Мъж загина на пътя Рила - Кочериново
Мъж загина на пътя Рила - Кочериново

22 Септември, 2025 15:04

Той е бил ударен от автомобил

Мъж загина на пътя Рила - Кочериново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

55-годишен мъж е бил ударен от автомобил и загинал на място на пътя Рила - Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Инцидентът е от призори в неделния ден, сигналът е подаден към 3:30 ч. през нощта, предава БНР.

Водачката на автомобила е 20-годишна, пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство по случая, изясняват се причините мъжът да изскочи внезапно на пътното платно.


България
  • 1 Бил съм се бил

    1 0 Отговор
    малко напил
    Но не си спомням

    15:09 22.09.2025

  • 2 Внезапно изкочил

    1 0 Отговор
    според водачката ли

    15:10 22.09.2025

  • 3 съда дава шанс

    0 0 Отговор
    След изтърпяните тежки присъди , младежът се е поправил, превъзпитал и разбрал, че правосъдието може да се приеме за справедливо, а той да продължи по същия начин в обществото.

    15:38 22.09.2025

