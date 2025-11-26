Новини
България »
Проф. Минчев за случилото се в бюджетна комисия: Управляващата коалиция се страхува

Проф. Минчев за случилото се в бюджетна комисия: Управляващата коалиция се страхува

26 Ноември, 2025 22:08 843 11

  • огнян минчев-
  • протест-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • власт-
  • опозиция

„Възраждане“ разчитат на всяка възможност да дестабилизират България и да осуетят влизането в еврозоната

Проф. Минчев за случилото се в бюджетна комисия: Управляващата коалиция се страхува - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Борисов черпи своята увереност от това, че има парламентарно мнозинство, което не е застрашено от разпадане, докато ПП-ДБ, организиращи протеста, разчитат, че нарастващият външен натиск може да доведе до това. Бих искал да видя и до каква степен, борейки се за падане на правителството, те имат алтернатива, защото в настоящата ситуация у нас падането на това правителство може да означава нов изборен цикъл, в който ще има нов изборен играч – Румен Радев.“

Това заяви пред "Нова нюз" политологът проф. Огнян Минчев.

„Надали има потенциал да се повтори това от 1997 г. – тогава имахме дълбока, автентична криза. Сега също имаме политическа криза, но състоянието на българското общество е доста по-различно. Неслучайно опозицията се опитва да превърне бюджета в драматична разделителна линия. Има основание бюджетът да се определи като недопустим“, смята той.

Според него управляващата коалиция се страхува, щом се правят такива „дребни номера“: „Целта е да се избегне директният публичен дебат по проблемите в бюджета. Като този номер – в почивка комисията да приеме бюджета. Това води до по-нататъшно ожесточаване на сблъсъците.“

„Възраждане“ разчитат на всяка възможност да дестабилизират България и да осуетят влизането в еврозоната, и да поставят страната в редицата на тези, които са руската пета колона в Европа. При ПП-ДБ са по-сложни нещата – дават си сметка, че България не се нуждае от тотална дестабилизация, но същевременно осъзнават заплахите от Делян Пеевски. Въпросът е с какво ще се замени статуквото“, каза още проф. Минчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 диамат

    5 1 Отговор
    Този бивш асистент по научен комунизъм,на кой господар служи?

    Коментиран от #5, #9

    22:10 26.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    На управляващите им дреме. Шишик тази вечер не е ял.

    22:12 26.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Данчо Ментата се крие в кабинета на Бай Тошо.

    Коментиран от #6

    22:14 26.11.2025

  • 4 Дада

    7 0 Отговор
    Хайде няма нужда субекти които са взимали пари от СОРОС да ни дават наклон

    22:18 26.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "диамат":

    "диамат" - Диалектически материализъм. Закон за единство и борба на противоположностите и Закон за отрицание на отрицанието. Имаше и още един закон който съм го забравил.

    22:18 26.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И пие 25г. уиски.

    22:20 26.11.2025

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Пълна идеологическа бъркотия!

    22:38 26.11.2025

  • 8 1111

    1 0 Отговор
    Този парламент трябва да бъде разпуснат и да се отива на нови избори!

    Коментиран от #11

    22:46 26.11.2025

  • 9 Добър въпрос!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "диамат":

    Забелязах, че на когото му е угодно...

    22:47 26.11.2025

  • 10 Кюлчетар

    0 0 Отговор
    Тоя само Румен Радев му е във главата.

    22:53 26.11.2025

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    Няма как да има нови избори докато НЕ СЕ ЗАБРАНЯТ Руските партии

    22:54 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове