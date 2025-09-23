Новини
Надежда Нейнски: Признаването на Палестина е резултат от разклащане на доверието към Израел

23 Септември, 2025 09:54

Тя посочи, че военните действия в Газа и атаката в Доха са отслабили международната подкрепа за Израел

Бившият външен министър Надежда Нейнски коментира в "Денят започва" по БНТ решението на редица държави да признаят Палестина. Според нея това е едновременно форма на натиск върху Израел и израз на отслабващата подкрепа към него след военните действия в Газа и нападението в Доха.

„За мен това са две неща. От една страна, това е натиск върху Израел, а от друга – израз, че в много от европейските и не само общества се пропуква сериозната подкрепа за Израел заради избиването на невинни в Газа и атаката, която Израел извърши срещу Доха, унищожавайки част от ръководството на Хамас“, заяви бившият външен министър Надежда Нейнски.

По думите ѝ именно нападението в Доха е изиграло голяма роля – то е подкопало в значителна степен мирните преговори, за които се смяташе, че могат да доведат до добър резултат.

„Израел никога не е бил в по-добра позиция от гледна точка на сигурността си и се ползваше с голяма подкрепа от международната общност. Атаката в Доха обаче до голяма степен дискредитира усилията на президента Тръмп и на арабските държави. Да атакуваш посредника в едни мирни преговори се възприе като предателство. Това разклати иначе монолитната подкрепа за Израел и на практика започна процесът на заявка за признаването на Палестинската държава“, обясни Нейнски.

Тя подчерта, че идеята за две държави не е нова, но въпросът е дали палестинското ръководство може да замени ролята на вече дискредитиран и отслабен Хамас – притеснение, което споделят и САЩ, и държави като Израел, Италия и Германия.

Според нея Хамас в момента е почти унищожен, а арабските държави отправят сериозни апели за неговото окончателно разоръжаване.

„Арабският свят е в нов етап от своето развитие и иска да продължи нормализирането на отношенията си с Израел. Но ако Израел направи анексия на Западния бряг, което е възможен отговор на признаването на палестинска държава, това ще бъде възприето като преминаване на червена линия“, предупреди тя.

По думите ѝ последиците биха били две: икономически – прекратяване на всички търговски отношения с арабския свят, и репутационни – загуба на постигнатия дипломатически пробив в отношенията на премиера Нетаняху с арабските държави.

Нейнски допълни, че признаването на палестинска държава е и дипломатически казус за България, но ситуацията е твърде сложна, за да може страната ни да играе посредническа роля.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 22 Отговор
    Израел каза, че който признае Палестина, е свободен да си ги взима и хрантути палестинчетата на негова територия. На Франция в момента само това й трябва едни 100хил терориста в Марсилия и по парижките улици.

    Коментиран от #3, #9, #14

    09:57 23.09.2025

  • 2 Гаражна Надка

    19 2 Отговор
    Тая крадла кой евтеин я пробита за "политик"... много "демократично".
    Западният режим е по-зле от китайския по-всички показатели освен по защита на правата на третия пол и раждащите мъже.

    10:01 23.09.2025

  • 3 А Левски

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ботев терорист ли е бил, про да ник?

    10:02 23.09.2025

  • 4 мисли си за разклащане

    7 1 Отговор
    ама времето и изтича

    10:04 23.09.2025

  • 5 мамуни пъси

    5 1 Отговор
    разклащен съм

    10:05 23.09.2025

  • 6 Баце ЕООД

    17 2 Отговор
    Скандално куха лейка

    10:07 23.09.2025

  • 7 НАДКА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ

    21 2 Отговор
    ДОКАЗВА ЧЕ Е ПАТКА.

    10:12 23.09.2025

  • 8 пешо

    12 1 Отговор
    пак ли тая мумия

    10:12 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 както знаем

    7 2 Отговор
    България признава държавата Палестина още през 1988 година..... защо някои си мислят, че България все още не е признала България

    Коментиран от #11

    10:15 23.09.2025

  • 11 както знаем

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "както знаем":

    Защо някои си мислят, че България все още не е признала Палестина

    10:16 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ОФЦ.....О ДРЪТА ЗАМИНАВАЙ С ВСИЧКИ ЕВР. ОГЕЙЗЕ. РИ ГНУС. НИ В УКРИЯ!

    10:19 23.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да попитам

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъъ":

    А,какво ще кажеш за убитите в Йемен евреи,за прогонването на евреите от арабските страни. За нахлуване на арабския легион..

    Коментиран от #17, #18

    10:20 23.09.2025

  • 16 Ех, добре

    6 1 Отговор
    Че е тая умната, че да ни обясни от къде изгрява слънцето.

    10:21 23.09.2025

  • 17 Ъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да попитам":

    "А,какво ще кажеш за убитите в Йемен евреи...."

    Ще кажа, че малко са убити! Трябваше да оставят Хитлер още малко. Всички евреи щяха да минат през газовите камери, но го спряха.

    10:22 23.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 фолио

    5 1 Отговор
    Тая дъртата кранта вече е погрозняла много, и още обикаля като цетарка да лъже по телевизиите и по всичко е "експерт"??? Дърта маймуно а спри да ни занимаваш с противната ти муцуна, а ??? Не е Владимир Путин виновен, нито Русия, че си дърта пръдла, вече и погрозняла, мИрси.

    10:28 23.09.2025

  • 21 Бай Хой

    2 0 Отговор
    Надке , стой си във формалина , какво ти трябва да излизаш навън и още повече да погрозняваш !

    11:02 23.09.2025

