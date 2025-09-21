Двама загинаха при катастрофа между кола и мотор на столичен булевард

Тежка катастрофа е станала на столичния бул. „Драган Цанков“ в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. При сблъсък между кола и мотор са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и водачът на мотора. Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ.

Движението в района е затруднено.