Ограничен е пожарът над село Горни Романци

22 Септември, 2025 15:37 308 0

Няма опасност за населението

Снимка: БГНЕС
Ограничен е пожарът над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БНР директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков.

Няма опасност за населението. Още снощи е направена просека и разрастването на огъня към селото е спряно.

Обхванатата от пожара площ е около 650 дка, 120 от които са държавни горски територии - бял и черен бор и около 520 дка сухи треви.

Екипи на Пожарната от Перник и Брезник, както и горски служители от Брезник, Дупница, Земен, Трън и Радомир са на терен.

Помагат и доброволци. Екипите ще продължат да дежурят до пълното потушаване на пламъците.


