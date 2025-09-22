Новини
България »
Росен Желязков: Независимостта е плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден

Росен Желязков: Независимостта е плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден

22 Септември, 2025 10:55 583 54

  • росен желязков-
  • независимост-
  • поздравление-
  • оценка

Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система

Росен Желязков: Независимостта е плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава". Премиерът Росен Желязков отправи поздрав по случая деня на Независимостта на България.

"Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", написа министър-председателят.

Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство. Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава", написа още той.

Желязков призова "да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    20 3 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #20

    10:55 22.09.2025

  • 2 Чакам

    15 1 Отговор
    Оня да пише за Босна и Херцеговина че за тайна сметка сме получили независимост. От сутринта го ядат кърлежите на тая тема.

    10:57 22.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    28 2 Отговор
    СКРИЙ СЕ БЕ ДОМАТ 🍅🍅🍅 ПРОДАЖЕН! БЕЗРОДНИКОО НЯМАШ МЯСТО ТАМ!

    10:57 22.09.2025

  • 4 д-р цветеслива синигерова-злобната

    27 1 Отговор
    Ти остави някаква си независимост,а кажи как върви строежа на хотела!!

    Коментиран от #39

    10:57 22.09.2025

  • 5 Оффф ,

    25 1 Отговор
    и Костинбродски с цялата си наглост се изока ! Можеше да го спести на българските граждани !

    10:58 22.09.2025

  • 6 Фердинанд каза

    8 1 Отговор
    Да се борим за Ценностите!Там е истината!

    10:58 22.09.2025

  • 7 1488

    24 1 Отговор
    този като шефа си е независим
    от закона

    10:59 22.09.2025

  • 8 Крум

    25 1 Отговор
    Пърдел стига си говорил общи приказки,кажи за хотела на женати!

    11:00 22.09.2025

  • 9 Милена

    21 1 Отговор
    Днес не можем да наречем родината си нито независима, нито суверенна.
    Властта се подчинява сляпо на Брюксел и Вашингтон и пренебрегва националния интерес и мнението на народа. Слуги на чужди интереси.

    Даже и на хартия не сме независими, защото според тяхното тълкуване сме били "длъжни" да изпълняваме каквото ни кажат "съюзниците", а всъщност колонизаторите, в ущърб на България.
    На днешния национален празник да помислим как да бъдем наистина суверенна и независима страна, отстояваща своята история, традиции и своя национален интерес.

    Днес не виждам повод за празник предвид обстановката, а повод за размисъл.

    11:01 22.09.2025

  • 10 честен ционист

    1 12 Отговор
    Ганчо отстоява независимостта си като пише и говори по-русски. Каква прозорливост вижда в една бартер сделка Босна за руска България. В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину.

    Коментиран от #16

    11:01 22.09.2025

  • 11 Дориана

    21 1 Отговор
    Росен Желязков, подставеното лице на Борисов е провал. Кабинета Желязков с некадърните и некомпетентни министри ни влачат надолу с ширеща се инфлация и "затягане на коланите" Да не говорим, че имат неистово желание да вкарат насилствено целия български народ в Еврозоната, без референдум от страх от резултатите. Те ще носят отговорността когато ЕС се разпадне и трябва отново българския лев да се връща, защото точно на там се подреждат събитията.

    11:02 22.09.2025

  • 12 567

    19 1 Отговор
    Смешка, този да говори за независимост ?

    11:03 22.09.2025

  • 13 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Предозирам с тъпотия по време на празници, поне не разваляите на хората настроението с изтъркани клишета писани от бездарен ПР, мълчете си най добре и не се появякте някоко дена че ни се гади от въшливи политици

    11:03 22.09.2025

  • 14 На скоро ми попадна

    9 1 Отговор
    Едно стихотворение “ Обратен водопад” от Илко Димитров. Бивш зам. Министър на отбраната, не знам в кое правителство!
    Пълна шизофрения! Гадно, гнусно, потресаващо, отвратитечно!
    Но сега, като се позамислих, ами че то е написано само за Желязков в днешно време!
    Този “ поет” е бил много прозорлив!
    Прочетете го! Ще го намерите по заглавието!
    Ако сте сте със слаби нерви, не го четете!

    11:05 22.09.2025

  • 15 Това е гротеска!

    19 1 Отговор
    Най-зависимият човек в България,да говори за независимост.

    11:06 22.09.2025

  • 16 Любопитен

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Я мисли, ако не са американците зад вас, за колко време ще ви превърнат отново в скитници?

    11:06 22.09.2025

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 1 Отговор
    Какъв го търсиш в щатите бе костинбродски избораджия с хотел с водопад

    Коментиран от #35

    11:07 22.09.2025

  • 18 цопио

    14 1 Отговор
    ГЕРБ боклук, как не те е срам да си показваш мръсната ГЕРБ крадлива муцуна??? Що не си вземеш един водопад и да си лягаш??? Боклук със боклук. Безсрамник до безсрамника мила моя майно ле. От 2017 г до днес си спестявал викаш боклук???

