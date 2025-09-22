Новини
Здравка Евтимова: Независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене

22 Септември, 2025 11:00 510 18

Писателката споделя какво означава за нея означава празника

Здравка Евтимова: Независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Независимостта на България е могъщ ден за страната, защото тя отхвърля политическата и финансова зависимост от Османската империя и застава твърдо на картата на света. В личен план, това е ден за размисъл и отговорност. Това каза писателката Здравка Евтимова в ефира на „Твоят ден”.

Тя посочи, че „независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене”. Писателката допълни, че важно е да умеем да говорим с човек, който не е на нашето мнение, „да изхвърлим от речника си обиди, ругатни и грозна агресия”. „Независимият човек е не само знаещ и можещ, но и човек, способен да намира подход към хората за постигане на висок успех”, допълни тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И още по-ще ставаме неизбежно е

    11 1 Отговор
    По-зависими от в днешно време
    никога не сме били

    Коментиран от #3

    11:03 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хех

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "И още по-ще ставаме неизбежно е":

    Кои сте "вие"? Защо всички лузъри говорите в първо лице множествено число? "Ние сме бедни, Ние сме зависими, Ние сме нещастни..."

    11:07 22.09.2025

  • 4 си дзън

    0 5 Отговор
    Независимост днес е - вън руснаците от ЕС.

    11:09 22.09.2025

  • 5 ахахаха

    6 0 Отговор
    Доста смислено. Независимостта било да можеш да робуваш свободно, ахахаха

    11:12 22.09.2025

  • 6 Дориана

    6 1 Отговор
    Куцу и сакато вече се изказва за Независима България, която никога не е била Независима. И днес България е силно зависима от решенията на ЕС дори и в повечето случаи те да са грешни. Желязков се е навел до Земята и им угодничи лицемерно.. Отврат !

    11:12 22.09.2025

  • 7 В МОИТЕ ОЧИ

    7 0 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЗНАЕШ---ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ РАЗБИРАШ ЧЕ НЕ СИ НЕЗАВИСИМ

    11:13 22.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Храстът

    5 0 Отговор
    Всеки охлюв си има свои теории да си оправдае охлювството

    11:21 22.09.2025

  • 10 Дойче веле

    3 0 Отговор
    Който издига най-големите мижитурки за управници, той ще ви пороби

    11:23 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хай Ма На

    3 0 Отговор
    Къде да търсим знания, че и упорит труд, а още по-трагично е с ученето!
    Тази жена знае ли в момента, какво е качеството на висшето образУвание?!
    Който има пари си взима дипломата и без присъствие! Нали е нужна само тя - знания не!
    Живеем на хартия! Спомнете си двамата роми, дето направиха катастрофа с мерцедеса - двамата се оказаха с ТЕЛК, че са СЛЕПИ!!! А всъщност се оказаха главатари на джебчийки, простокутки и дилъри на Тиквун (сега сигурно се отчитат на Прасето)!
    Независимост чрез учене - най-краткия път до депресия и самоубийство!

    11:30 22.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Премахвате цитат от книга на Здравка?

    2 2 Отговор
    Независимата Здравка.
    "Кръв от къртица" е пример за интелектуално можене!
    Цитат:
    "- Имате ли кръв от къртица? - запита, очите му, залепнали
    към лицето ми, не мигаха. Погледът му ме уплаши.
    - Нямам. Никога не съм продавала къртици тук.
    - Имате! Имате! Жена ми ще умре. Три капки само! -
    хвана лявата ми ръка, повдигна насила китката, изви я.
    - Три капки! Иначе ще я загубя!
    Кръвта ми потече от порязаното много бавно.
    Мъжът държеше шишенцето, капките се търкаляха бавно към дъното.
    После мъжът си отиде и остави на масата пари.

    На другата сутрин пред вратата на магазинчето
    ме чакаше голяма тълпа хора.
    Ръцете им стискаха малки ножчета и малки шишенца.
    - Кръв от къртица! Кръв от къртица! - викаха, кряскаха, блъскаха се.
    Всеки имаше мъка вкъщи и нож в ръката."
    ..............

    Коментиран от #16

    11:32 22.09.2025

  • 16 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Премахвате цитат от книга на Здравка?":

    Когато автори пишат съдържание на отчаяние,
    се саморазкриват, че обслужват тъмната страна.
    Празнота интелектуална

    11:35 22.09.2025

  • 17 Дипломиран

    1 0 Отговор
    Колкото повече дипломи си редя по стената , толкова повече проглеждам : Без мафиотски протекции си загубен . Превръщат те във виновник ,несретник , без да си такъв . Тази жена живее в друго измерение . Физиците вече подозират , че са 11 , а не 3. Ръси глупости от екрана и медиите . Пълни телевизионно време , като добавките в евтините кренвирши ...

    11:50 22.09.2025

  • 18 Чунчо

    2 0 Отговор
    пълни глупости на изкуфяла баба !

    12:00 22.09.2025

