Диана Дамянова: Политическата класа надхвърля границите на търпимостта

Следващите седмици и месеци ще прекараме в една непрекъсната заплаха от протести. Големият въпрос е дали протестът ще се превърне в електоралната мощ. Към момента социологията не дава такъв аргумент. Това заяви експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус.

ПП-ДБ смятат, че протестите водят до увеличаване на електоралната им подкрепа. Затова има заявки за протести за сваляне охраната на Делян Пеевски и срещу главния прокурор, посочи тя.

Продължаващи протести според нея обаче могат да доведат до хаос и напрежение, които да направят провеждането на изборите много трудно.

"А може да доведе и до това, че хората постепенно ще се оттеглят от всяко следващо искане, което ги призовава към улицата. Смятах, че ПП-ДБ ще се концентрират да направят нов голям протест по повод искането за промени в избирателния закон, тъй като там има голяма дупка в мненията. Протестната вълна вече е по принцип срещу всичко“, добави Дамянова.

По думите ѝ в момента много политически лидери се опитват да яхнат протеста на българските граждани.

"Протест, който бих определила като основателен, предвид арогантното поведение, което властта имаше в последните 6 месеца. От изборите в Пазарджик и смяната на председателя на парламента настъпи нов етап, в който управляващите казаха: "Няма да се съобразяваме с никого, ние имаме пълно мнозинство и ще си правим каквото искаме“. Българският народ им каза, че няма да си правят каквото искат. Въпросът е срещу какво протестира българският народ“, добави Диана Дамянова.