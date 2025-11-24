Новини
Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ

Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ

24 Ноември, 2025 12:44

Според нея този път Путин е притиснат заради санкциите

Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се направят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулирала, е можела да направи това още в началото на войната. Това каза бившият министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.

Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.

По нейни думи тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.

Нейнски е на мнение, че този път Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.

Темата за предложения мирен план за Украйна коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA News и журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.

„Нека да уточним, че това, което се обсъжда, е план за действие. Всъщност има вече два плана: един е американският, другият е европейският. Сравнението показва, че те се разминават в някои ключови точки. В първия план отсъстваше Европа. Тя беше посочена само като изпълнител на някои от действията. Европа пък поставя своите условия, в които отсъства руската страна. Не се знае засега как ще реагира Русия”, подчерта Тодоров.

По думите му в този вид условията премахват ключови точки, които Русия поставя като червени линии – например за съюзническите войски, разполагането им на територията на Украйна, за бъдещото членство в НАТО.

„Това се посочва в европейския план, а при консенсус на страните от НАТО – членството е възможно. Позитивно никой не оспорва пък възможността Украйна да влезе в Европейския съюз. Изчезват някои икономическите клаузи, към които американската страна има определени интереси. Това може да повлияе евентуално и на емоционалната реакция на американския президент Доналд Тръмп. Гаранциите, които се искат за Украйна, са много близки до член 5 от устава на НАТО, което обаче е свързано с редица условия. Тоест европейският план казва - първо мир, после всичко останало – територии, санкции и т.н., да се уточняват след това”, обясни журналистът.

Според доцент Дойчев главното условие в новото контрапредложение – това, което Европейският съюз и Великобритания направиха – поставя, е, че за да се сключи един траен и справедлив мир, би следвало първо да се прекрати огънят по линията на фронта.

„Но виждаме, че това не става. В момента се водят изключително сложни дипломатически преговори, тъй като поначало планът, който беше предложен от Уиткоф и Дмитриев - беше буквално превод от руски. Той повтаряше това, което руската страна иска. С допълнение на това, което Тръмп всъщност искаше. А именно тези икономически мерки, които фактически вкарваха САЩ в „освободен буфер“ между Русия и Украйна”, посочи той.

По думите му в този план имало опит за търговска сделка, която засяга интересите на Украйна е изначално неприемлива за Киев.

„Бих казал, че липсата на дипломатически опит си казва думата, защото Тръмп е специалист по търговски преговори, но очевидно не е по дипломацията. При едни дистрибуционни дипломатически преговори като тези би следвало, като се има предвид силно изнесената пред интересите на Украйна позиция на Руската федерация, другата страна – както направиха сега Европейският съюз заедно с държавния секретар Марко Рубио – да представи едно умерено контрапредложение, което е разумно и дипломатично. Трябва да се търси баланс”, изтъкна Дойчев.


  • 1 Последния Софиянец

    79 2 Отговор
    В четвъртък фашистка Европа капитулира а Надежда да се готви за Народният съд.

    Коментиран от #12

    12:46 24.11.2025

  • 2 И ние сме шокирани

    75 1 Отговор
    От дебелите ти приватизации за по 1лв предприятие.

    12:47 24.11.2025

  • 3 Някой

    76 2 Отговор
    Кое му е шокиращо, Наде? Кое? Че Русия така или иначе си взема своето? Че САЩ не искат да плащат повече за тази война? Че ЕС е пред фалит заради помощта за Украйна?
    Кое е шокиращо? Че никой не цели басма на безсмисления и беззъб ЕС?

    12:49 24.11.2025

  • 4 Вашето мнение

    54 1 Отговор
    За нейски и всеки димукрат по света гледката със златните тоалетни чинии е нормална англосаксонска практика и победа на демократичните ценности.

    12:49 24.11.2025

  • 5 Излази от

    60 1 Отговор
    Дупката старата кобра

    12:50 24.11.2025

  • 6 Зевс

    53 0 Отговор
    Потресаващо е единствено как ЕССР предлагат неизпълними условия, тоест са за това войната да продължава, явно падат яко кинти.

