Мъж загина на пътя Рила - Кочериново

55-годишен мъж е бил ударен от автомобил и загинал на място на пътя Рила - Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Инцидентът е от призори в неделния ден, сигналът е подаден към 3:30 ч. през нощта, предава БНР.

Водачката на автомобила е 20-годишна, пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство по случая, изясняват се причините мъжът да изскочи внезапно на пътното платно.