Атанас Атанасов: Узурпирана е репресивната власт, за да се използва срещу опозицията

Държавата в момента функционира в състояние на узурпирана репресивна власт, за да бъде тя използване срещу опозицията и неудобните - най-яркият пример за това е разправата с кмета на Варна Благомир Коцев.

Това заяви пред БНР лидерът на "Демократи за силна България" и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов от ПГ на ПП-ДБ, заместник-председател на Народното събрание.

"Тъй като изпълняващите функциите главен прокурор, председател на ДАНС, председател на КПК обслужват управляващите и не могат да се споразумеят с президента за равноотдалечени фигури на тези позиции, управляващите прибягват към инструмента, който имат с наличното мнозинство - с изменение на законодателството да узаконят на тези позиции лица, които са им удобни, и вече да бъдат титуляри, а не и.ф.", добави той.

По думите му, когато се предлага мнозинството в парламента да избира председателите на репресивните структури, принципите за изискване на политическата неутралност на тези лица вече са ненужни, защото не може да бъде политически неутрален човек, който го избира политическото мнозинство в парламента, а "по същия начин управляващите си наредиха техни хора във всички регулатори".

Атанас Атанасов уточни, че въпреки участието на БСП-ОЛ и ИТН в управляващата коалиция, основните носители на властта са ГЕРБ и "ДПС-Ново начало":

"БСП и ИТН подписват това, което им се предлага".

Според него премиерът Росен Желязков "няма собствен политически гръбнак, а неговият политически гръбнак се нарича Делян Пеевски".

Опозицията в 51 Народно събрание има своите геополитически противоречия по оста изток - запад, но по темата за правосъдието и вътрешния ред е на едно мнение, подчерта той.

ДСБ не са били информирани за акцията на ПП пред парламента в деня на вота на недоверие, съобщи Атанасов.

"След два мандата на Румен Радев, който е твърд привърженик на руските интереси, България има нужда от президент, който да е твърд привърженик на евроатлантическите ѝ интереси", подчерта той и уточни, че предложението на ДСБ е да бъдат проведени предварителни избори за цялата демократична общност:

"Ако искат ГЕРБ, нека да се присъединят към нас. Ние като твърда опозиция на това управление на мандатоносителя ГЕРБ няма как да си сътрудничим с тях за обща кандидатура за президент. Има обаче един белег, по който би могло да се търси сътрудничество - това е геополитическата ориентация. Но другото е битката с корупцията, а тук имаме много тежки разминавания. Така че аз не виждам на този етап как можем да си сътрудничим".

Във връзка с предстоящия вот на недоверие, готвен от "Възраждане", по темата за безводието в страната, Атанасов заяви:

"Това е важна тема, но но дали ние бихме могли да се подпишем заедно с "Възраждане" под един такъв вот - аз съм скептичен".