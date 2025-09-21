Новини
България »
Алгафари: Пеевски се засегна от думите на Борисов, защото без него правителството можеше да падне

Алгафари: Пеевски се засегна от думите на Борисов, защото без него правителството можеше да падне

21 Септември, 2025 19:13, обновена 21 Септември, 2025 18:18 1 160 27

  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • веселин стойнев-
  • делян алгафари-
  • герб

Привличането на хора от ГЕРБ към „ДПС-Ново начало“ е сигнал за разширяване на влиянието на Пеевски, смята Веселин Стойнев

Алгафари: Пеевски се засегна от думите на Борисов, защото без него правителството можеше да падне - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в българския парламент достигна нови измерения, заявиха политическите анализатори Веселин Стойнев и Нидал Алгафари в предаването „На фокус“ по NOVA.

Стойнев коментира, че изнервената реакция на Делян Пеевски е провокирана от протестите в София. „Десет души не могат да затворят центъра на София. Бяха изкарани десетки полицаи, за да осигурят кордон, за да може да влезе Пеевски”, каза той.

Алгафари също смята, че причината е засиленото напрежение. „Според мен Делян Пеевски го издразни това, че едни хора затвориха София и си въобразиха, че могат да диктуват на столицата техните желания, а не толкова, че не му дадоха да влезе в парламента”, каза той.

Двамата анализатори отбелязаха, че премиерът Бойко Борисов е осъдил грубия тон, но и че Пеевски е ключов фактор за стабилността на правителството. „Борисов е прав, че не може да се говори така. От друга страна Пеевски се засегна, защото знае, че ако не беше той, при оттеглянето на АПС правителството щеше да падне”, коментира Алгафари.

Стойнев добави, че привличането на хора от ГЕРБ към „ДПС-Ново начало“ е сигнал за разширяване на влиянието на Пеевски. Алгафари обаче не смята, че това ще доведе до значителен отлив на избиратели от ГЕРБ. „Не е голям проблем. „ДПС-Ново начало” не може да претопи ГЕРБ, но най-точно това може да се разбере, когато има избори”, коментира той.

По думите на Стойнев, бързата реакция на премиера на писмо от Пеевски е показала кой е действителният премиер. „След вота Пеевски демонстрира, че той е действителният премиер – изпрати писмо до премиера, а той му отговори бързо”, посочи той.

„Той постави един от най-належащите въпроси, затова премиерът му отговори бързо”, коментира Алгафари.

„Няма как да успеят да свалят правителството. По-скоро искат да работят за президентските избори”, смята Алгафари.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    1 9 Отговор
    Стойнев и Крумова в самодоволна симбиоза срещу българското правителство Стойнев бърбори глупости невъобразими от името на други хора

    18:20 21.09.2025

  • 2 Промяна

    1 6 Отговор
    Стойнев и Крумова в самодоволна симбиоза срещу българското правителство Стойнев бърбори глупости невъобразими от името на други хора

    18:21 21.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яшар

    17 1 Отговор
    Човека който беше ку ку и които съм уважавал още от 90 те , днес изпадна в очите ми като една дребна ,предадена душица ...дали е заради пари ,дали от страх или двете ,той защитаваше злото ...не ти ходи на бялата коса Алгафари !...ти повече уважение няма да имаш от мн хора

    18:23 21.09.2025

  • 5 Това

    15 1 Отговор
    кой ли не го повтори , че и тоя мазен и фалшив субект , и той реши да се разпише ! Да каже на колко араби уредиха срещу космически цени документите имза пребиваване в страната ни ? После официално литнаха към Западна Европа , има и атентатори между тях , убийци на маса хора !

    18:25 21.09.2025

  • 6 Абе,

    17 1 Отговор
    задноблизеца на Буци/ Буда, Алгафари,няма почивен ден,бе ! Всеки ден ,по цял ден е из телевизиите...

    18:25 21.09.2025

  • 7 Баче Кико

    11 1 Отговор
    Мангалфари е сирийски ромлянин.

