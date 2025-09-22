Новини
България »
Очаква се засилен трафик в цялата страна

Очаква се засилен трафик в цялата страна

22 Септември, 2025 09:47 480 1

  • магистрали-
  • празници-
  • засилен трафик

Движението по автомагистрала "Хемус" в посока София ще е в две ленти от п.в. Яна до столицата

Очаква се засилен трафик в цялата страна - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът на пътен възел "Симитли", където АМ "Струма" се слива с главен път Е-79. Движението се осъществява нормално.

Голямото прибиране се очаква да започне в следобедните часове. Засилено полицейско присъствие на ключови места и проверки за скорост и алкохол са само част от мерките, които МВР предприема през днешния ден, за да облекчи прибирането след дългия уикенд.

В късния следобед, когато движението се очаква да бъде най-натоварено, ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона. В района на Симитли е въведено реверсивно движение – две ленти, които да поемат трафика от Гърция и Банско към столицата.

Заради очаквания тежък трафик в края на почивните дни, промени има и в движението по автомагистрала "Хемус". Движението в посока София ще е в две ленти от п.в. Яна до столицата. Пътуващите за Варна ще минават през Долни Богров и Горни Богров. От АПИ уверяват, че ремонта, който започна по магистралата ще приключи до края на октомври в платното за София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следобеден трафик

    1 0 Отговор
    Очаква се, когато водачите на МПС изтрезнеят от снощи.

    10:23 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове