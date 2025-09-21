Новини
Двама загинаха при катастрофа между кола и мотор на столичен булевард

21 Септември, 2025 14:23 984 25

Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возило отзад на мотора

Двама загинаха при катастрофа между кола и мотор на столичен булевард - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала на столичния бул. „Драган Цанков“ в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. При сблъсък между кола и мотор са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и водачът на мотора. Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ.

Движението в района е затруднено.


България
  • 1 коли мотори тротинетки

    13 2 Отговор
    не са за българопитекуса!!!

    Коментиран от #6

    14:24 21.09.2025

  • 2 665

    5 2 Отговор
    Моторът обръща форд Мондео по таван, удряйки го в шофьрската врата. Мондео, не няква малолитражка, смятай каква скорост е била.
    Между кулата и парк хотела , където паркират покрай парка и от двете страни. По спомен осевата линия там е прекъсната, позволява ляв.

    14:35 21.09.2025

  • 3 Спрете моторите в градска среда

    14 3 Отговор
    Ограничете им скоростта. Човека от колата сто процента няма вина но загуби живота си заради моториста най вероятно защото по принцип карат много бясно и даже показват знаци на пешеходците в стил аз съм велик.

    Коментиран от #10

    14:36 21.09.2025

  • 4 коланите коланите

    8 0 Отговор
    Сложете си коланите!
    Камери, камери, дайте още камери!
    Ограничения, телефони, не яж, не пуши, не пий, не .....
    Оооо, да и застраховки...
    Накрая кво стана??? А???

    Коментиран от #12

    14:37 21.09.2025

  • 5 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Кога ще ги забраняваме тия моторетковците? Или сами срещу тротинетковците ще квичим че там няма акцизче, няма данък, няма глобички....

    14:38 21.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само

    5 4 Отговор
    ПроЗт като ГАлош човек ще използва за транспорт тротинетка или мотор !

    14:39 21.09.2025

  • 8 Трябва да се казват имената на убийците

    8 0 Отговор
    Когато е доказана вината дори и посмъртно.

    14:40 21.09.2025

  • 9 стар моторджия

    7 3 Отговор
    Колегата с матора е карал с 30км/ч . Пазете ни , че ние никога не сме виновни .

    14:41 21.09.2025

  • 10 665

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете моторите в градска среда":

    За3би ограничения. Пистарките трябва им се забрани свободната продажба. Взимат повече жертви от наркотиците. Тия мотори не са направени да се карат бавно. Могат ,но е мъчение за човек и машина. За това - само на писта.

    14:41 21.09.2025

  • 11 Сашо

    3 4 Отговор
    Ако имам малко власт - на всеки мотор GPS проследяване и ограничение 80км/ч извън града .
    Софтуер да следи моторите и ако някой наруши правилата - мотора на вторични .

    14:43 21.09.2025

  • 12 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "коланите коланите":

    Ефективни присъди трябват !!!!! Иначе няма кой знае какво да се прочени… С тоя манталитет тия не могат да карат на мен няма как да ми се случи …

    14:43 21.09.2025

  • 13 Имайте предвид че те са на групи

    5 3 Отговор
    Не спазват никакви правила и карат между коли и пешеходци. Оглеждайте се дори един мотор да мине лети следващия.

    14:43 21.09.2025

  • 14 с мотор да утепаш шофьор на автмобил ,

    5 2 Отговор
    то значи че си с поне 150 .

    14:44 21.09.2025

  • 15 Тома

    4 0 Отговор
    Важното е че куките започнаха да глобяват пешеходци за да има пари за заплати.На шофьора 50 лева а на пешеходеца 100 лв

    14:44 21.09.2025

  • 16 Добре, че и

    2 4 Отговор
    тоя с колата е дал фира, правейки забранен обратен завой...

    Коментиран от #19

    14:45 21.09.2025

  • 17 Бодикамери задължително за

    3 2 Отговор
    Мотористите и да карат с ограничения.

    14:45 21.09.2025

  • 18 нямат спирка моторетковците

    4 2 Отговор
    Вчера ме изпревариха двама в колона и насрещно движение със скрити номера ? Това трябва да се таксува като предумишлено престъпление . И на каската на всеки да му има визитката . С големи букви . Даже и стикер за разпознаване , като банкова карта .

    14:46 21.09.2025

  • 19 е да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Добре, че и":

    Човека може и да е правел обратен завой , ама моториста се правел на мъж и карал с 200.

    14:47 21.09.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    "Мацоо глей са как диам двиеста на задна гума"

    14:47 21.09.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Да не ви пука! Ако в джоба на шофьорите има по 100тачка за КАТ всичко на пътя е наред!
    Нали така! Камерки. Снимчици. Кинта! И сме оправили всичко!

    А над 70% от загиналите са поради отнето предимство и несъобразена скорост - и за двете неща няма никакъв контрол! Приятен път!

    14:48 21.09.2025

  • 22 Германец

    4 0 Отговор
    ООН трябва да гласуват световна забрана за продажба на мотори и тротинетки за българи!

    14:49 21.09.2025

  • 23 Българин

    1 0 Отговор
    Няма ли най после да измрат всички мотористи бее аман!

    14:50 21.09.2025

  • 24 Пародия

    1 0 Отговор
    После пази моториста… отива си и невинен човек, че някои е решил да излита с две мозъчни клетки.

    14:51 21.09.2025

  • 25 РПУ Оня Свят

    1 0 Отговор
    Моториста най искрено се извинява , Повече няма да прави така .

    14:51 21.09.2025

