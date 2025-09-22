Новини
Без коли в идеалния център на София

Без коли в идеалния център на София

22 Септември, 2025 08:55 1 969 29

Днес честваме Деня без автомобили

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
Днес отбелязваме Деня без автомобили в рамките на Европейската седмица на мобилността. Между 08.00 и 20.00 часа централната част на София ще бъде затворена за движение на МПС, съобщиха от Центъра за градска мобилност.
В Деня на независимостта на България - 22 септември, зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, допълват от дружеството.

Затвореният участък можете да видите в приложената карта.

София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 щурецъ

    11 3 Отговор
    Без автомобили,а само с парашути и с дрончета. Няма как да се придвижваме иначе до там.

    Коментиран от #11

    08:57 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ямайка

    10 1 Отговор
    Е,как без коли? А ако на някого му стане лошо,как ще дойде линейката?

    Коментиран от #24

    08:59 22.09.2025

  • 4 Пич

    29 2 Отговор
    Малоумници ! На нас ни трябва ден без депутати , не без автомобили ! И този ден да е всеки ден !!!

    Коментиран от #13

    09:00 22.09.2025

  • 5 Баба Гина

    12 0 Отговор
    Може на скутери, от НОИ на всички пенсии, по един скутер. Така ще оправят и бюджета на нои.

    Коментиран от #9

    09:01 22.09.2025

  • 6 А с тротинетки

    9 0 Отговор
    дали може? Питам за един приятел...

    09:02 22.09.2025

  • 7 Покажете

    6 0 Отговор
    списък на изключенията , де !

    09:12 22.09.2025

  • 8 Абсурдистан

    8 2 Отговор
    Честит Ден на Независимостта на всички българи! Безродниците да не се отчайват, може би ще измислим и "ден на безродието".

    09:13 22.09.2025

  • 9 Пенсионер

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гина":

    Ама да не земат да сакат да стаеме педерасини заради безплатните моторетки? Урсула нищо не дава без дзадна мисъл.

    09:15 22.09.2025

  • 10 Така

    3 0 Отговор
    като няма коли, мАторите в какво ще се блъскат ???

    09:16 22.09.2025

  • 11 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "щурецъ":

    Хващаш Ту100 и пеши

    09:17 22.09.2025

  • 12 подкрепям

    5 6 Отговор
    и да си остане така завинаги.

    Коментиран от #21

    09:18 22.09.2025

  • 13 Като бяха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Месец във ваканция кво стана?

    Коментиран от #14

    09:18 22.09.2025

  • 14 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Като бяха":

    Както и когато са на работа - НИЩО !!!

    09:25 22.09.2025

  • 15 Един

    11 0 Отговор
    На мен зъболекаря ми е там - примерно. И как стигам, за да си излекувам зъба, който ме боли?

    Зелени ненормалници - от тях трябва да се отървем!

    Коментиран от #17, #27

    09:26 22.09.2025

  • 16 Механик

    4 2 Отговор
    В седмицата на мобилността, но без автомобили??? Нещо като желязна дъска и празник на смеха но с траурни маршове.
    Това не може да не го е измислила Европейската Комисия. Само те са с пособни да комбинират несъвместимото.

    09:36 22.09.2025

  • 17 е ми

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    природата те е дарила с крака. Хващаш автобуса до най-близкото място и после с "двутактовия". А в1817 са изобретили велосипеда. Или не те интересува КАК, а просто искаше да се оплачеш.

    Коментиран от #26

    09:39 22.09.2025

  • 18 Сус бе!

    4 4 Отговор
    Копейки мърляви.

    Коментиран от #25

    09:40 22.09.2025

  • 19 дядо поп

    2 2 Отговор
    То и без това повечето софиянци са си на село!

    09:42 22.09.2025

  • 20 Бъдеще без

    3 0 Отговор
    Откачени правила налагани ни от шайката крадливи управници на гейъюза😡😡😡😡😡

    09:51 22.09.2025

  • 21 Без хора в центъра

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "подкрепям":

    Само с автомобили и така да си остане...М..а..йната ви зелени смахнати пройдохи

    09:53 22.09.2025

  • 22 Име

    0 3 Отговор
    Според мен това може да се приложи и завинаги, само живущите да могат да се движат в този район с автомобил.

    09:55 22.09.2025

  • 23 22.9. Ден без Автомобили!

    3 1 Отговор
    В Деня на Независимостта на България на 22 септември 2025
    По нареждане на Акушерката ще честваме Ден без Автомобили!

    09:56 22.09.2025

  • 24 Юрист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ямайка":

    За линейки не важи

    10:10 22.09.2025

  • 25 Русофил

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сус бе!":

    Ей, джедър мърляв я си затваряй плювалника

    10:12 22.09.2025

  • 26 Поръсен с джоджен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "е ми":

    Хората са изобретили автомобилът.
    Хора като теб целия свят им се подсмиват вие срам нямате...

    10:25 22.09.2025

  • 27 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    Такси или публичен транспорт.

    10:27 22.09.2025

  • 28 Пряко

    0 0 Отговор
    Съвсем спокойно този кръг може да се разшири и само регистрираните на адрес автомобили да могат да влизат там. Разбира се, доставки и месицинска помощ трябва да се изключат от тези ограничения.

    10:31 22.09.2025

  • 29 Аз съм ок

    0 0 Отговор
    Аз шофирам всеки ден, но в центъра ходя само с автобуса и пеша. Понякога с колело или крачна тротинетка. В интерес на истината, ако резнат колите (да речем да влизат само за живущи), центърът може и да стане почти поносим… истината е, че народа си иска да бръмка с колата навред и да псува трафика. Истина е също, че в центъра влизат 100 Хил. коли дневно. Ако инвестират яко в паркинги и т.н., просто повече хора ще влизат с коли (аз например) и пак сме в началото. Единственото разумно нещо, което могат да направят с моите данъци е да намалят колите в центъра по умен начин. Ей това вече го чакам 20 години и май няма да то дочакам…

    10:32 22.09.2025