    11:08 22.09.2025

  • 19 Важно е

    2 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна да обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    11:08 22.09.2025

  • 20 слиои

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    Време е и за Величие и Меч. тая крадлива измет на 2 те свини е време да приключи.

    11:10 22.09.2025

  • 21 фАНТОМасс

    12 1 Отговор
    Независимостта означава ли да строиш Хотел с ВодопаД в Борисовата ГрадиНА , а хората в Плевен и Ловеч да нямат вода ?
    Не знам как ми хрумна тоз въпрос ! Дано се се обиждат бойковците , че са все с крехка душевност.

    Коментиран от #27, #31, #33

    11:14 22.09.2025

  • 22 Питам

    11 1 Отговор
    На хотела ли ще празнуваш,бе главоч?

    Коментиран от #28

    11:15 22.09.2025

  • 23 свиреп ОХЛЮВ

    10 1 Отговор
    Защо ли Антон Тодоров /виден ГЕРБер и дори депутат/ нарече любимата партия с думата ШАЙКА ?
    Някой знае ли отговора !!!

    11:16 22.09.2025

  • 24 Калоян

    10 2 Отговор
    Нека бъдем снизходителни с Желязков.
    С толкова мъка човечецът се измъкна в Сштатите,придружен от пет верни саратници (министри) и празнува своя ден на независимост от Боко и Момчето с едрото телосложение.После пак зависимост,но един ден независимост си е лична победа...

    Коментиран от #36

    11:19 22.09.2025

  • 25 Ричард Естес

    6 2 Отговор
    Позорно петно в биографията на всеки човек е , да е бил БОЙКОВЕЦ , още повече - виден БОЙКОвец! При това , петното става неизтриваемо и ДОЖИВОТНО !
    Показващо липса на морална хигиена !
    За жалост има много таквази паплач и сган , наречена ГМЕЖ !

    11:20 22.09.2025

  • 26 Само Питам

    9 2 Отговор
    Защо хора , като този и Вожда му , Делян Шиши и ШАЙКИТЕ им , ходят с кохорта охранители ?
    Пазят ги от всенародната обич , възхита и любов ли ?
    Смеят ли да слязат сами на улицата и да повървят ей така , поне 100 метра ?

    11:22 22.09.2025

  • 27 да де

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "фАНТОМасс":

    той за хората от Плевен мисли. Като стане готов водопадът, ще ги покани да се изкъпят, срещу съответното заплащане, разбира се. Всички хотели и къщи за гости се правят за ХОРАТА.

    Коментиран от #34

    11:22 22.09.2025

  • 28 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Питам":

    Хотелчето на Желязков е нищо в сравнение с нашите огромни хотели по морето....придобити след грабежа на българския народ.

    Коментиран от #47

    11:22 22.09.2025

  • 29 Снежанка Димитрова

    7 1 Отговор
    Когато пазим паметта на предците ни и учим.поколението на доблест и чест,тогава ще сме достойни за делата на дедите ни. Хан Омуртаг е казал " Човек дори и добре да живее умира,но нека тези които водят тези писмена да си спомнят за този,който ги е направил".

    11:23 22.09.2025

  • 30 хер ФЛИК

    7 2 Отговор
    НЕЗАВИСИМИ сме , защото зависим от бостана на Тиквата и кочината на ШОПАРА ЛИ ?

    11:23 22.09.2025

  • 31 Хотелът

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "фАНТОМасс":

    На Първа кара е къде къде по голям....

    11:23 22.09.2025

  • 32 Снежанка Димитрова

    4 1 Отговор
    Когато пазим паметта на предците ни и учим.поколението на доблест и чест,тогава ще сме достойни за делата на дедите ни. Хан Омуртаг е казал " Човек дори и добре да живее умира,но нека тези които водят тези писмена да си спомнят за този,който ги е направил".

    11:24 22.09.2025

  • 33 Първанката

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "фАНТОМасс":

    Моят хотел е къде, къде по голям....

    Коментиран от #38

    11:24 22.09.2025

  • 34 фАНТОМасс

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "да де":

    Ейййй , вярно ! Не се бях сетил. Умно , хуманно и благородно дело е туй ! Ей тъй се работи за обикновения чиляк.

    11:27 22.09.2025

  • 35 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Тва хотелче е мизерно спрямо нашите дворци по морето....

    11:27 22.09.2025

  • 36 долои

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Калоян":

    Да ама от твоите данъци им плащат на тази свита от крадци ГЕРБ. Всеки българин му плаща заплата на това ГЕРБ л@йно и командировка и да яде и пие. Взел и още 5 екскурзиянти от ГЕРБ и те да ядат и пият на корем и да вземат и командировъчни пари. След това ще дойде и ще каже че няма пари за заплати и пенсии, и трябва да се стягат коланите. Ти също му плащаш заплата на този ГЕРБ крадлив боклук. Слава Богу и без него ще съмне в България.