    18:26 21.09.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Алгафари защитава и двамата - Борисов и Пеевски, изживява се като техен говорител . Пее на два гласа, стереокавал.

    Коментиран от #12, #14

    18:26 21.09.2025

  • 9 На времето ,

    6 1 Отговор
    когато майка ти се е събрала със сириеца , от които сте произлезли с брат ти , изключително малко моми го правеха . А пък стока ли създали.....

    18:30 21.09.2025

  • 10 Промяна

    1 8 Отговор
    10 души шарлатани и няколко скитници като какви ще окупират парламент улици 10 души се смятат над законите И един полицай загуби животът си Кой държи тези 10 души шарлатани кой ги пази и те безнаказани врещат като обезумели

    Коментиран от #15

    18:31 21.09.2025

  • 11 Ало,"Факти"

    6 1 Отговор
    Вие питайте ли "стадото" дали иска непрекъснато да му лансирате Алгафари?

    Коментиран от #26

    18:31 21.09.2025

  • 12 Тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    е като пумпал ! Отврат !

    18:31 21.09.2025

  • 13 Промяна

    1 6 Отговор
    Крумова дава мило и драго да говори срещу българското правителство

    18:32 21.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Тиквата натика синът му в ГЕРБ. И синът на Батков. От двете синчета, чеп за зеле на става.

    18:34 21.09.2025

  • 15 Ха,ха!Обезумелият беше Шишо.

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Хвърляше слюнки на три метра от себе си
    .А от изказа му и най-закоравелият каруцар би се изчервил.

    Коментиран от #18, #19

    18:34 21.09.2025

  • 16 Бастардо

    2 7 Отговор
    Ася първа започна да се заяжда и да нарича Пеевски дебелак.Така че си го заслужи овикването от Делян.Даже съжалявам че не го ошамари.

    18:36 21.09.2025

  • 17 голяма гнус е

    6 2 Отговор
    Алгамагари неистово пази ГРОБ , защото синчето му е депутат от шайката !!

    18:37 21.09.2025

  • 18 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ха,ха!Обезумелият беше Шишо.":

    10 души шарлатани и няколко скитници като какви ще окупират парламент улици 10 души се смятат над законите И един полицай загуби животът си Кой държи тези 10 души шарлатани кой ги пази и те безнаказани врещат като обезумели

    18:37 21.09.2025

  • 19 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ха,ха!Обезумелият беше Шишо.":

    Първо шарлатаните са започнали да обиждат Това услужливите телевизии не го дават Нали служат на 10 обезумели шарлатани Та питам аз тези като какви окупират обществени места Ако аз отида и направя същото веднага ще ме приберат ТЕЗИ защо никой не ги арестува а ги остави да си изиграят спектакълът

    Коментиран от #20

    18:40 21.09.2025

  • 20 Глупости

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Шишо започна пръв.Придружен от 6 бодигарда и половината парламентарна група на Новото начало.Предаваха ги директно .

    18:49 21.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 До каквото се докосне

    4 0 Отговор
    Шишо рухва Вижте какво стана с българските борци на Световното.А България е заплашена от МОК да участва под неутрален флаг на Олимпиадата.Но Съдът вчера отново отложи делото по вписването на Председателя на БОК.

    18:54 21.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:58 21.09.2025

  • 25 ЧИЧКОТО С МУСТАЧКИТЕ

    1 0 Отговор
    ТАРАНБУХА ОЩЕ ЛИ НЕ Е ИЗГОНЕН ДА ПАСЕ КОЗИ В СИРИЯ ,БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ

    18:59 21.09.2025

  • 26 колю надървения

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ало,"Факти"":

    ААААА НЕ НЯМА ДА ЛАЕТЕ СРЕЩУ БАДЖАНАКА ,А И "СИНА МУ" НЕ Е ВИНОВЕН -ДНК ЕКСПЕРТИЗАТА АКО ПОКАЖЕ ДРУГО...КО ПРАЙМ

    19:03 21.09.2025

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор
    А дано да падне

    19:16 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове