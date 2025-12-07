Новини
Опозицията с остра критика и срещу обновения вариант на Бюджет 2026

7 Декември, 2025 13:35 1 473 27

  • опозиция-
  • бюджет 2026

План-сметката на страната беше определена като катастрофална

Опозицията с остра критика и срещу обновения вариант на Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новият бюджет за 2026 влиза в парламента другата седмица, но опозицията вече излезе с остри критики - определиха го като „катастрофален”, съобщи Нова тв.

От ПП-ДБ продължават да са мнение, че тази план-сметка не е добър вариант за страната ни, а увеличението на данъци и осигуровки се отлага са следващите години. Те ще предложат промени между първо и второ четене. Но е ясно, че от коалицията по-скоро настояват за оставка на правителството.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС заяви, че нямат намерение данъците и осигуровките да се увеличават и са успели да изпълнят всички искания на протестиращите.

Планът е Бюджетът да бъде приет в комисия още във вторник и да се гласува на първо четене още тази седмица. Идеята е до Коледа да имаме нов бюджет.

Мартин Димитров от ПП-ДБ заяви, че „този вариант на бюджета продължава да води България към катастрофа, а увеличението на данъците и осигуровките просто се отлага за 2027 г. и 2026 г.” Той допълни, че безразборното харчене продължава. Като допълни, че не правят никакви смислени реформи за намаляване на разходите. „Този път ни води стъпка по стъпка към катастрофа”, заяви още депутатът.


Напиши коментар:


  • 1 Чантаджиите да започнат

    42 2 Отговор
    Да се самоосигуряват.... ТОВА ИСКАМ... ЧУХТЕ ЛИ.??

    13:41 07.12.2025

  • 2 гражданин

    35 8 Отговор
    Герберистката сган докара страната ни да е най-големият срам в света !!

    13:46 07.12.2025

  • 3 гост

    39 2 Отговор
    Запазва се увеличението на заплатите по закон в съдебната система, защото това са хранените хора на Боко и Шиши, които ги пазят, защото това са хората с "най-ниските заплати" от по 20 000 основна и хората с най-ниското" ДМС, горкте голи ходят и затова им плащат по 5 000 и за дрехи и защото това е най- правосъдната правосъдна система в света!

    13:48 07.12.2025

  • 4 Майна

    31 7 Отговор
    Оставка!
    Защо не давате огромните протести в Германия- в над 90 Града
    Срещу милитаризацията
    Срещу военната служба..
    Защо?

    Коментиран от #20

    13:48 07.12.2025

  • 5 Майна

    32 8 Отговор
    Младите в Германия въстанаха!
    Потърсете в мрежата!
    Какви бюджети на тези нацистки правителства, които смачкват народите си!
    Вън!
    Оставка!

    Коментиран от #13, #23

    13:50 07.12.2025

  • 6 Майна

    29 3 Отговор
    Осигурявате мизерия на народа!
    Вън!!!
    Веднага !
    И разследване!

    13:52 07.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Пари няма.Бизнесът се изнася от България заради високите разходи в еврозоната.Ще вземете им вземете цървулите.

    Коментиран от #12

    13:54 07.12.2025

  • 8 наблюдател

    8 20 Отговор
    ППДБ са антагонисти които ще казват същото независимо какъв бюджет ще бъде представен. Те са БКП под прикритие които искат завземане на властта със сила. Подобно на Русия, каквито и отстъпки да направят управляващите, те ще искат още докато напълно обезсмислят процеса на демократично вземане на решения.

    Коментиран от #26

    13:58 07.12.2025

  • 9 СЛОНА

    27 3 Отговор
    ТЕЗИ СА РЕШИЛИ ДА НИ ЗАТРИЯТ НАПЪЛНО!!!
    ОСТАВКА!!!

    14:02 07.12.2025

  • 10 пак този

    26 5 Отговор
    Нещо много бързат, пак искат да прокарат някоя измама. Оставка бе нелегитимни селски тарикати!

    Коментиран от #27

    14:04 07.12.2025

  • 11 Голда

    4 1 Отговор
    Гобара те... ПФУ...