    12:52 24.11.2025

  • 7 ташунко

    57 1 Отговор
    И ние сме шокирани от тая бабишкера дето нищо не разбира но я канят по тв да ръси мозък .

    Коментиран от #18

    12:52 24.11.2025

  • 8 име

    38 1 Отговор
    Педесет и пети пакет санкции, от 2014г го санкционират Путин, 2022г джо деменцията щеше да му срива икономиката за няколко месеца, ама точно сега бай Дончо притисна Путин до стената! Звучи ми като прогноза на тpoла деса-стоян "Pусия фалира до няколко месеца и всьо и все", която повтаря от 2014г

    12:52 24.11.2025

  • 9 Така е, който се връзва на

    35 1 Отговор
    Битката Джонсън и англосаксите на обещанията сега горко реве и се тръшка.

    12:52 24.11.2025

  • 10 Я у лево

    38 0 Отговор
    Шокиращо е за вас- атлантетата,защото САИД ще затвори кранчето от потоци зелендаш,към вас.Знаете го,и вече изпадате в ужас,откъде кинти от въздуха,срещу единствената цел: да плюете срещу Русия.Просто към момента,все още оцелявате ,защото сте в периферията.Тръмп не е бидоня- търговец е до мозъка на костите си.И долар няма да разреши да избяга от страна му.Преди,още от Обонго и бидоня,през седмица- две се редувахте с трабанта да летите до Вашингтон,сякаш е до Пловдив.Немааа,мандалото хлопна.

    12:53 24.11.2025

  • 11 Далеч

    35 1 Отговор
    не е по - шокиращ от самата теб !

    12:53 24.11.2025

  • 12 Надежда

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не е годна за предаване на наказателно преследване. Няколко медицински комисии ще ги докажат извън всякакво съмнение. Само психически здрави граждани, способни да възприемат правилно заобикалящата ги реалност са годни за съд.

    12:54 24.11.2025

  • 13 катран

    41 0 Отговор
    Тръмп и неговия екип нямат опит..затова да слушат Надежда..тя знае две и двеста..Трябва да се изкаже и Соломончук и Поптодорова..бивша посланичка в САЩ и любител на полска косметика.., все гиганти в дипломацията..

    12:54 24.11.2025

  • 14 Булдог

    26 0 Отговор
    ,,"Санкций " Страх, Русия-тая май тотално изперка! Та ръснаците преживявяа през ВСВ със,, къшей хляб" на ден!

    12:56 24.11.2025

  • 15 Дън Бай

    5 12 Отговор
    Каква умна и красива жена!!!

    12:57 24.11.2025

  • 16 Гешевче

    37 0 Отговор
    Наде, от 2008 г. ес не преговаря с рф, само поставя условия. Путин никога няма да води преговори с ес. Още повече, никога няма да се съгласи с членство на украйна в нато. Така че най-много сащ да се изтелят изцяло от ситуацията и тогава светът ще гледа сеира на европа. Зеленски ще съжалява наистина, че не е капитулирал 2022, когато щеше да се размине само с автономия на на двете области. Лоберастите го излъгаха, излъгаха и рф, но сега или яще приемат условията на москва или ще ядат дървото.

    12:58 24.11.2025

  • 17 хахаххаахахах

    32 0 Отговор
    Ревеме ли, баууу. Вече не сме нито умни, нито красиви, нито за посланик ще ни вземат. Едни телевизии ни останаха, ма хората имат копче за превключване.

    12:59 24.11.2025

  • 18 прав си

    27 0 Отговор

    До коментар #7 от "ташунко":

    прилича като да е сестра на лъчо мозъка!

    12:59 24.11.2025

  • 19 просто факти

    27 0 Отговор
    Даже Тръмп няма да й обърне внимание и тя изпитва болката на прцъфтялата жена.

    13:00 24.11.2025

  • 20 Баце ЕООД

    23 0 Отговор
    Резултатите на политиката на ЕС са шокиращи 😀 така е..

