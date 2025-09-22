Ограничен е пожарът над село Горни Романци

Ограничен е пожарът над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БНР директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков.
Няма опасност за населението. Още снощи е направена просека и разрастването на огъня към селото е спряно.
Обхванатата от пожара площ е около 650 дка, 120 от които са държавни горски територии - бял и черен бор и около 520 дка сухи треви.
Екипи на Пожарната от Перник и Брезник, както и горски служители от Брезник, Дупница, Земен, Трън и Радомир са на терен.
Помагат и доброволци. Екипите ще продължат да дежурят до пълното потушаване на пламъците.
