Новини
България »
Мими Виткова разкри заплати от над 50 000 лева за едни лекари и под 2 000 лева за други

Мими Виткова разкри заплати от над 50 000 лева за едни лекари и под 2 000 лева за други

10 Декември, 2025 16:16 1 952 26

  • мими виткова-
  • болници-
  • здравеопазване-
  • лекари

Бившият здравен министър посочи фрапиращи разлики в доходите на лекарите и медицинските сестри, които зависят изцяло от решенията на съответното лечебно заведение като търговско дружество

Мими Виткова разкри заплати от над 50 000 лева за едни лекари и под 2 000 лева за други - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българското здравеопазване продължава да функционира като аритметичен сбор от търговски субекти, а липсата на ясни регулации води до тежки диспропорции в заплащането на медицинските специалисти. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "Lege Artis" по БНР. Според нея натрупаните с години проблеми и неясните механизми за разпределение на средствата създават хаос в системата.

"Всички се объркахме вече какво се случва", коментира д-р Виткова по повод актуалните искания на медиците за по-високи възнаграждения и несигурността около новия бюджет за здраве.

Бившият здравен министър посочи фрапиращи разлики в доходите на лекарите и медицинските сестри, които зависят изцяло от решенията на съответното лечебно заведение като търговско дружество.

"Виждаме тежките диспропорции във възнагражденията на всички в системата. Имаме възнаграждения на лекари, които месечно са над 50 000 лева, както и такива под 2000 лева", разкри д-р Виткова. Подобна е ситуацията и при медицинските сестри, където някои получават по 5000 лева, докато други работят на минимална работна заплата.

Според нея възнагражденията трябва да бъдат регулирани чрез законов механизъм, който да отчита индивидуалния принос и квалификацията, но да не допуска подобни аномалии.

Д-р Виткова изрази силно безпокойство от факта, че в страната продължават да се "роят излишни болници". Този процес води до изтегляне на малкото налични кадри от периферията и оголване на цели области.

"Сега има коренна промяна в концепцията и отново не се виждат ясни гаранции", заяви тя, като изрази скептицизъм относно възможността областните болници да се превърнат в стратегически, след като вече страдат от остра липса на персонал и разполагат с амортизирана техника.

Анализът на бившия министър показва, че въпреки наливането на повече държавни средства, финансовата тежест върху пациентите не намалява. По нейни данни българите продължават да вадят от джоба си между 45 и 48 процента от общите разходи за здравеопазване.

"Коя европейска държава наказва най-уязвимата част от населението си – каквито са болните хора – да плаща толкова много? Всяка болница измисля за какво да взема допълнителни пари", обобщи ситуацията д-р Мими Виткова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    7 29 Отговор
    Има доказани имена който си заслужават 50-те К. Току що завършил плюнчо, няма как да взима големите пачки

    Коментиран от #3

    16:23 10.12.2025

  • 2 Без обяснения

    27 4 Отговор
    Половината общински болници трябва да се съкратят защото са албански подводници - на гребла. Вместо тях , от спестените средства , ефективна Бърза помощ. 50 000 лева заплата е пълен цинизъм и тия са за тричаме без обяснения.

    Коментиран от #20

    16:23 10.12.2025

  • 3 Поздрави от

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    В частната болница вземай за колкото се докажеш и договориш , но да ми точиш Здравната каса имаш поздрави от Арменския поп.

    Коментиран от #9

    16:27 10.12.2025

  • 4 Директора

    31 0 Отговор
    Като казвате "разкри", очаквах имена на болници и лекари. А тя просто е казала това, което всички знаем.

    16:28 10.12.2025

  • 5 Гост

    1 12 Отговор
    Тези заплати са в частните болници

    Коментиран от #14

    16:32 10.12.2025

  • 6 Интересно

    29 0 Отговор
    50 000 лв заплата за лекар и пак в магазините има кутии за събиране на пари за помощ за хора, нуждаещи се от операция.
    Няма държава!!! - пък каквото щете ми приказвайте.

    16:34 10.12.2025

  • 7 Даката

    21 0 Отговор
    Долу-горе, като другите служители, които са в пенсионните фондове и си гласуват по 70 000 лева заплати... а после тръбят, че няма пари за пенсии...

    16:34 10.12.2025

  • 8 хаха

    11 0 Отговор
    Дубрютру! Добре ли спахме?

    16:35 10.12.2025

  • 9 ООрана държава

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Поздрави от":

    Охоо на държавното кадърни не останаха, успех

    16:35 10.12.2025

  • 10 хаха

    18 0 Отговор
    Рекордни бонуси в ЦИК при заплати от 15 000 лв.
    В сметката на шефката на Комисията влизат близо 49 000 лева за светлите празници.
    15-те членове на ЦИК, които всъщност са едни от най-безгрижните и скъпоплатени държавни апаратчици, заработват сериозните си месечни възнаграждения – между 14 и 16 хиляди лева на човек – за участието си в по две заседания седмично. Въпросните съвещания не са особено протяжни и обикновено приключват за един час, в редки случаи за час и половина.

