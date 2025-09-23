Новини
България »
Българин инвалид е бил отвлечен за мобилизация в Украйна

23 Септември, 2025 09:01 849 21

Майката и дипломат изгонени от военни с обиди

Българин инвалид е бил отвлечен за мобилизация в Украйна - 1
Снимка: Възраждане
Възраждане Възраждане политическа партия

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции.

Отвлечен от улицата въпреки инвалидност Според информацията, подадена до Таслаков от адвокат, представляващ семейството, става дума за Любомир Киров Любомиров, роден през 1997 г. в Сандански. Мъжът е с официално издаден ТЕЛК заради сериозно увреждане на ръката. Майка му е украинска гражданка, а той наскоро е заминал в Украйна, за да ѝ помага в грижите за възрастната си баба.

„Любомир е излязъл за кратко вечерта и не се е върнал. По-късно става ясно, че е задържан от мобилизационни екипи на украинската армия, без обяснение и без право на контакт с близките му“, съобщава Таслаков.

Консул изгонен с ругатни от украински център

След изчезването му, майката незабавно се е обърнала към българския консул в Украйна. Заедно са се отправили към военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир. Опитът за легитимация от страна на дипломата обаче е посрещнат с крайна враждебност.

„Военните са го изгонили с ругатни и обиди. Това е скандално отношение не само към наш сънародник, но и към официален представител на българската държава“, твърди майката на Любомир в подаден сигнал.

Изпратен в “отряд на смъртниците”

Най-притеснителното, според информацията на семейството, е, че Любомир вече е изпратен на фронтовата линия, в звено, което местните наричат „корпус на смъртниците“ – формирования, поставяни в особено рискови зони с висока смъртност.

„Това е абсолютно неприемливо. Става дума за български гражданин с доказано физическо увреждане. Той няма място на фронта. Не може да допуснем подобно отношение към наши хора – още повече когато България, според действията на евроатлантическото ни правителство, е сред страните, които най-силно подкрепят Украйна“, категоричен е Стоян Таслаков.

Призив към премиера Желязков

Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Желязков и Министерството на външните работи.

„Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.


България
Оценка 4.7 от 15 гласа.
  • 1 Сталин

    20 1 Отговор
    Украйна е един огромен концлагер където евреите ловят укрите по улиците като плъхове и ги пращат да мрат за ционизма и Израел, цървуланите се присмиват и подиграват укрите ,но тях ги чака същото ,само да получат заповед от посолството Тиквата и Прасето само да отърват з@дниците от Магнита ще пращат цървулите да гният в окопите на усраина ,Тиквата ще прати мутрите с автоматите да вадят цървулите и мишоците от бетонните коптори и с прангите на корабите от Варна за Одеса ,и да видим тогава някой ще скача ли на Тиквата да го трепи,сега сте много смели като драскате на компютъра,да видим тогава дали някой ще отстреля гавазите на Тиквата ,колкото скачахте когато Тиквата тероризираше раята с 3 години затвор и 15 000 глоба за маските и ваксините когато беше план демията

    09:04 23.09.2025

  • 2 Сталин

    12 1 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    09:05 23.09.2025

  • 3 Умнокрасив

    6 4 Отговор
    Браво на това младо момче, което ще помогне на капиталистическата демокрация и ще натрие носа на олигархичния мутро-капитализъм в Русия

    09:05 23.09.2025

  • 4 Фен

    14 3 Отговор
    БТВ, дали ще излъчат интервю с бащата? Едва ли. Програмата им е заета с един голям плакат и шепа хорица, които го крепят, в защита на крадливият кмет на Варна.

    09:05 23.09.2025

  • 5 3 МАРТ

    15 0 Отговор
    Украйна не е наш приятел. Щом отвлича наши граждани.

    09:06 23.09.2025

  • 6 Обективни истини

    14 1 Отговор
    И после пак ли ще ни се карат, като наречем украинците фашисти и цялото им ТЦК звено от престъпници и гангстери ?

    09:07 23.09.2025

  • 7 Сталин

    16 0 Отговор
    Къде са нашите негодници да изпратят протестна нота на Зеления наркоман и да привикат украинския посланик

    09:08 23.09.2025

  • 8 Няма държава,

    13 1 Отговор
    украйнците са ..адни ..зроди,
    Срам ме е, че съм българин!
    Роби сме, май...

    09:08 23.09.2025

  • 9 да ти кажа

    12 0 Отговор
    помощ от Желязков е като да чакаш писма от умрел!

    09:08 23.09.2025

  • 10 Киро Шарнира

    13 1 Отговор
    Айде сега да видим тия с украйнския парцал на прифилните снимки. Кое им е по-важно ?
    БЪЛГАРИ, един ден ще ни вземат децата и ние ще лапаме мухите.

    09:08 23.09.2025

  • 11 Време е

    11 1 Отговор
    Да приключва тая осрайна. Да им спрем помощите, пък да се оправят.

    09:08 23.09.2025

  • 12 Долу украйна

    10 1 Отговор
    Добре че беше КАРБОВСКИ, да даде гласност.

    БТВ и НОВА са продажници.

    Благодаря като граждаднин на ФАКТИ.БГ че посмяха да дадат гланост.

    09:10 23.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Залупен евроатлантически цървул

    5 0 Отговор
    Ето го видеота с молбата на бащата, което нашите чужди медии няма да покажат:

    "Бащата на отвлеченото за мобилизация в Украйна българско момче моли за помощ държавата"

    09:14 23.09.2025

  • 15 ФЕЙК

    6 0 Отговор
    А защо не са отвлекли военните гении Тагаренко Шаламинко Пасенко и цялата кохорта наричаща се "атлантически клуб"? Само Путин като чуе, че тези смели войни са в Украйна ще вдигне белия байрак!

    09:14 23.09.2025

  • 16 КзББ и ДП

    4 0 Отговор
    Желязков ей сега ще звънне на Зеленски

    09:15 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 проРуска историйка

    2 1 Отговор
    Мале мале, лошите украинци не са като добрите руски Фашисти!?!? :)))))

    09:19 23.09.2025

  • 19 гумата

    1 1 Отговор
    Майка му е украинка и няма място за коментар. Отишъл е в Украйна по време на война и няма как да не знае, че е под риска да бъде мобилизиран. В България е българин по произход, всеки на когото поне единият родител е български гражданин и няма друго гражданство.
    В случая има военно време и военните въобще не се интересуват кой какъв е , докато руснаците стрелят по жилищни блокове и убиват хората в Украйна.

    09:19 23.09.2025

  • 20 Хмм

    1 0 Отговор
    премиерът реагира само ако сигналът е от пеевски при това веднага, обръщат се към правителството защото подкрепяло украйна, ами точно това е подкрепа в действие, не е посочено също синът украински гражданин ли е?

    09:19 23.09.2025

  • 21 Миляскув

    0 0 Отговор
    Хотелчиту съ гръди..другуто....фани мени пилиту!

    09:20 23.09.2025

