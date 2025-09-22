Росен Желязков: Независимостта е плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден

"Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава". Премиерът Росен Желязков отправи поздрав по случая деня на Независимостта на България.

"Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", написа министър-председателят.

Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство. Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава", написа още той.

Желязков призова "да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие".