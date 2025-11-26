Проф. Минчев за случилото се в бюджетна комисия: Управляващата коалиция се страхува

„Борисов черпи своята увереност от това, че има парламентарно мнозинство, което не е застрашено от разпадане, докато ПП-ДБ, организиращи протеста, разчитат, че нарастващият външен натиск може да доведе до това. Бих искал да видя и до каква степен, борейки се за падане на правителството, те имат алтернатива, защото в настоящата ситуация у нас падането на това правителство може да означава нов изборен цикъл, в който ще има нов изборен играч – Румен Радев.“
Това заяви пред "Нова нюз" политологът проф. Огнян Минчев.
„Надали има потенциал да се повтори това от 1997 г. – тогава имахме дълбока, автентична криза. Сега също имаме политическа криза, но състоянието на българското общество е доста по-различно. Неслучайно опозицията се опитва да превърне бюджета в драматична разделителна линия. Има основание бюджетът да се определи като недопустим“, смята той.
Според него управляващата коалиция се страхува, щом се правят такива „дребни номера“: „Целта е да се избегне директният публичен дебат по проблемите в бюджета. Като този номер – в почивка комисията да приеме бюджета. Това води до по-нататъшно ожесточаване на сблъсъците.“
„Възраждане“ разчитат на всяка възможност да дестабилизират България и да осуетят влизането в еврозоната, и да поставят страната в редицата на тези, които са руската пета колона в Европа. При ПП-ДБ са по-сложни нещата – дават си сметка, че България не се нуждае от тотална дестабилизация, но същевременно осъзнават заплахите от Делян Пеевски. Въпросът е с какво ще се замени статуквото“, каза още проф. Минчев.
1 диамат
Коментиран от #5, #9
22:10 26.11.2025
2 Данко Харсъзина
22:12 26.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
22:14 26.11.2025
4 Дада
22:18 26.11.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "диамат":"диамат" - Диалектически материализъм. Закон за единство и борба на противоположностите и Закон за отрицание на отрицанието. Имаше и още един закон който съм го забравил.
22:18 26.11.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И пие 25г. уиски.
22:20 26.11.2025
7 Факт
22:38 26.11.2025
8 1111
Коментиран от #11
22:46 26.11.2025
9 Добър въпрос!
До коментар #1 от "диамат":Забелязах, че на когото му е угодно...
22:47 26.11.2025
10 Кюлчетар
22:53 26.11.2025
11 оня с коня
До коментар #8 от "1111":Няма как да има нови избори докато НЕ СЕ ЗАБРАНЯТ Руските партии
22:54 26.11.2025