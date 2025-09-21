Новини
21 Септември, 2025 12:02

„В рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори“, заяви председателят на парламента

Наталия Киселова: Не само на мен, но и на министри се звъни най-редовно - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пети неуспешен вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", то само за осем месеца. Обединена опозиция, но разединени законотворци. Блокиран вход на Народното събрание и протести, в другия лагер защитата на управляващите - алтернатива няма.

Какво е да си "пръв сред равни" тогава, когато напрежението и скандалите са ежедневие и кои са важните крачки пред страната ни? Темата коментира председателят на 51-вото Народно събрание доц. Наталия Киселова в ексклузивно за „Тази неделя“.

„Част от колегите считат, че проблеми има в сферата на вътрешните работи, в правосъдието и наричат държавата завладяна. Всъщност това е част от техния политически дневен ред“, заяви тя.

Относно сблъсъците пред парламента през седмицата с участието на представители на „Продължаваме промяната“ и Делян Пеевски, Киселова заяви:

„Това, което всъщност показаха е, че търсят внимание и повдигат въпрос, който не е предмет на работата на Народното събрание, защото мярката за неотклонение на техен член - кмета на Варна е в ръцете на правосъдието - Апелативния съд в София. По този начин се показва, че не винаги протестът е насочен към верния адресат. Но така или иначе са успели да привлекат внимание“.

„Ако трябва да търсим термин, по който да обясним какво се случва в момента у нас, според мен политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила. И всъщност това, че партии, които са били в управлението, сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат да имат по-широко представителство и за това твърдят, че държавата е завладяна или че парламентът е нелегитимен - по този начин те искат да получат по-широко представителство. Само, че в рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори. Ако са нелегитимни, както твърдят част от колегите - защо определени парламентарни възможности се възползват пълноценно ? От друга страна, че има проблеми в обществото, вече извън парламента - да, така е. Има насилие и по това мисля, че няма спор“, коментира Наталия Киселова.

Според нея най-силната защита на това управление в момента е отговорността.

"В такъв труден момент, както миналата година, така и към настоящия момент, въпросът за това, че всеки се чувства некомфортно в определени ситуации, не подменя разбирането, че трябва да има отговорност за това как се управлява държавата. И мисля, че това българските граждани го виждат", посочи тя.

На въпрос дали е правилно усещането в една част от гражданите, че решенията ги взема „ДПС-Ново в начало“ и председателят на партията Далян Пеевски, коио не са в управлението официално, Киселова заяви:

„Ако погледнете от кой сектор идват тези обвинения или заявления, ще видите, че това идва от онези народни представители или парламентарни групи, които или са били част от съвместен формат на управление, защото "ДПС-Ново начало“ в по-предишния парламент не е бил част от така наречената сглобка, но беше част от конституционното мнозинство. Така че нека да гледаме по кои въпроси веднъж и в коя посока са решенията, когато се подкрепя от парламентарната група на „ДПС- Ново начало“. Съгласете се, че господин Делян Пеевски като председател на парламентарна група също иска да привлича вниманието“.

"Не съм останала с впечатление, че на министър-председателя му се казва какво да се прави", посочи председателят на парламента.

"Ако вече - как да кажа дискретно, говорим за това, че някой на някого се обажда, мога да ви кажа, че и от други парламентарни групи, не само на мен, но и на министри - от позицията имам предвид депутати, се звъни най-редовно, защото всеки народен представител иска нещо за неговия избирателен народ, за тяхното село, тяхната улица или град", коментира Наталия Киселова.

"С президента и вицепрезидента работим добре", уточни тя.

"Президентът във всеки един момент може да реши да направи политическо усилие, но той вече е в политиката - дори да не мисли по този начин, защото президентът има право на политически изявления, но ако предприема някакви такива стъпки, това разбира се е въпрос на бъдеще", посочи Киселова.

Относно бюджета тя заяви:

„Това е най-тежкият закон, който престои Народното събрание в есенната сесия да разгледа, обсъди и приеме. Всички усилия на правителството ще са насочени първо към това държавата да успее да има достатъчно приходи, които да покрият разходите, на следващото място - преходът към промяна във валутата да бъде сравнително плавен. И не на последно място - Народното събрание редица закони приема, които да ни осигурят второ и трето плащане от ПВУ, защото това са пари, които твърде дълго се забавиха и не трябва да ги губим“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва

    19 1 Отговор
    да търпим (?) резултати от избори , ли ? Трябва да ПРИЕМАМЕ резултати от избори , но само когато те са ЧЕСТНИ !!! Всичко друго са пазарски приказки !

