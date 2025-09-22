Здравка Евтимова: Независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене

Независимостта на България е могъщ ден за страната, защото тя отхвърля политическата и финансова зависимост от Османската империя и застава твърдо на картата на света. В личен план, това е ден за размисъл и отговорност. Това каза писателката Здравка Евтимова в ефира на „Твоят ден”.
Тя посочи, че „независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене”. Писателката допълни, че важно е да умеем да говорим с човек, който не е на нашето мнение, „да изхвърлим от речника си обиди, ругатни и грозна агресия”. „Независимият човек е не само знаещ и можещ, но и човек, способен да намира подход към хората за постигане на висок успех”, допълни тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И още по-ще ставаме неизбежно е
никога не сме били
Коментиран от #3
11:03 22.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хех
До коментар #1 от "И още по-ще ставаме неизбежно е":Кои сте "вие"? Защо всички лузъри говорите в първо лице множествено число? "Ние сме бедни, Ние сме зависими, Ние сме нещастни..."
11:07 22.09.2025
4 си дзън
11:09 22.09.2025
5 ахахаха
11:12 22.09.2025
6 Дориана
11:12 22.09.2025
7 В МОИТЕ ОЧИ
11:13 22.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Храстът
11:21 22.09.2025
10 Дойче веле
11:23 22.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хай Ма На
Тази жена знае ли в момента, какво е качеството на висшето образУвание?!
Който има пари си взима дипломата и без присъствие! Нали е нужна само тя - знания не!
Живеем на хартия! Спомнете си двамата роми, дето направиха катастрофа с мерцедеса - двамата се оказаха с ТЕЛК, че са СЛЕПИ!!! А всъщност се оказаха главатари на джебчийки, простокутки и дилъри на Тиквун (сега сигурно се отчитат на Прасето)!
Независимост чрез учене - най-краткия път до депресия и самоубийство!
11:30 22.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Премахвате цитат от книга на Здравка?
"Кръв от къртица" е пример за интелектуално можене!
Цитат:
"- Имате ли кръв от къртица? - запита, очите му, залепнали
към лицето ми, не мигаха. Погледът му ме уплаши.
- Нямам. Никога не съм продавала къртици тук.
- Имате! Имате! Жена ми ще умре. Три капки само! -
хвана лявата ми ръка, повдигна насила китката, изви я.
- Три капки! Иначе ще я загубя!
Кръвта ми потече от порязаното много бавно.
Мъжът държеше шишенцето, капките се търкаляха бавно към дъното.
После мъжът си отиде и остави на масата пари.
На другата сутрин пред вратата на магазинчето
ме чакаше голяма тълпа хора.
Ръцете им стискаха малки ножчета и малки шишенца.
- Кръв от къртица! Кръв от къртица! - викаха, кряскаха, блъскаха се.
Всеки имаше мъка вкъщи и нож в ръката."
..............
Коментиран от #16
11:32 22.09.2025
16 Така е
До коментар #15 от "Премахвате цитат от книга на Здравка?":Когато автори пишат съдържание на отчаяние,
се саморазкриват, че обслужват тъмната страна.
Празнота интелектуална
11:35 22.09.2025
17 Дипломиран
11:50 22.09.2025
18 Чунчо
12:00 22.09.2025