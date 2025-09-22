Новини
България »
Протести затрудняват движението по "Цариградско шосе" в София

22 Септември, 2025 18:47 586 7

  • протест-
  • софия-
  • дружба-
  • парно-
  • горубляне

Жителите на Горубляне пък протестират с искане да бъде довършена канализацията на квартала

Протести затрудняват движението по "Цариградско шосе" в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Затруднено е движението по "Цариградско шосе" заради провеждането на два протеста в столицата - на жители на Горубляне и на живеещи в "Дружба 2" заради планиран ремонт през зимата на "Топлофикация - София".

Това предаде Булфото.

"Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу плановете за 3 месеца "Дружба 2" и целият район "Искър" за останат без парно и топла вода насред отоплителния сезон. Това е крайно недопустимо", каза Николай Георгиев от обществения комитет на "Дружба".

В частите на "Дружба-2" топлоподаването ще спира за до 15 дни.

Жителите на Горубляне пък протестират с искане да бъде довършена канализацията на квартала.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    5 4 Отговор
    Време е за Възраждане!

    18:48 22.09.2025

  • 2 Ааааа

    6 1 Отговор
    ГЕРБ-Ново начало Победа до пълния крах на държавата!

    18:50 22.09.2025

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    Това е клубът на богатите, нямаш вода, нямаш канализация, но си в клуба ...

    18:54 22.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Да протестираш в Денят на независимистта е мега извращение. Но селяците от Горубляне и циганите от Дружба няма как да го знаят.

    Коментиран от #7

    18:55 22.09.2025

  • 5 Спецназ

    5 1 Отговор
    КРАЙНО време е в София да се изгради КАНАЛИЗАЦИЯ!

    Прави са хората, СТОЛИЧАНИ са един вид ПА със селски нужници не иде...

    18:56 22.09.2025

  • 6 България свършва

    3 0 Отговор
    53 милиарда евро дълг, при 45,5 милиарда евро приходи за 2025г. Герб, Борисов и Пеевски крадът като за последно.

    18:58 22.09.2025

  • 7 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Ти от дя си ве?
    Да не си манастирски , или пък драгалеФци, дет задръстихте планината с Лайн..... Си
    Ъ?

    19:02 22.09.2025

Новини по градове:
