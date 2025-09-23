Новини
Депутатите обсъждат нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната

23 Септември, 2025 07:16, обновена 23 Септември, 2025 06:27 606 9

  • парламент-
  • водна криза-
  • закон

Очаква се темата да бъде водеща и в днешния парламентарен ден

Депутатите обсъждат нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души, предаде NOVA.

Това сочат последните данни. Очаква се темата да бъде водеща и в днешния парламентарен ден.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията. В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите. Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Камбера

    7 0 Отговор
    Тежки битови отпадъци!

    06:30 23.09.2025

  • 2 Чунчо

    8 0 Отговор
    каквото и да обсъждат, ще е във вреда на потребителите !

    06:32 23.09.2025

  • 3 ФАКТИ

    10 0 Отговор
    Кво, вода не тече ама ще искаме такса водомер.... В държавата на Пеев с главно Д е така, ама и народа му е силен, спи зимен сън щото няма да има парно и топла вода тая зима

    06:33 23.09.2025

  • 4 Станчо милиционера

    5 0 Отговор
    Тая работа не е за депутати,а за разследващи и прокуратура.

    06:37 23.09.2025

  • 5 Ъщъров

    6 0 Отговор
    Демек, ще започнат разпродажба, която отдавна замислят!

    06:48 23.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жоро

    4 0 Отговор
    То вода пак няма да има ама ще има повече пари за даване!

    06:56 23.09.2025

  • 8 не лъжа

    4 0 Отговор
    Като чуя думата -депутати , ми се вдига адреналина и ми идва много да бия !!!

    06:59 23.09.2025

  • 9 търговище

    1 0 Отговор
    да измислят законза незаконо свъзаните преди водомера .,.това са се известни личности ,като бившия директор на полицията .,новите къщи на богаташите във града

    07:16 23.09.2025