    13:03 24.11.2025

  • 21 софийски гаражи откднати от надка

    24 0 Отговор
    Сега дава акъл за СВО на Русия.Бъкел не разбера за какво става въпрос.

    13:04 24.11.2025

  • 22 боги

    22 0 Отговор
    Надке, много професионално фъфлиш!
    Тва в турция ли го научи?

    13:10 24.11.2025

  • 23 провинциалист

    22 0 Отговор
    Шокиращо е кой все още го показва това нещо nein-ски (от нем. nein=не) на хората.

    13:11 24.11.2025

  • 24 Абе

    17 0 Отговор
    Я кажи в Турция какво направиха на попски ръкав!

    Коментиран от #36

    13:16 24.11.2025

  • 25 Хаха

    25 0 Отговор
    Разбирачката по всичко по известна като кучката на Костов , кога ще върне гаражна на УБО дето демократично и честно открадна?
    Кажи си кучке?
    И не плаши децата

    13:19 24.11.2025

  • 26 мунчо

    16 0 Отговор
    Хубавото /някога/ Наде, сегашните хубавици Рая, тая от Пазарджик "външната министърка", Деница-или Денис Нушка и т.н. те изцяло покриха с простотията си.

    13:19 24.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 социалист -анти капиталист

    21 0 Отговор
    Нищо шокиращо няма в плана ! Шокиращо ще е за Надка и такива като нея , когато влязат по затворите за цялостно творчество.

    13:29 24.11.2025

  • 29 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Възможно най кухата лейка прави анаЛизи на неща за които тя е абсолютно никоя,а умственият и багаж е на амеба !

    13:37 24.11.2025

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    БАЛАНС СЕ ТЪРСИ, КОГАТО ИМА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ. А НЕ ЕДИНИЯ БИЗНЕСМЕН А ДРУГИЯ БИВШ КГБ И МИСЛИ САМО ЗА МЪСТ. ДА ВИДИМ КАК ЩЕ НАДДЕЛЕЕ ЛОГИКАТА? И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОМПРОМИС И ПОДПИСИ, ЧЕ ТОВА НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ПОВТАРЯ. ⛔️✨️⛸️⛔️⛔️

    13:46 24.11.2025

  • 31 Цвете

    1 0 Отговор
    НАПИСАХ. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДИАЛОГ. 🇧🇬

    13:49 24.11.2025

  • 32 007

    6 0 Отговор
    Тази дама добре казва, че Международното право трябва да се спазва, но колко и от кого? Колкото беше спазено във войните в Ирак, Афганистан, Газа, Сърбия и.... Не ме гледайте какво правя а слушайте какво ве казвам, казано по нашенски. Байдън успя да зомбира европейските лидери и лидерки до степен на малоумие и ако приемем, че тази война е световен конфликт с два полюса, повтарящото се е мястото-отново Европа.

    14:07 24.11.2025

  • 33 Много страшна

    2 0 Отговор
    Грозна и зла!

    14:13 24.11.2025

  • 34 бай Ставри

    4 0 Отговор
    Най-шокиращото е, че такива "големи бели птици" и обикновенни ку..ета, като тази бяха в управлението на държавата. След оня пладнешки обир, който ни хвърлиха през 90-те години е или върховна наглост или върховна глупост на кукловодите да ни ги пускат подобни екземпляри по медиите.

    14:15 24.11.2025

  • 35 Дърта чанта, смачкан лак

    2 0 Отговор
    Откъде я изкопахте тая. Вампири има не само на гробищата.

    14:16 24.11.2025

  • 36 МОСАД и МИТ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    В Турция вече си беше попски ръкав, а в "Интера" в Търново, как я разпопиха групово.

    14:19 24.11.2025

  • 37 Оруел

    1 0 Отговор
    Голям страх ги тресе Костовата компания , да не би България да стане свободна държава , че после ще висят в центъра на София , като коледна украса .

    14:26 24.11.2025

  • 38 Ламбо

    0 0 Отговор
    Тая жива ли е още.?

    14:32 24.11.2025

Новини по градове:
