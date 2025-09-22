Без коли в идеалния център на София

Днес отбелязваме Деня без автомобили в рамките на Европейската седмица на мобилността. Между 08.00 и 20.00 часа централната част на София ще бъде затворена за движение на МПС, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

В Деня на независимостта на България - 22 септември, зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, допълват от дружеството.

Затвореният участък можете да видите в приложената карта.