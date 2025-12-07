Опозицията с остра критика и срещу обновения вариант на Бюджет 2026

Новият бюджет за 2026 влиза в парламента другата седмица, но опозицията вече излезе с остри критики - определиха го като „катастрофален”, съобщи Нова тв.
От ПП-ДБ продължават да са мнение, че тази план-сметка не е добър вариант за страната ни, а увеличението на данъци и осигуровки се отлага са следващите години. Те ще предложат промени между първо и второ четене. Но е ясно, че от коалицията по-скоро настояват за оставка на правителството.
Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС заяви, че нямат намерение данъците и осигуровките да се увеличават и са успели да изпълнят всички искания на протестиращите.
Планът е Бюджетът да бъде приет в комисия още във вторник и да се гласува на първо четене още тази седмица. Идеята е до Коледа да имаме нов бюджет.
Мартин Димитров от ПП-ДБ заяви, че „този вариант на бюджета продължава да води България към катастрофа, а увеличението на данъците и осигуровките просто се отлага за 2027 г. и 2026 г.” Той допълни, че безразборното харчене продължава. Като допълни, че не правят никакви смислени реформи за намаляване на разходите. „Този път ни води стъпка по стъпка към катастрофа”, заяви още депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чантаджиите да започнат
13:41 07.12.2025
2 гражданин
13:46 07.12.2025
3 гост
13:48 07.12.2025
4 Майна
Защо не давате огромните протести в Германия- в над 90 Града
Срещу милитаризацията
Срещу военната служба..
Защо?
Коментиран от #20
13:48 07.12.2025
5 Майна
Потърсете в мрежата!
Какви бюджети на тези нацистки правителства, които смачкват народите си!
Вън!
Оставка!
Коментиран от #13, #23
13:50 07.12.2025
6 Майна
Вън!!!
Веднага !
И разследване!
13:52 07.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #12
13:54 07.12.2025
8 наблюдател
Коментиран от #26
13:58 07.12.2025
9 СЛОНА
ОСТАВКА!!!
14:02 07.12.2025
10 пак този
Коментиран от #27
14:04 07.12.2025
11 Голда
14:13 07.12.2025
12 Мунчо
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Кой бизнес точно.....ако са тези, които не могат да осигурят нормално заплащане, то тогава да изчезват.....а доколкото за "високите" данъци у нас, ами да отидат и да отворят производства в Германия, Италия, Франция и т.н. за да разберат за какво става въпрос с данъците...
14:19 07.12.2025
13 Не на ППДБ
До коментар #5 от "Майна":Младите в Германия възстанаха защото не искат да ги пратят на фронта, не искат задължително военно обучение което се предвижда. У нас, протестират срещу властта, за да дойде корумпираната секта ППДБ, която ще донесе още по-голям хаос в страната, ще я докарат до фалит, ке комрроментират ев ото и ще потънем в мрак..
Коментиран от #18
14:22 07.12.2025
14 Гражданин
14:34 07.12.2025
15 Фен
Коментиран от #21
14:35 07.12.2025
16 Град Симитли
14:39 07.12.2025
17 Като увеличат МРЗ
Докога? Такова чудо инфлация, повишаване на цени, лекарства, ток, вода, храни, осигуровки беше 1997 г.
14:43 07.12.2025
18 Майна
До коментар #13 от "Не на ППДБ":Ти за еврото ли си?
Явно не си в час?
Какво евро, когато Еврозоната се разпада?
Искаш да си харижем ..всичко?
Ти откъде изпълзя? В се попросвети
14:45 07.12.2025
19 Опозиция
14:46 07.12.2025
20 Зъл пес
До коментар #4 от "Майна":Що па требе да ми дреме за Германски хвалифат?
14:47 07.12.2025
21 Само да питам
До коментар #15 от "Фен":Коя опозиция? Сянката на ГЕРБ, която почти винаги е готова да се коалира с тях ли? Самите ПП-ДБ по-скоро се смятат за алтернативна, отколкото за опозиция.
14:47 07.12.2025
22 Фъфлещият мартинчо
Още по-голяма бедност и разруха, нали!?
Мръсни и гнусни подлоги на милиардера мега-капиталист и десен юдо-троцкист, който в очите на едноклетъчните седесарки е комунист...
14:49 07.12.2025
23 Сроко бе
До коментар #5 от "Майна":Споко бе,ще ти се пукне жлъчкана.Ве видиш ли в какво е превърната Германия?Ислямизирана.Затова въстават.
14:49 07.12.2025
24 да бе
14:50 07.12.2025
25 Анонимен
14:51 07.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 казаха умно
До коментар #10 от "пак този":другите тарикати, които хал хабер си нямат за какво точно става дума и какво ще следва и защо трябва да има бюджет до края на годината - зя тях намо знаение нищо, щото те априори са против на всичко, за да могат после да реват колко е лошо и как те и техните хоре ща го направят по-добре,нищо, че изобщо не са в час
14:54 07.12.2025