно с Коларова и Цветанка и други,но този събор като цяло трябва да приключи!!!Омръзнахте,бе хора,ако имате доблест-то ще има и чуваемост!!!Кога преподавате,като сте все по медиите-за тези които преподават?!?!?!

    22:34 17.12.2025

