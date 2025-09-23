Българин инвалид е бил отвлечен за мобилизация в Украйна

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции.
Отвлечен от улицата въпреки инвалидност Според информацията, подадена до Таслаков от адвокат, представляващ семейството, става дума за Любомир Киров Любомиров, роден през 1997 г. в Сандански. Мъжът е с официално издаден ТЕЛК заради сериозно увреждане на ръката. Майка му е украинска гражданка, а той наскоро е заминал в Украйна, за да ѝ помага в грижите за възрастната си баба.
„Любомир е излязъл за кратко вечерта и не се е върнал. По-късно става ясно, че е задържан от мобилизационни екипи на украинската армия, без обяснение и без право на контакт с близките му“, съобщава Таслаков.
Консул изгонен с ругатни от украински център
След изчезването му, майката незабавно се е обърнала към българския консул в Украйна. Заедно са се отправили към военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир. Опитът за легитимация от страна на дипломата обаче е посрещнат с крайна враждебност.
„Военните са го изгонили с ругатни и обиди. Това е скандално отношение не само към наш сънародник, но и към официален представител на българската държава“, твърди майката на Любомир в подаден сигнал.
Изпратен в “отряд на смъртниците”
Най-притеснителното, според информацията на семейството, е, че Любомир вече е изпратен на фронтовата линия, в звено, което местните наричат „корпус на смъртниците“ – формирования, поставяни в особено рискови зони с висока смъртност.
„Това е абсолютно неприемливо. Става дума за български гражданин с доказано физическо увреждане. Той няма място на фронта. Не може да допуснем подобно отношение към наши хора – още повече когато България, според действията на евроатлантическото ни правителство, е сред страните, които най-силно подкрепят Украйна“, категоричен е Стоян Таслаков.
Призив към премиера Желязков
Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Желязков и Министерството на външните работи.
„Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
09:04 23.09.2025
2 Сталин
09:05 23.09.2025
3 Умнокрасив
09:05 23.09.2025
4 Фен
09:05 23.09.2025
5 3 МАРТ
09:06 23.09.2025
6 Обективни истини
09:07 23.09.2025
7 Сталин
09:08 23.09.2025
8 Няма държава,
Срам ме е, че съм българин!
Роби сме, май...
09:08 23.09.2025
9 да ти кажа
09:08 23.09.2025
10 Киро Шарнира
БЪЛГАРИ, един ден ще ни вземат децата и ние ще лапаме мухите.
09:08 23.09.2025
11 Време е
09:08 23.09.2025
12 Долу украйна
БТВ и НОВА са продажници.
Благодаря като граждаднин на ФАКТИ.БГ че посмяха да дадат гланост.
09:10 23.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Залупен евроатлантически цървул
"Бащата на отвлеченото за мобилизация в Украйна българско момче моли за помощ държавата"
09:14 23.09.2025
15 ФЕЙК
09:14 23.09.2025
16 КзББ и ДП
09:15 23.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 проРуска историйка
09:19 23.09.2025
19 гумата
В случая има военно време и военните въобще не се интересуват кой какъв е , докато руснаците стрелят по жилищни блокове и убиват хората в Украйна.
09:19 23.09.2025
20 Хмм
09:19 23.09.2025
21 Миляскув
09:20 23.09.2025