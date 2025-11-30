Важните новини във ФАКТИ на 30.11.2025 г.

Росен Желязков: Станахме свидетели на протести срещу бюджет, в който има значително увеличение на социалните плащания

Нека да не бъркаме технологията за приемането на бюджета с философията му и заложените в него параметри.

Делян Добрев: ГЕРБ със своите действия, с този кабинет, с тези бюджети, се самопожертва, за да влезем в еврозоната

Председателят на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев определи своята партия ГЕРБ като най-големият губещ в настоящата политическа ситуация. В предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA, той коментира скандалите около приемането на бюджета, напрежението в "сглобката" и бъдещето на правителството.

Почина финансистът Емил Хърсев

Финансистът Емил Хърсев е починал, научи ФАКТИ.

Бъчварова: Заплахите на БСП, че ще напусне коалицията заради бюджета, са намeци за запазване на чест и достойнство

Масовите протести срещу проектобюджета са резултат от дълго натрупвано обществено напрежение, а не само от конкретните финансови текстове. Това каза в интервю за предаването „120 минути“ на bTV Румяна Бъчварова, социолог, бивш началник на кабинета на Бойко Борисов и бивш вътрешен министър в правителство на ГЕРБ.

Теменужка Петкова: Политическото напрежение около бюджета цели да доведе до предсрочни избори

„Ние ще направим всичко възможно, така че до края на годината България да има бюджет за 2026 г. Това е в интерес на българските граждани, на българския бизнес и за страната ни. Чисто репутационно е изключително важно да влезем в еврозоната с приет закон за държавния бюджет. Призовавам всички да проявим разум – да бъдем малко по-смирени“, обяви в интервю за предаването „120 минути“ финансовият министър Теменужка Петкова.

Асен Василев: Г-н Борисов, изтеглете този бюджет. Той не може да се преработи. Не взривявайте страната

Бюджетът трябва да се върне, не може да бъде преработен между четенията в парламента. Това обяви в „120 минути" председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев.

Свидетелства от първо лице за "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити

Пирамида ли е „Исторически парк”? Пред камерата на Нова телевизия застана човек, който е бил част от така наречения проект. Сега той е свидетел по разследването. Поиска да не бъде разкривано лицето му, за да не бъде застрашена безопасността му.

Бизнесът подготвя пакет от мерки, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026

Бизнесът подготвя пакет от предложения, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026. Това обяви в „120 минути" председателят на УС на БСК Добри Митрев.

Спешни мерки: СO мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за сметосъбирането на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

Столична община е предприела спешни мерки за овладяване на кризата със сметосъбирането в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. На извънреден брифинг кметът Васил Терзиев и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увериха, че е мобилизиран целият наличен ресурс, за да се гарантира чистотата в засегнатите квартали, съобщават от Нова телевизия.

Корнелия Нинова: Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020 г.

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година, както и евентуална политическа формация на президента Румен Радев.

Проф. Росен Стоянов към правителството: Ако са умни и можещи, ще превърнат кризата във възможност

Възможно е правителството да се измъкне от кризата в момента, прогнозира в интервю пред БНР политологът проф. Росен Стоянов, директор на "Политически анализи и прогнози" в "Галъп"

"Да, България" даде мандат на съпредседателите да подпишат споразумение за общ кандидат за президент

Изпълнителният съвет на "Да, България" даде мандат на съпредседателите на партията да подпишат споразумението за издигане на общ кандидат за президент на изборите догодина. Това съобщиха от формацията на страницата си във фейсбук, цитирани от "Фокус".

Славия без проблеми срещу Добруджа

Славия записа четвърта поредна шампионатна победа след домакински успех с 3:1 Добруджа в среща от 17-ия кръг на efbet Лига, предава БТА.

Янис Гермуш се отчете с два гола за "белите", а веднъж се разписа Лазар Марин. За гостите от Добрич точен бе Томаш Силва.

Николай Василев: Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел

Бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира ситуацията с бюджета на страната ни за следващата година.

Нинова: Представяте ли си протест, на който ще слязат Пеевски и Борисов? Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в "Седмицата на Дарик" и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година.

Премиерът Желязков: На лице са всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

"Другата седмица изчистваме основните параметри на бюджета. С допълнителен доклад, който се предлага на вносителите в НС, ще се разгледат отново. Имаме всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година”. Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.

Атанас Атанасов: Първоначалният ход на Борисов да оттегли бюджета беше правилен. После не знам кой му се качи на главата

Притеснявам се, че с това арогантно поведение управляващите ще изкарат още повече хора на площада и тогава ще се постави въпросът за властта, предупреди в интервю пред БНР лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов, част от парламентарната коалиция ПП-ДБ.

Хасан Адемов: Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл

Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл.

Д-р Николай Брънзалов: В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10%

Българската здравна система се намира на критичен етап на развитие. Това е едно от заключенията на Икономически анализ на последиците от неувеличението на здравноосигурителната вноска.

Политолог: Протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите да не се самосаботират взаимно

След протеста в сряда, който върна държавния бюджет в изходна позиция, политическата сцена у нас остава разтърсена. Управляващата коалиция изпраща противоречиви сигнали, опозицията търси надмощие, а гражданските очаквания продължават да се покачват преди обявения нов протест в понеделник.

Пейков: Не вярваме на обещания

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков в предаването „Събуди се”.

Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев

„Философията на бюджета е на Асен Василев. Това е същият бюджет, който следва политиката, заложена от него". Това заяви в предаването „Събуди се” Любен Дилов, депутат от ГЕРБ-СДС.

Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

Какви са политическите стъпки пред България, Европа и света - темите коментира в "Денят започва с Георги Любенов" евродепутатът Петър Волгин.

Венко Сабрутев: Държавният бюджет ни предлага мегакорупция

Венко Сабрутев от ПП-ДБ коментира в "Денят започва с Георги Любенов" има ли промяна в държавата след големия бунт.

Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов гостува ексклузивно в "Денят започва с Георги Любенов".