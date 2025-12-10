Мими Виткова разкри заплати от над 50 000 лева за едни лекари и под 2 000 лева за други

Българското здравеопазване продължава да функционира като аритметичен сбор от търговски субекти, а липсата на ясни регулации води до тежки диспропорции в заплащането на медицинските специалисти. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "Lege Artis" по БНР. Според нея натрупаните с години проблеми и неясните механизми за разпределение на средствата създават хаос в системата.
"Всички се объркахме вече какво се случва", коментира д-р Виткова по повод актуалните искания на медиците за по-високи възнаграждения и несигурността около новия бюджет за здраве.
Бившият здравен министър посочи фрапиращи разлики в доходите на лекарите и медицинските сестри, които зависят изцяло от решенията на съответното лечебно заведение като търговско дружество.
"Виждаме тежките диспропорции във възнагражденията на всички в системата. Имаме възнаграждения на лекари, които месечно са над 50 000 лева, както и такива под 2000 лева", разкри д-р Виткова. Подобна е ситуацията и при медицинските сестри, където някои получават по 5000 лева, докато други работят на минимална работна заплата.
Според нея възнагражденията трябва да бъдат регулирани чрез законов механизъм, който да отчита индивидуалния принос и квалификацията, но да не допуска подобни аномалии.
Д-р Виткова изрази силно безпокойство от факта, че в страната продължават да се "роят излишни болници". Този процес води до изтегляне на малкото налични кадри от периферията и оголване на цели области.
"Сега има коренна промяна в концепцията и отново не се виждат ясни гаранции", заяви тя, като изрази скептицизъм относно възможността областните болници да се превърнат в стратегически, след като вече страдат от остра липса на персонал и разполагат с амортизирана техника.
Анализът на бившия министър показва, че въпреки наливането на повече държавни средства, финансовата тежест върху пациентите не намалява. По нейни данни българите продължават да вадят от джоба си между 45 и 48 процента от общите разходи за здравеопазване.
"Коя европейска държава наказва най-уязвимата част от населението си – каквито са болните хора – да плаща толкова много? Всяка болница измисля за какво да взема допълнителни пари", обобщи ситуацията д-р Мими Виткова.
До коментар #1 от "ООрана държава":В частната болница вземай за колкото се докажеш и договориш , но да ми точиш Здравната каса имаш поздрави от Арменския поп.
Няма държава!!! - пък каквото щете ми приказвайте.
До коментар #3 от "Поздрави от":Охоо на държавното кадърни не останаха, успех
В сметката на шефката на Комисията влизат близо 49 000 лева за светлите празници.
15-те членове на ЦИК, които всъщност са едни от най-безгрижните и скъпоплатени държавни апаратчици, заработват сериозните си месечни възнаграждения – между 14 и 16 хиляди лева на човек – за участието си в по две заседания седмично. Въпросните съвещания не са особено протяжни и обикновено приключват за един час, в редки случаи за час и половина.
До коментар #5 от "Гост":По принцип е така защото там съдират 9 кожи...за престой в частна болница,за 5 дена ми взеха 1400лв без направление...пичовете се бъзикат че спа центъра е по евтин...и после някой ще получава 50 бона заплата..
До коментар #2 от "Без обяснения":Господин умен, тогава за елементарни услуги какво ще прави населението в тези общини ,ще пътува постоянно до голям град ли, тогава по долре ЗАКРИВАЙ тая територия
До коментар #13 от "Мим":В Токуда може и да има добрилекари ,но са понижили нивото на хигиената, храната и чистотата. Не е нещо по-различно от другите софийски болници.
До коментар #24 от "българия или мафията в читанка инфо":Този на Спаси София, Бонев, каза, че няма ляво и дясно поставяне на плочки. Казах му, че има. Дясното е да чакаш да плаче за голям ремонт, да пасуваш до тогава за да го дадеш на частна фирма за много пари. Ляво е да имаш общинска работилница с майстори, и те вършат ремонти всеки ден където нещо току що е повредено. То неолиберализмът е това, дори частни чиновнически фирми да вършат държавна работа, и затворите и армията да са частни. Русия е неолиберална държава, щом направи частна армия. Капиталистическата олигархия купува изборите и присвоява държавата, а чрез държавата има всички тояги и моркови, разрешителни и субсидии. Правителството контролира унивирситетите чрез субсидия, и всяка медия. Главният пай от здравната каса е за ГЕРБ фирми за кетаринг, лекарства, машини, всички доставки за болниците. Ако болница и лекар се дърпа, има прокурор и отказ на лиценз.
