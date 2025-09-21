Овладяха двата пожара в община Суворово

Двата пожара, които избухнаха по-рано днес в Суворово и село Баново, са овладяни, съобщи кметът на община Суворово Данаил Йорданов, предаде БТА.
Той обясни, че по първоначални данни и при двата пожара става дума за човешка грешка.
През нощта ще има дежурни в района на двата инцидента.
При пожара в село Баново изгоряха две къщи, а огънят в общинския център тръгна от запалена суха трева в ромския квартал на града.
В 13:50 часа е избухна пожар с село Баново, община Суворово, при който са изгорели две къщи, съобщиха от полицията във Варна, предаде БТА.
Поради силния вятър огънят навлезе в посока съседното село Просечен. На място са изпратени 7 автомобила на Регионалтата дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Кметът на селото е мобилизирал земеделски производители, които с машини да разорат нивите, по които се разнасят пламъците.
По-рано около 13:26 часа бе получен сигнал за пожар и в Суворово. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в ромския квартал. Пожарът е навлязъл и в гората в посока село Дръндар.
На място са изпратени 3 автомобила на пожарната.
Пожар горя в местността "Мечи камък" над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Брезник Юлий Сираков.
Сигнал за пламналия огън е подаден след 13:00 ч.
Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена. Към момента горят сухи треви в земеделски имоти, а пламъците постепенно навлизат и в горска територия. На терен са мобилизирани екипи от пожарникари, служители на ДГС - Брезник и ловци.
Сираков уточни, че ще се направи всичко възможно огънят да бъде овладян до довечера. За целта се очаква да пристигнат служители и от съседни горски стопанства, които да се включат като подкрепление в гасенето.
1 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
18:17 21.09.2025
2 Про Клети Му Три
18:20 21.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Горски
20:05 21.09.2025