    Коментиран от #2

    12:06 21.09.2025

  • 2 киселова

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва":

    ще търпите защото иначе ще ви погълна и вас живи!

    12:10 21.09.2025

  • 3 тази е

    15 0 Отговор
    АбсолютнаСМРАД!!!!!!!!

    12:11 21.09.2025

  • 4 Шопарка на хранилка

    12 0 Отговор
    До се сега е блеснала като слугиня на ДПС , нагаждачка и мис Винбет.

    12:14 21.09.2025

  • 5 Ами

    12 1 Отговор
    никой не е гласувал за БСП заради нея, но ще престанат да гласуват за БСП точно заради нея

    12:17 21.09.2025

  • 6 Асен

    11 0 Отговор
    Голям праз като и се звъни важно е каква работа е свършила а до тук е кръгла нула даже две!

    Коментиран от #8

    12:18 21.09.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    8 1 Отговор
    Какво е да и пръв сред равни - лафчета.Ми като стана и на слепият видно,че изборите са манипулирани,какъв гьонсурат трябва да си,при това преподавател по право,та да твърдиш подобни небивалици???На това ли учи студентите си госпожата - парата е най-важна в играта,закоността - не.....Каква наглост е необходима за подобни действия...Всите са ваксинирани от срам.... ЗАКОННОСТ - Качество на законен. Състояние на нещата, при което всички са равни пред закона и се спазват законите.
    Също така, законността може да се разбира като справедливост, правда и ред в обществото. Всичко е простичко и ясно,но не и за първият сред равни,при това юрист.........

    12:26 21.09.2025

  • 8 БАЙ СТАВРИ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Асен":

    АМА ДВЕ НУЛИ ОЗНАЧАВА КЕНЕФ....

    Коментиран от #9

    12:27 21.09.2025

  • 9 допълнение

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "БАЙ СТАВРИ":

    Кенеф пълен с л.....на!

    12:29 21.09.2025

  • 10 Р Г В

    4 0 Отговор
    Г-жо понеже трудовете ви изобилстват с мисли на други автори което беше доказано от ваши студенти и колеги . Днес в изказването си пролича че нямате познания като сравнихте издръжливостта с камъша / тръстиката / тя е от вида житни и е лесно запалима , така че при ситуация първа ще изгорите.
    PS : Най издръжливия дървесен вид на натиск, огъване и опън е дряна в нашите условия. Преди да кажете нещо мислете.

    12:31 21.09.2025

  • 11 На българските

    6 1 Отговор
    граждани търпилото им се изчерпа тотално , и от теб !

    12:32 21.09.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Таа вещица дърта всеки път като я видя и ми се повдига 🤮

    Коментиран от #14, #15

    12:35 21.09.2025

  • 13 Сталин

    4 1 Отговор
    Другарката говори за "демокрация"....
    Ха, ха, ха.... Каква демокрация в България ???
    Елате при нас, в Русия за да почувствате свободата на истинската демокрация !
    Другарят Путин ви предлага безплатен път, жителство, имот, къща и. СВОБОДА

    12:37 21.09.2025

  • 14 Елементарно,

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    Вземи в сектата си да чисти това, което не можеш да удържиш .... А го раздаваш "мъж"....

    12:41 21.09.2025

  • 15 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    недей така, наборка ти е

    12:50 21.09.2025

  • 16 НЕМА СТРАШНО

    1 0 Отговор
    Звънят и на Киселата да я канят на среща. Затова е толкова доволна.

    12:52 21.09.2025

  • 17 ОТКЛОНЕНИЕ

    1 0 Отговор
    Дали и пращат дикпик??

    12:52 21.09.2025

  • 18 Здрасти

    0 0 Отговор
    И на мен ми звънят всеки ден

    12:59 21.09.2025

  • 19 Петър Илиев

    0 0 Отговор
    Госпожо Киселова, къде народното събрание назначи съпругата на този, който плагиатства от вашия труд

    13:04 21.09.2025

