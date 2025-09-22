Росен Желязков: Независимостта е плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден

"Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава". Премиерът Росен Желязков отправи поздрав по случая деня на Независимостта на България.
"Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", написа министър-председателят.
Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство. Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава", написа още той.
Желязков призова "да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо-Лапнишарански без вода
Коментиран от #20
10:55 22.09.2025
2 Чакам
10:57 22.09.2025
3 Боруна Лом
10:57 22.09.2025
4 д-р цветеслива синигерова-злобната
Коментиран от #39
10:57 22.09.2025
5 Оффф ,
10:58 22.09.2025
6 Фердинанд каза
10:58 22.09.2025
7 1488
от закона
10:59 22.09.2025
8 Крум
11:00 22.09.2025
9 Милена
Властта се подчинява сляпо на Брюксел и Вашингтон и пренебрегва националния интерес и мнението на народа. Слуги на чужди интереси.
Даже и на хартия не сме независими, защото според тяхното тълкуване сме били "длъжни" да изпълняваме каквото ни кажат "съюзниците", а всъщност колонизаторите, в ущърб на България.
На днешния национален празник да помислим как да бъдем наистина суверенна и независима страна, отстояваща своята история, традиции и своя национален интерес.
Днес не виждам повод за празник предвид обстановката, а повод за размисъл.
11:01 22.09.2025
10 честен ционист
Коментиран от #16
11:01 22.09.2025
11 Дориана
11:02 22.09.2025
12 567
11:03 22.09.2025
13 ООрана държава
11:03 22.09.2025
14 На скоро ми попадна
Пълна шизофрения! Гадно, гнусно, потресаващо, отвратитечно!
Но сега, като се позамислих, ами че то е написано само за Желязков в днешно време!
Този “ поет” е бил много прозорлив!
Прочетете го! Ще го намерите по заглавието!
Ако сте сте със слаби нерви, не го четете!
11:05 22.09.2025
15 Това е гротеска!
11:06 22.09.2025
16 Любопитен
До коментар #10 от "честен ционист":Я мисли, ако не са американците зад вас, за колко време ще ви превърнат отново в скитници?
11:06 22.09.2025
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #35
11:07 22.09.2025
18 цопио
11:08 22.09.2025
19 Важно е
11:08 22.09.2025
20 слиои
До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":Време е и за Величие и Меч. тая крадлива измет на 2 те свини е време да приключи.
11:10 22.09.2025
21 фАНТОМасс
Не знам как ми хрумна тоз въпрос ! Дано се се обиждат бойковците , че са все с крехка душевност.
Коментиран от #27, #31, #33
11:14 22.09.2025
22 Питам
Коментиран от #28
11:15 22.09.2025
23 свиреп ОХЛЮВ
Някой знае ли отговора !!!
11:16 22.09.2025
24 Калоян
С толкова мъка човечецът се измъкна в Сштатите,придружен от пет верни саратници (министри) и празнува своя ден на независимост от Боко и Момчето с едрото телосложение.После пак зависимост,но един ден независимост си е лична победа...
Коментиран от #36
11:19 22.09.2025
25 Ричард Естес
Показващо липса на морална хигиена !
За жалост има много таквази паплач и сган , наречена ГМЕЖ !
11:20 22.09.2025
26 Само Питам
Пазят ги от всенародната обич , възхита и любов ли ?
Смеят ли да слязат сами на улицата и да повървят ей така , поне 100 метра ?
11:22 22.09.2025
27 да де
До коментар #21 от "фАНТОМасс":той за хората от Плевен мисли. Като стане готов водопадът, ще ги покани да се изкъпят, срещу съответното заплащане, разбира се. Всички хотели и къщи за гости се правят за ХОРАТА.
Коментиран от #34
11:22 22.09.2025
28 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #22 от "Питам":Хотелчето на Желязков е нищо в сравнение с нашите огромни хотели по морето....придобити след грабежа на българския народ.
Коментиран от #47
11:22 22.09.2025
29 Снежанка Димитрова
11:23 22.09.2025
30 хер ФЛИК
11:23 22.09.2025
31 Хотелът
До коментар #21 от "фАНТОМасс":На Първа кара е къде къде по голям....
11:23 22.09.2025
32 Снежанка Димитрова
11:24 22.09.2025
33 Първанката
До коментар #21 от "фАНТОМасс":Моят хотел е къде, къде по голям....
Коментиран от #38
11:24 22.09.2025
34 фАНТОМасс
До коментар #27 от "да де":Ейййй , вярно ! Не се бях сетил. Умно , хуманно и благородно дело е туй ! Ей тъй се работи за обикновения чиляк.
11:27 22.09.2025
35 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ
До коментар #17 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Тва хотелче е мизерно спрямо нашите дворци по морето....