    16:36 10.12.2025

  • 11 гост

    17 0 Отговор
    Пенсионер с онкопроблем,направиха ми операция която струваше 6000лв които си платих от джоба....колко са смъкнали от Здравната каса идея нямам...всяко здравно заведение само си определя тарифите...но докато са...Търговски дружества,така ще е..

    16:36 10.12.2025

  • 12 Хасково

    6 0 Отговор
    При нас медицинска сестра и санитарка вземат една и съща заплата

    16:37 10.12.2025

  • 13 Мим

    15 2 Отговор
    Най точния пример за това е Токуда болница.Всеки месец променя цените за болнолежащи .За две вечери на здравно усигурени взема 480 лв.за измислени услуги.Предния месец беше 360 лв,Услугата с нищо не се е подобрила,че толкова да скубят и онкоболните.То луксозен спа хотел с всички екстри няма да е толкова.За това лекари вземат и повече от 50 000 лв

    Коментиран от #25

    16:39 10.12.2025

  • 14 Герги

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    По принцип е така защото там съдират 9 кожи...за престой в частна болница,за 5 дена ми взеха 1400лв без направление...пичовете се бъзикат че спа центъра е по евтин...и после някой ще получава 50 бона заплата..

    16:40 10.12.2025

  • 15 Дед

    7 1 Отговор
    Да поясни, че тези 50 000 се получават в държавни болници!

    16:42 10.12.2025

  • 16 Бочко и шишу

    4 0 Отговор
    Не дават на младите

    16:42 10.12.2025

  • 17 Пенсионер

    9 0 Отговор
    Държавата ни е такава, всеки се спасява поединично и крадене кой колкото може

    16:44 10.12.2025

  • 18 Чисто и просто

    5 1 Отговор
    Оставка на мутрите!

    16:49 10.12.2025

  • 19 Селянин

    6 0 Отговор
    Иначе закриват цели отделения тези с високите заплати поради липса на персонал на който им дават минимална заплата и те бягат в чужбина или големите градове

    16:50 10.12.2025

  • 20 5678

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без обяснения":

    Господин умен, тогава за елементарни услуги какво ще прави населението в тези общини ,ще пътува постоянно до голям град ли, тогава по долре ЗАКРИВАЙ тая територия

    16:52 10.12.2025

  • 21 Болнични шефове - милионери

    3 0 Отговор
    Болнични шефове - милионери: Вече има заплата от 100 хил. лв. на месец, директор прибира 740 000 лв. дивиденти

    16:52 10.12.2025

  • 22 Такива ниски

    3 0 Отговор
    Заплати за медицински персонал няма никъде по света

    16:55 10.12.2025

  • 23 Факти

    4 0 Отговор
    Точно такива фрапиращи несправедливости , отвращават хората . Скоро медицинските кадри , ще са изцяло ВНОС ОТВЪН !

    16:55 10.12.2025

  • 24 българия или мафията в читанка инфо

    4 0 Отговор
    Абсурдно е да има нещо не комерсиално в капиталистическа държава с буржоазен строй. И армията и полицията трябва да са търговски дружества. Камо ли лекарите. Едва ли в училище и в семейството се пропагандира да се жертват за другите. То е забранено и отречено, като социализъм. Пазарът да управлява, тогава. Но да плащат данъци и застрахователни частни компании да отпускат парите и контролират и съдят.

    Коментиран от #26

    16:58 10.12.2025

  • 25 Понижили са

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мим":

    В Токуда може и да има добрилекари ,но са понижили нивото на хигиената, храната и чистотата. Не е нещо по-различно от другите софийски болници.

    17:04 10.12.2025

  • 26 марксист

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "българия или мафията в читанка инфо":

    Този на Спаси София, Бонев, каза, че няма ляво и дясно поставяне на плочки. Казах му, че има. Дясното е да чакаш да плаче за голям ремонт, да пасуваш до тогава за да го дадеш на частна фирма за много пари. Ляво е да имаш общинска работилница с майстори, и те вършат ремонти всеки ден където нещо току що е повредено. То неолиберализмът е това, дори частни чиновнически фирми да вършат държавна работа, и затворите и армията да са частни. Русия е неолиберална държава, щом направи частна армия. Капиталистическата олигархия купува изборите и присвоява държавата, а чрез държавата има всички тояги и моркови, разрешителни и субсидии. Правителството контролира унивирситетите чрез субсидия, и всяка медия. Главният пай от здравната каса е за ГЕРБ фирми за кетаринг, лекарства, машини, всички доставки за болниците. Ако болница и лекар се дърпа, има прокурор и отказ на лиценз.

    17:16 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове