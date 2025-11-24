Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ

Тези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се направят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулирала, е можела да направи това още в началото на войната. Това каза бившият министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.

Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.

По нейни думи тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.

Нейнски е на мнение, че този път Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.

Темата за предложения мирен план за Украйна коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA News и журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.

„Нека да уточним, че това, което се обсъжда, е план за действие. Всъщност има вече два плана: един е американският, другият е европейският. Сравнението показва, че те се разминават в някои ключови точки. В първия план отсъстваше Европа. Тя беше посочена само като изпълнител на някои от действията. Европа пък поставя своите условия, в които отсъства руската страна. Не се знае засега как ще реагира Русия”, подчерта Тодоров.

По думите му в този вид условията премахват ключови точки, които Русия поставя като червени линии – например за съюзническите войски, разполагането им на територията на Украйна, за бъдещото членство в НАТО.

„Това се посочва в европейския план, а при консенсус на страните от НАТО – членството е възможно. Позитивно никой не оспорва пък възможността Украйна да влезе в Европейския съюз. Изчезват някои икономическите клаузи, към които американската страна има определени интереси. Това може да повлияе евентуално и на емоционалната реакция на американския президент Доналд Тръмп. Гаранциите, които се искат за Украйна, са много близки до член 5 от устава на НАТО, което обаче е свързано с редица условия. Тоест европейският план казва - първо мир, после всичко останало – територии, санкции и т.н., да се уточняват след това”, обясни журналистът.

Според доцент Дойчев главното условие в новото контрапредложение – това, което Европейският съюз и Великобритания направиха – поставя, е, че за да се сключи един траен и справедлив мир, би следвало първо да се прекрати огънят по линията на фронта.

„Но виждаме, че това не става. В момента се водят изключително сложни дипломатически преговори, тъй като поначало планът, който беше предложен от Уиткоф и Дмитриев - беше буквално превод от руски. Той повтаряше това, което руската страна иска. С допълнение на това, което Тръмп всъщност искаше. А именно тези икономически мерки, които фактически вкарваха САЩ в „освободен буфер“ между Русия и Украйна”, посочи той.

По думите му в този план имало опит за търговска сделка, която засяга интересите на Украйна е изначално неприемлива за Киев.

„Бих казал, че липсата на дипломатически опит си казва думата, защото Тръмп е специалист по търговски преговори, но очевидно не е по дипломацията. При едни дистрибуционни дипломатически преговори като тези би следвало, като се има предвид силно изнесената пред интересите на Украйна позиция на Руската федерация, другата страна – както направиха сега Европейският съюз заедно с държавния секретар Марко Рубио – да представи едно умерено контрапредложение, което е разумно и дипломатично. Трябва да се търси баланс”, изтъкна Дойчев.