    14:13 07.12.2025

  • 12 Мунчо

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Кой бизнес точно.....ако са тези, които не могат да осигурят нормално заплащане, то тогава да изчезват.....а доколкото за "високите" данъци у нас, ами да отидат и да отворят производства в Германия, Италия, Франция и т.н. за да разберат за какво става въпрос с данъците...

    14:19 07.12.2025

  • 13 Не на ППДБ

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Младите в Германия възстанаха защото не искат да ги пратят на фронта, не искат задължително военно обучение което се предвижда. У нас, протестират срещу властта, за да дойде корумпираната секта ППДБ, която ще донесе още по-голям хаос в страната, ще я докарат до фалит, ке комрроментират ев ото и ще потънем в мрак..

    Коментиран от #18

    14:22 07.12.2025

  • 14 Гражданин

    4 3 Отговор
    Трябва да се увеличат данъците за над един автомобил на човек и апартаментите също за физически лица

    14:34 07.12.2025

  • 15 Фен

    4 3 Отговор
    Ако "опозицията" ставаше за нещо, щеше още да управлява. Но липсата на кадри и лакомията за постове ги свалиха от власт. И сега само джафкат като пинчер слон.

    Коментиран от #21

    14:35 07.12.2025

  • 16 Град Симитли

    4 2 Отговор
    Мавтинчо--експевт по дъвжавни бюджети и пвочее дъвавни ваботи!

    14:39 07.12.2025

  • 17 Като увеличат МРЗ

    4 2 Отговор
    се увеличават и здравните осигуровки. Защо л ъ жа т. Увеличават ги. А надценката на обикновена минерална вода 135%. А обикновената студена вода от 2026 се увеличава с между 9 и 13%. Данък сграда 40% за 2026 г..
    Докога? Такова чудо инфлация, повишаване на цени, лекарства, ток, вода, храни, осигуровки беше 1997 г.

    14:43 07.12.2025

  • 18 Майна

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не на ППДБ":

    Ти за еврото ли си?
    Явно не си в час?
    Какво евро, когато Еврозоната се разпада?
    Искаш да си харижем ..всичко?
    Ти откъде изпълзя? В се попросвети

    14:45 07.12.2025

  • 19 Опозиция

    4 0 Отговор
    сега, когато краят се вижда. 15 год. лешперене, време е за пенсия на всички които са повече от 5 год. в парламента или властта. Седесета, Костовисти назад в публиката, дайте път на други можещи и знаещи млади хора учили в престижни университети, не стойте като в МВР със заплати и пенсии. Време е!

    14:46 07.12.2025

  • 20 Зъл пес

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Що па требе да ми дреме за Германски хвалифат?

    14:47 07.12.2025

  • 21 Само да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Коя опозиция? Сянката на ГЕРБ, която почти винаги е готова да се коалира с тях ли? Самите ПП-ДБ по-скоро се смятат за алтернативна, отколкото за опозиция.

    14:47 07.12.2025

  • 22 Фъфлещият мартинчо

    3 1 Отговор
    какво предлага?

    Още по-голяма бедност и разруха, нали!?

    Мръсни и гнусни подлоги на милиардера мега-капиталист и десен юдо-троцкист, който в очите на едноклетъчните седесарки е комунист...

    14:49 07.12.2025

  • 23 Сроко бе

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Споко бе,ще ти се пукне жлъчкана.Ве видиш ли в какво е превърната Германия?Ислямизирана.Затова въстават.

    14:49 07.12.2025

  • 24 да бе

    3 1 Отговор
    за тоя недосмаслек и компания, които не са и помирисвали реалната практика, всеки бюджет ще е нереален и лош,но ако е правен от тях, и същият ще е идеален - т.е важно е кой го азва и прави! Дори и без даго погледнат вече имат мнение и то"професионално", щото са опозиция и трябва винаги да с против.

    14:50 07.12.2025

  • 25 Анонимен

    1 2 Отговор
    Пеевската зима ще задмине Виденовата

    14:51 07.12.2025

  • 27 казаха умно

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "пак този":

    другите тарикати, които хал хабер си нямат за какво точно става дума и какво ще следва и защо трябва да има бюджет до края на годината - зя тях намо знаение нищо, щото те априори са против на всичко, за да могат после да реват колко е лошо и как те и техните хоре ща го направят по-добре,нищо, че изобщо не са в час

    14:54 07.12.2025

