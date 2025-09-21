Новини
Арестуваха български шофьор на камион заради катастрофа с жертва в Солун

21 Септември, 2025 21:58, обновена 21 Септември, 2025 21:02 530 3

Пострадалият е бил в съзнание след удара и е откаран в болница, където по-късно е починал

Арестуваха български шофьор на камион заради катастрофа с жертва в Солун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

54-годишен български шофьор на камион беше задържан под стража след катастрофа, станала сутринта на 19 септември в Солун, предаде NOVA. При инцидента загина 29-годишен мотоциклетист.

По данни на местните власти, камионът, управляван от българина, е излизал от странична улица и се е опитал да пресече булевард, когато се е стигнало до тежкия сблъсък с моториста. Според видеозапис от инцидента, в момента на маневрата трима души са се опитвали да регулират движението на кръстовището, докато други превозни средства били спрели от ляво и от дясно на камиона. На кадрите се вижда, че мотоциклетистът сякаш не спира и се блъска в тежкотоварното превозно средство.

Пострадалият е бил в съзнание след удара и е откаран в болница, където по-късно е починал.

След разпитите, прокуратурата повдигна обвинения срещу четирима души – шофьора на камиона и тримата мъже, които според разследващите са му помагали при маневрите. Срещу тях са повдигнати обвинения за опасно шофиране и умишлено нарушаване на правилата за движение, довели до смърт. Единствено българският шофьор остава в ареста, докато останалите трима – двама гърци на 65 и 53 години и един албанец на 34 години – са освободени с ограничителни мерки.

Всички обвиняеми отричат вината си. „Когато минавах, светофарът беше зелен. Насочвах се към отсрещната точка, за да разтоваря стоки. Не видях мотоциклета, преди да падне от лявата страна на камиона“, твърди българинът. Той подчертава, че веднага е слязъл от превозното средставо, за да окаже помощ на пострадалия.

„Ние не носим отговорност за инцидента. Камионът тръгна на зелена светлина“, заявиха и тримата му съобвиняеми пред разследващите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КАТ аванта

    1 0 Отговор
    Ако грък предизвика инцидент в БГ никой няма да му търси сметка?

    Коментиран от #3

    21:08 21.09.2025

  • 2 Илиян

    1 1 Отговор
    Дано починалият да е Бил Руснак там има много от тези

    21:09 21.09.2025

  • 3 Фики

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "КАТ аванта":

    Даже ще му пускат жените си

    21:09 21.09.2025

