Диана Дамянова: Политическата класа надхвърля границите на търпимостта

Следващите седмици и месеци ще прекараме в една непрекъсната заплаха от протести. Големият въпрос е дали протестът ще се превърне в електоралната мощ. Към момента социологията не дава такъв аргумент. Това заяви експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус.
ПП-ДБ смятат, че протестите водят до увеличаване на електоралната им подкрепа. Затова има заявки за протести за сваляне охраната на Делян Пеевски и срещу главния прокурор, посочи тя.
Продължаващи протести според нея обаче могат да доведат до хаос и напрежение, които да направят провеждането на изборите много трудно.
"А може да доведе и до това, че хората постепенно ще се оттеглят от всяко следващо искане, което ги призовава към улицата. Смятах, че ПП-ДБ ще се концентрират да направят нов голям протест по повод искането за промени в избирателния закон, тъй като там има голяма дупка в мненията. Протестната вълна вече е по принцип срещу всичко“, добави Дамянова.
По думите ѝ в момента много политически лидери се опитват да яхнат протеста на българските граждани.
"Протест, който бих определила като основателен, предвид арогантното поведение, което властта имаше в последните 6 месеца. От изборите в Пазарджик и смяната на председателя на парламента настъпи нов етап, в който управляващите казаха: "Няма да се съобразяваме с никого, ние имаме пълно мнозинство и ще си правим каквото искаме“. Българският народ им каза, че няма да си правят каквото искат. Въпросът е срещу какво протестира българският народ“, добави Диана Дамянова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смърфиета
21:24 17.12.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #13
21:25 17.12.2025
3 Ха..ха..ха
Коментиран от #9
21:25 17.12.2025
4 След като народът ги е свалил от власт
Коментиран от #12
21:25 17.12.2025
5 Оффф ,
21:25 17.12.2025
6 Защо ли ?
Коментиран от #8
21:26 17.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #19
21:26 17.12.2025
8 Щото
До коментар #6 от "Защо ли ?":Сравнение с ЕС: Хърватия заема трето място по най-висока годишна инфлация в Европейския съюз за ноември 2025 г., след Румъния (8,6%) и Естония (4,7%).
Основни двигатели на цените
Най-значителен ръст през последното тримесечие на 2025 г. се наблюдава в следните сектори:
Жилищни разходи и комунални услуги: ръст от 8,8%.
Услуги: увеличение с 6,4% на годишна база.
Храни, напитки и тютюневи изделия: ръст от 4,4% до 5,0%.
Ресторанти и хотели: повишение от 7,3%.
21:27 17.12.2025
9 Другите
До коментар #3 от "Ха..ха..ха":Мазни прасета Кокорчо и Кирчо са си само прасета.
21:29 17.12.2025
10 Спецназ
Мача за еврото е свирен! Бюджета +- както и да го играят ще е такъв!
ПРОТЕСТА е срещу МУТРИТЕ!
ТЕ сами няма да напуснат и ще продължат да крадат България!
"Боко и Свинята ВЪН!"
Ако има Референдум с тоя въпрос- 95 на 5% за махане на тия толупи!
ФАКТ!
21:31 17.12.2025
11 Протестиращите не смеят да признаят че
21:43 17.12.2025
12 Ами то НС се разпускаше до промените
До коментар #4 от "След като народът ги е свалил от власт":В Конституцията от по миналата година направени от Зглобката между ГЕРБ ДПС и ППДБ. Това е крайно несправедлива промяна. КС защо не я отмеми , защото и той от тях е назначаван и той мутренски Защото те са мутри. Ми те могат да ги отменят тия промени но не искат.
21:53 17.12.2025
13 РЕЗИДЕНТОВ
До коментар #2 от "Сатана Z":На българите им се приискало Евро, ама не са ме питали за разрешение! Стачки и протести докато се раскандардисат...и дойдат да се молят, като бай Тошо, да ги приютим под крилото си, ама първо да възстановят МОЧА, опс грешка - ПСА!
21:58 17.12.2025
14 като я видя
21:58 17.12.2025
15 Като не си разбрала
Коментиран от #16
21:59 17.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тик-так
22:06 17.12.2025
19 Поне
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Премиите ли ги?
22:08 17.12.2025
20 Кабакрадев
22:09 17.12.2025
21 Град Симитли
22:12 17.12.2025
22 Даниел
Резонния въпрос е как да ограничим присъствието на тотално провалените политици явно не ставащи за управници с оглед горните мотиви.
Коментиран от #23
22:16 17.12.2025
23 240 са много
До коментар #22 от "Даниел":40 са достатъчни.
22:27 17.12.2025
24 Социологията
22:34 17.12.2025