Депутатите обсъждат нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната

Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души, предаде NOVA.

Това сочат последните данни. Очаква се темата да бъде водеща и в днешния парламентарен ден.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията. В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите. Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството.