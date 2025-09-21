Новини
Киселова: Най-важната задача пред НС е приемането на бюджета

Киселова: Най-важната задача пред НС е приемането на бюджета

21 Септември, 2025 20:08

Стабилността на кабинета зависи от всички парламентарни групи, заяви председателят на Народното събрание

Киселова: Най-важната задача пред НС е приемането на бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на парламента Наталия Киселова заяви в Балчик, че основният въпрос на тази сесия на Народното събрание е приемането на бюджета, предаде БНТ.

Според нея стабилността на кабинета зависи от всички парламентарни групи, но е логично опозицията да иска предсрочни избори.

В Балчик тя участва в тържествата по повод 85-годишнината от освобождаването на града от румънската окупация и връщането му в пределите на България през 1940 г.

Според Киселова резултатът от вота на недоверие е очакван, а до седмица-две вероятно ще започне да се обсъжда предложение за нов.

"Самите вносители през цялото време казваха, че не очакват да бъде успешен. Очакваха да се чуят онези проблеми, които, според вносителите на вота, са важни за най-тях. Те са всъщност онези въпроси, които втората по численост парламентарна група от години повдига в публичното пространство. Ако говорим за стабилност, това е въпрос на усилие, което трябва да бъде задавано към всики парламентарни групи. Когато имате 9 различни гледни точки нормално е част от групите да не искат стабилност, за да може да се отиде на избори, защото очакват по-добро представяне", коментира тя.

Определи като стабилна управляващата коалиция.

"Аз мисля, че сме като тръстиката. Във всеки момент се огъва, но е по-жилава и издръжлива, отколкото изглежда".

По отношение на избора на шефовете на службите, председателят на парламента заяви, че има внесени законопроекти и дебатът по тях предстои.

"В Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента, съвместно или самостоятелно ги упражнява с други органи. По отношение на ръководителите на служби има възможност НС да решава. Има внесени законопроекти. Дебатът предстои, но такъв дебат се е водил и преди повече от десет години, и преди две, така че е част от политическия дебат".

Киселова заяви, че е оптимист за приемането на бюджета и го определи като най-важната задача на парламента.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕЛЕГИТИМНИ СТЕ

    8 0 Отговор
    Оставка.

    19:13 21.09.2025

  • 2 Паисий е жив

    6 0 Отговор
    DMS да помогнем на Киселова да си купи боя за коса!

    19:14 21.09.2025

  • 3 Я се погледни

    6 0 Отговор
    На какво приличаш!
    Бостанско плашило!
    Предателите ги уножфат

    19:16 21.09.2025

  • 4 Бацо

    6 0 Отговор
    Сички гласували за нас да сънуват Киселова гола

    19:18 21.09.2025

  • 5 Това лице

    7 0 Отговор
    Е лицето на държавата в момента!

    Коментиран от #11, #13

    19:18 21.09.2025

  • 6 Тома

    8 0 Отговор
    Никога председател на народното събрание не е плашил торбалан за да избяга в най гъстата гора от страх

    19:20 21.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    НЯМА ТРЪСТИКА КОЯТО ДА ИЗДЪРЖИ НА ОГЪН :)
    .....
    БУТИЛКИ ПРЪСКАЛКИ ИЛИ ВОДНИ ПИСТОЛЕТИ ПЪЛНИ С БЕНЗИН - ПРЪСКАШ И МУТРО МИЛИЦИЯТА ДЕТО ПАЗИ ПАРЛЕ - МЕНТАТА ЩЕ СЕ РАЗБЯГАТ КАТО ПИЛЦИ
    АКО НЕ ИСКАТ ДА ИЗГОРЯТ ЖИВИ :)

    19:22 21.09.2025

  • 8 Приемането

    6 0 Отговор
    е най - лесното за безродната коалиция , гъмжаща от червени предатели , безродници и милионери ! И приемането не е нещо както партийно събрание , другарко ! Приемането не променя НИЩО при катастрофален бюджет за България! Но когато цял живот си лапал от народната хранилка , от де да знаеш ? А да се замислиш - абсурд !

    19:23 21.09.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ШЕФА НА МУТРО - ПОЛИЦИЯТА В РУСЕ
    ДОКАЗА НАГЛЕДНО
    ЧЕ И НАМАЗАНИТЕ ПЕХЛИВАНИ СИ КЪРВЯТ КАТО АНДРЕШКО :))

    19:24 21.09.2025

  • 10 Разкарайте я

    6 0 Отговор
    Тази мъченица на собствената й гъзица!

    19:26 21.09.2025

  • 11 Това не е лице

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това лице":

    А дупарата на лицето!

    19:27 21.09.2025

  • 12 Спецназ

    6 0 Отговор
    НЕам думи как изглежда Председателя на Парламента!

    ПЪЛЕН ПОТРЕС, БАЦЕ!!

    Не казвам че требва да е некаква наточена милфка и така,

    ама лелята се едно се връща като обрала

    кукуруза и тиквите от полето и
    немала време се пореши, че требва издои козите.

    19:28 21.09.2025

  • 13 БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това лице":

    Е ОНО КАКВАТО ДЪРЖАВАТА ПРОПАДНАЛА ЗАРАДИ МАФИОТИТЕ КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ ТАКОВА И ЛИЦЕТО ДЕМЕК КИСЕЛОВА.

    19:30 21.09.2025

  • 14 шпакловчик

    4 1 Отговор
    ЕДНА КОФА КИТ СА И СЛОЖИЛИ ,НО ЦЪРВУЛЪТ МАРАТОНКА НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ

    Коментиран от #15

    19:35 21.09.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "шпакловчик":

    ГРЕШИШ СЪС СРАВНЕНИЕТО !
    ....
    ЦЪРВУЛКИТЕ СА БИЛИ ОРИГИНАЛНИТЕ МАРАТОНКИ
    8000 ГОДИНИ ( ЙЕТЦИ ЛЕДЕНИЯ ЧОВЕК ОТ АЛПИТЕ Е С ТЯХ)
    ... ЕВРЕИТЕ ОТ АДИДАС САМО ИМ СЛАГАТ ГУМЕНИ ПОДМЕТКИ :)

    19:40 21.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

