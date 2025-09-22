Очаква се засилен трафик в цялата страна

Интензивен е трафикът на пътен възел "Симитли", където АМ "Струма" се слива с главен път Е-79. Движението се осъществява нормално.

Голямото прибиране се очаква да започне в следобедните часове. Засилено полицейско присъствие на ключови места и проверки за скорост и алкохол са само част от мерките, които МВР предприема през днешния ден, за да облекчи прибирането след дългия уикенд.

В късния следобед, когато движението се очаква да бъде най-натоварено, ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона. В района на Симитли е въведено реверсивно движение – две ленти, които да поемат трафика от Гърция и Банско към столицата.

Заради очаквания тежък трафик в края на почивните дни, промени има и в движението по автомагистрала "Хемус". Движението в посока София ще е в две ленти от п.в. Яна до столицата. Пътуващите за Варна ще минават през Долни Богров и Горни Богров. От АПИ уверяват, че ремонта, който започна по магистралата ще приключи до края на октомври в платното за София.