11:27 22.09.2025
36 долои
До коментар #24 от "Калоян":Да ама от твоите данъци им плащат на тази свита от крадци ГЕРБ. Всеки българин му плаща заплата на това ГЕРБ л@йно и командировка и да яде и пие. Взел и още 5 екскурзиянти от ГЕРБ и те да ядат и пият на корем и да вземат и командировъчни пари. След това ще дойде и ще каже че няма пари за заплати и пенсии, и трябва да се стягат коланите. Ти също му плащаш заплата на този ГЕРБ крадлив боклук. Слава Богу и без него ще съмне в България.
Коментиран от #42
11:28 22.09.2025
37 Павел пенев
Коментиран от #41
11:28 22.09.2025
38 КаленДАР
До коментар #33 от "Първанката":Съизмерим ли е с къщата в Барселона ?
Или на поне 1 кюлче от прословутите чекмеджета на спъщия банкянски красавец ?
Коментиран от #40
11:29 22.09.2025
39 Хотелът
До коментар #4 от "д-р цветеслива синигерова-злобната":Върви добре...но в сравнение с хотелите на комунистите по морето, тоя на Желязков е мизерен....
11:29 22.09.2025
40 На Първанката
До коментар #38 от "КаленДАР":Хотела е като дворец.....ква ти Барселона, кви ти кюлчета бре....
Коментиран от #44
11:30 22.09.2025
41 Хроматид
До коментар #37 от "Павел пенев":В последните години сме зависими и на нашенско ниво - от просташки ТУЛУП и магнитна СВИНЯ !
Пропуснал си ги , от учтивост може би !
11:31 22.09.2025
42 Кремък
До коментар #36 от "долои":Съгласен съм и ти слагам плюс.
11:31 22.09.2025
43 Павел пенев
11:33 22.09.2025
44 ЗЕЛЕНчук
До коментар #40 от "На Първанката":Дай снимков материал де. Виж Мата Хари как ни осветли. Снимка от ляво , от горе и долу , че и с пищоф върху шкафчето.
Дай да видим и на Първанко ! Ти можеш , давай.............
Коментиран от #46
11:33 22.09.2025
45 СТРИМОН СПА...КЮСТЕНДИЛ
Коментиран от #53
11:34 22.09.2025
46 Виж хотел
До коментар #44 от "ЗЕЛЕНчук":СТРИМОН СПА... в Кюстендил.....в Гугъл де. Познай кой е собственика.
Коментиран от #48, #50
11:35 22.09.2025
47 Ровя В явоР
До коментар #28 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Абе , да питам нещо .....верно ли е , че и наш Бойчо е бил член на таз пуста БКП-БСП партия-майка ? Щото нещо не ми се вЕрва ! Много лоши тез хора и не може баш Вожда да е бил в кюпа с тях. Абсурд. той не е такъв....май !
Коментиран от #49
11:37 22.09.2025
48 Я пъ тоа
До коментар #46 от "Виж хотел":Хотелът е продаден...и кой ли гушна милионите....виш в Гугъл...
11:38 22.09.2025
49 Вярно е.....
До коментар #47 от "Ровя В явоР":Че на коя партия да бъде член Бойко, след като комунистите закриха другите партии..ИЗБИХА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ГИ ПРАТИХА В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА.
Коментиран от #52
11:40 22.09.2025
50 Погонат
До коментар #46 от "Виж хотел":Бравос , ако е така. Поне не се крие.
И аз се питам защо на момиче с бикини , че и с детенце , ще й се купува къща и ще се пази в тайна , АКО ВСИЧКО Е НАРЕД ? За любовта граници няма , защо я крият през девет планини , та в десета ?
А де. Питат ББ , пък той се сърди и люти !
11:41 22.09.2025
51 КУКЛА НА КОНЦИ
11:41 22.09.2025
52 Квадратен кръг
До коментар #49 от "Вярно е.....":Именно , да се беше стоял БЕЗпартиен. За какво му е. Поне в чест на този му дядо , който УЖ бил убит от гадните комуняги. Да беше стоял на принципни позиции - няма да вляза при убийц;ите на ДЕДО .
А наш Бойчо , взел , че още 18 годишен , напълно ДОБРОВОЛНО се влива в редиците на лошите . Ех...що ли така ? Хамелеонска работа !
11:45 22.09.2025
53 Само Питам
До коментар #45 от "СТРИМОН СПА...КЮСТЕНДИЛ":Ти попитай - чия ли е държавата ни ! На Бойко и Делян ли ? Поделена по братски , между 2-ма братя-близнаци , при това СИАМСКИ. Така здраво прегърнати в едно, че само СМЪРТТА може да ги раздели май !
11:48 22.09.2025
54 Величко
11:50 22.09.2025