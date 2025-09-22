Протести затрудняват движението по "Цариградско шосе" в София

Затруднено е движението по "Цариградско шосе" заради провеждането на два протеста в столицата - на жители на Горубляне и на живеещи в "Дружба 2" заради планиран ремонт през зимата на "Топлофикация - София".
Това предаде Булфото.
"Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу плановете за 3 месеца "Дружба 2" и целият район "Искър" за останат без парно и топла вода насред отоплителния сезон. Това е крайно недопустимо", каза Николай Георгиев от обществения комитет на "Дружба".
В частите на "Дружба-2" топлоподаването ще спира за до 15 дни.
Жителите на Горубляне пък протестират с искане да бъде довършена канализацията на квартала.
1 Ганьо-Лапнишарански без вода
18:48 22.09.2025
2 Ааааа
18:50 22.09.2025
3 Гост
18:54 22.09.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
18:55 22.09.2025
5 Спецназ
Прави са хората, СТОЛИЧАНИ са един вид ПА със селски нужници не иде...
18:56 22.09.2025
6 България свършва
18:58 22.09.2025
7 Гошо
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Ти от дя си ве?
Да не си манастирски , или пък драгалеФци, дет задръстихте планината с Лайн..... Си
Ъ?
19:02 22.09.2025