Алгафари: Пеевски се засегна от думите на Борисов, защото без него правителството можеше да падне

Напрежението в българския парламент достигна нови измерения, заявиха политическите анализатори Веселин Стойнев и Нидал Алгафари в предаването „На фокус“ по NOVA.

Стойнев коментира, че изнервената реакция на Делян Пеевски е провокирана от протестите в София. „Десет души не могат да затворят центъра на София. Бяха изкарани десетки полицаи, за да осигурят кордон, за да може да влезе Пеевски”, каза той.

Алгафари също смята, че причината е засиленото напрежение. „Според мен Делян Пеевски го издразни това, че едни хора затвориха София и си въобразиха, че могат да диктуват на столицата техните желания, а не толкова, че не му дадоха да влезе в парламента”, каза той.

Двамата анализатори отбелязаха, че премиерът Бойко Борисов е осъдил грубия тон, но и че Пеевски е ключов фактор за стабилността на правителството. „Борисов е прав, че не може да се говори така. От друга страна Пеевски се засегна, защото знае, че ако не беше той, при оттеглянето на АПС правителството щеше да падне”, коментира Алгафари.

Стойнев добави, че привличането на хора от ГЕРБ към „ДПС-Ново начало“ е сигнал за разширяване на влиянието на Пеевски. Алгафари обаче не смята, че това ще доведе до значителен отлив на избиратели от ГЕРБ. „Не е голям проблем. „ДПС-Ново начало” не може да претопи ГЕРБ, но най-точно това може да се разбере, когато има избори”, коментира той.

По думите на Стойнев, бързата реакция на премиера на писмо от Пеевски е показала кой е действителният премиер. „След вота Пеевски демонстрира, че той е действителният премиер – изпрати писмо до премиера, а той му отговори бързо”, посочи той.

„Той постави един от най-належащите въпроси, затова премиерът му отговори бързо”, коментира Алгафари.

„Няма как да успеят да свалят правителството. По-скоро искат да работят за президентските избори”, смята Алгафари.