    Коментиран от #42

    11:28 22.09.2025

  • 37 Павел пенев

    8 1 Отговор
    Всъщност днес е празник на зависимостта на България. От 1908 год. до1944 год. България е зависима от Германия.Според демократите от 1944 до 1989 год е зависима от СССР, а от тогава до сега страната е зависима от САЩ и Брюксел. Така че, честит празник на зависимостта.

    Коментиран от #41

    11:28 22.09.2025

  • 38 КаленДАР

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Първанката":

    Съизмерим ли е с къщата в Барселона ?
    Или на поне 1 кюлче от прословутите чекмеджета на спъщия банкянски красавец ?

    Коментиран от #40

    11:29 22.09.2025

  • 39 Хотелът

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "д-р цветеслива синигерова-злобната":

    Върви добре...но в сравнение с хотелите на комунистите по морето, тоя на Желязков е мизерен....

    11:29 22.09.2025

  • 40 На Първанката

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "КаленДАР":

    Хотела е като дворец.....ква ти Барселона, кви ти кюлчета бре....

    Коментиран от #44

    11:30 22.09.2025

  • 41 Хроматид

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Павел пенев":

    В последните години сме зависими и на нашенско ниво - от просташки ТУЛУП и магнитна СВИНЯ !
    Пропуснал си ги , от учтивост може би !

    11:31 22.09.2025

  • 42 Кремък

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "долои":

    Съгласен съм и ти слагам плюс.

    11:31 22.09.2025

  • 43 Павел пенев

    3 1 Отговор
    Този е най интелигентния крадец и простак от ГЕРБ.

    11:33 22.09.2025

  • 44 ЗЕЛЕНчук

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "На Първанката":

    Дай снимков материал де. Виж Мата Хари как ни осветли. Снимка от ляво , от горе и долу , че и с пищоф върху шкафчето.
    Дай да видим и на Първанко ! Ти можеш , давай.............

    Коментиран от #46

    11:33 22.09.2025

  • 45 СТРИМОН СПА...КЮСТЕНДИЛ

    4 1 Отговор
    Чий ли е това "хотелче"

    Коментиран от #53

    11:34 22.09.2025

  • 46 Виж хотел

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "ЗЕЛЕНчук":

    СТРИМОН СПА... в Кюстендил.....в Гугъл де. Познай кой е собственика.

    Коментиран от #48, #50

    11:35 22.09.2025

  • 47 Ровя В явоР

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Абе , да питам нещо .....верно ли е , че и наш Бойчо е бил член на таз пуста БКП-БСП партия-майка ? Щото нещо не ми се вЕрва ! Много лоши тез хора и не може баш Вожда да е бил в кюпа с тях. Абсурд. той не е такъв....май !

    Коментиран от #49

    11:37 22.09.2025

  • 48 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Виж хотел":

    Хотелът е продаден...и кой ли гушна милионите....виш в Гугъл...

    11:38 22.09.2025

  • 49 Вярно е.....

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ровя В явоР":

    Че на коя партия да бъде член Бойко, след като комунистите закриха другите партии..ИЗБИХА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ГИ ПРАТИХА В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА.

    Коментиран от #52

    11:40 22.09.2025

  • 50 Погонат

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Виж хотел":

    Бравос , ако е така. Поне не се крие.
    И аз се питам защо на момиче с бикини , че и с детенце , ще й се купува къща и ще се пази в тайна , АКО ВСИЧКО Е НАРЕД ? За любовта граници няма , защо я крият през девет планини , та в десета ?
    А де. Питат ББ , пък той се сърди и люти !

    11:41 22.09.2025

  • 51 КУКЛА НА КОНЦИ

    4 1 Отговор
    Нагла и вече богата лапа здраво $$$и €€€

    11:41 22.09.2025

  • 52 Квадратен кръг

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Вярно е.....":

    Именно , да се беше стоял БЕЗпартиен. За какво му е. Поне в чест на този му дядо , който УЖ бил убит от гадните комуняги. Да беше стоял на принципни позиции - няма да вляза при убийц;ите на ДЕДО .
    А наш Бойчо , взел , че още 18 годишен , напълно ДОБРОВОЛНО се влива в редиците на лошите . Ех...що ли така ? Хамелеонска работа !

    11:45 22.09.2025

  • 53 Само Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "СТРИМОН СПА...КЮСТЕНДИЛ":

    Ти попитай - чия ли е държавата ни ! На Бойко и Делян ли ? Поделена по братски , между 2-ма братя-близнаци , при това СИАМСКИ. Така здраво прегърнати в едно, че само СМЪРТТА може да ги раздели май !

    11:48 22.09.2025

  • 54 Величко

    2 0 Отговор
    Да бе , Росенчо , но ти не си независим ! Нито една марионетка не е независима... !

    11:50 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове