Без коли в идеалния център на София

Днес отбелязваме Деня без автомобили в рамките на Европейската седмица на мобилността. Между 08.00 и 20.00 часа централната част на София ще бъде затворена за движение на МПС, съобщиха от Центъра за градска мобилност.
В Деня на независимостта на България - 22 септември, зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, допълват от дружеството.
Затвореният участък можете да видите в приложената карта.
1 щурецъ
Коментиран от #11
08:57 22.09.2025
3 ямайка
Коментиран от #24
08:59 22.09.2025
4 Пич
Коментиран от #13
09:00 22.09.2025
5 Баба Гина
Коментиран от #9
09:01 22.09.2025
6 А с тротинетки
09:02 22.09.2025
7 Покажете
09:12 22.09.2025
8 Абсурдистан
09:13 22.09.2025
9 Пенсионер
До коментар #5 от "Баба Гина":Ама да не земат да сакат да стаеме педерасини заради безплатните моторетки? Урсула нищо не дава без дзадна мисъл.
09:15 22.09.2025
10 Така
09:16 22.09.2025
11 Има
До коментар #1 от "щурецъ":Хващаш Ту100 и пеши
09:17 22.09.2025
12 подкрепям
Коментиран от #21
09:18 22.09.2025
13 Като бяха
До коментар #4 от "Пич":Месец във ваканция кво стана?
Коментиран от #14
09:18 22.09.2025
14 Пич
До коментар #13 от "Като бяха":Както и когато са на работа - НИЩО !!!
09:25 22.09.2025
15 Един
Зелени ненормалници - от тях трябва да се отървем!
Коментиран от #17, #27
09:26 22.09.2025
16 Механик
Това не може да не го е измислила Европейската Комисия. Само те са с пособни да комбинират несъвместимото.
09:36 22.09.2025
17 е ми
До коментар #15 от "Един":природата те е дарила с крака. Хващаш автобуса до най-близкото място и после с "двутактовия". А в1817 са изобретили велосипеда. Или не те интересува КАК, а просто искаше да се оплачеш.
Коментиран от #26
09:39 22.09.2025
18 Сус бе!
Коментиран от #25
09:40 22.09.2025
19 дядо поп
09:42 22.09.2025
20 Бъдеще без
09:51 22.09.2025
21 Без хора в центъра
До коментар #12 от "подкрепям":Само с автомобили и така да си остане...М..а..йната ви зелени смахнати пройдохи
09:53 22.09.2025
22 Име
09:55 22.09.2025
23 22.9. Ден без Автомобили!
По нареждане на Акушерката ще честваме Ден без Автомобили!
09:56 22.09.2025
24 Юрист
До коментар #3 от "ямайка":За линейки не важи
10:10 22.09.2025
25 Русофил
До коментар #18 от "Сус бе!":Ей, джедър мърляв я си затваряй плювалника
10:12 22.09.2025
26 Поръсен с джоджен
До коментар #17 от "е ми":Хората са изобретили автомобилът.
Хора като теб целия свят им се подсмиват вие срам нямате...
10:25 22.09.2025
27 Име
До коментар #15 от "Един":Такси или публичен транспорт.
10:27 22.09.2025
28 Пряко
10:31 22.09.2025
29 Аз съм ок
10:32 22.09.2025