Мъж загина на пътя Рила - Кочериново

55-годишен мъж е бил ударен от автомобил и загинал на място на пътя Рила - Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.
Инцидентът е от призори в неделния ден, сигналът е подаден към 3:30 ч. през нощта, предава БНР.
Водачката на автомобила е 20-годишна, пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.
Образувано е досъдебно производство по случая, изясняват се причините мъжът да изскочи внезапно на пътното платно.
1 Бил съм се бил
Но не си спомням
15:09 22.09.2025
2 Внезапно изкочил
15:10 22.09.2025
3 съда дава шанс
15:38 22.09.2025