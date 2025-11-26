Проф. Минчев за случилото се в бюджетна комисия: Управляващата коалиция се страхува

„Борисов черпи своята увереност от това, че има парламентарно мнозинство, което не е застрашено от разпадане, докато ПП-ДБ, организиращи протеста, разчитат, че нарастващият външен натиск може да доведе до това. Бих искал да видя и до каква степен, борейки се за падане на правителството, те имат алтернатива, защото в настоящата ситуация у нас падането на това правителство може да означава нов изборен цикъл, в който ще има нов изборен играч – Румен Радев.“

Това заяви пред "Нова нюз" политологът проф. Огнян Минчев.

„Надали има потенциал да се повтори това от 1997 г. – тогава имахме дълбока, автентична криза. Сега също имаме политическа криза, но състоянието на българското общество е доста по-различно. Неслучайно опозицията се опитва да превърне бюджета в драматична разделителна линия. Има основание бюджетът да се определи като недопустим“, смята той.

Според него управляващата коалиция се страхува, щом се правят такива „дребни номера“: „Целта е да се избегне директният публичен дебат по проблемите в бюджета. Като този номер – в почивка комисията да приеме бюджета. Това води до по-нататъшно ожесточаване на сблъсъците.“

„Възраждане“ разчитат на всяка възможност да дестабилизират България и да осуетят влизането в еврозоната, и да поставят страната в редицата на тези, които са руската пета колона в Европа. При ПП-ДБ са по-сложни нещата – дават си сметка, че България не се нуждае от тотална дестабилизация, но същевременно осъзнават заплахите от Делян Пеевски. Въпросът е с какво ще се замени статуквото“, каза още проф. Минчев.