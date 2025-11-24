Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ

Тези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се направят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулирала, е можела да направи това още в началото на войната. Това каза бившият министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.
Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.
По нейни думи тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.
Нейнски е на мнение, че този път Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.
Темата за предложения мирен план за Украйна коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA News и журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.
„Нека да уточним, че това, което се обсъжда, е план за действие. Всъщност има вече два плана: един е американският, другият е европейският. Сравнението показва, че те се разминават в някои ключови точки. В първия план отсъстваше Европа. Тя беше посочена само като изпълнител на някои от действията. Европа пък поставя своите условия, в които отсъства руската страна. Не се знае засега как ще реагира Русия”, подчерта Тодоров.
По думите му в този вид условията премахват ключови точки, които Русия поставя като червени линии – например за съюзническите войски, разполагането им на територията на Украйна, за бъдещото членство в НАТО.
„Това се посочва в европейския план, а при консенсус на страните от НАТО – членството е възможно. Позитивно никой не оспорва пък възможността Украйна да влезе в Европейския съюз. Изчезват някои икономическите клаузи, към които американската страна има определени интереси. Това може да повлияе евентуално и на емоционалната реакция на американския президент Доналд Тръмп. Гаранциите, които се искат за Украйна, са много близки до член 5 от устава на НАТО, което обаче е свързано с редица условия. Тоест европейският план казва - първо мир, после всичко останало – територии, санкции и т.н., да се уточняват след това”, обясни журналистът.
Според доцент Дойчев главното условие в новото контрапредложение – това, което Европейският съюз и Великобритания направиха – поставя, е, че за да се сключи един траен и справедлив мир, би следвало първо да се прекрати огънят по линията на фронта.
„Но виждаме, че това не става. В момента се водят изключително сложни дипломатически преговори, тъй като поначало планът, който беше предложен от Уиткоф и Дмитриев - беше буквално превод от руски. Той повтаряше това, което руската страна иска. С допълнение на това, което Тръмп всъщност искаше. А именно тези икономически мерки, които фактически вкарваха САЩ в „освободен буфер“ между Русия и Украйна”, посочи той.
По думите му в този план имало опит за търговска сделка, която засяга интересите на Украйна е изначално неприемлива за Киев.
„Бих казал, че липсата на дипломатически опит си казва думата, защото Тръмп е специалист по търговски преговори, но очевидно не е по дипломацията. При едни дистрибуционни дипломатически преговори като тези би следвало, като се има предвид силно изнесената пред интересите на Украйна позиция на Руската федерация, другата страна – както направиха сега Европейският съюз заедно с държавния секретар Марко Рубио – да представи едно умерено контрапредложение, което е разумно и дипломатично. Трябва да се търси баланс”, изтъкна Дойчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
12:46 24.11.2025
2 И ние сме шокирани
12:47 24.11.2025
3 Някой
Кое е шокиращо? Че никой не цели басма на безсмисления и беззъб ЕС?
12:49 24.11.2025
4 Вашето мнение
12:49 24.11.2025
5 Излази от
12:50 24.11.2025
6 Зевс
12:52 24.11.2025
7 ташунко
Коментиран от #18
12:52 24.11.2025
8 име
12:52 24.11.2025
9 Така е, който се връзва на
12:52 24.11.2025
10 Я у лево
12:53 24.11.2025
11 Далеч
12:53 24.11.2025
12 Надежда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не е годна за предаване на наказателно преследване. Няколко медицински комисии ще ги докажат извън всякакво съмнение. Само психически здрави граждани, способни да възприемат правилно заобикалящата ги реалност са годни за съд.
12:54 24.11.2025
13 катран
12:54 24.11.2025
14 Булдог
12:56 24.11.2025
15 Дън Бай
12:57 24.11.2025
16 Гешевче
12:58 24.11.2025
17 хахаххаахахах
12:59 24.11.2025
18 прав си
До коментар #7 от "ташунко":прилича като да е сестра на лъчо мозъка!
12:59 24.11.2025
19 просто факти
13:00 24.11.2025
20 Баце ЕООД
13:03 24.11.2025
21 софийски гаражи откднати от надка
13:04 24.11.2025
22 боги
Тва в турция ли го научи?
13:10 24.11.2025
23 провинциалист
13:11 24.11.2025
24 Абе
Коментиран от #36
13:16 24.11.2025
25 Хаха
Кажи си кучке?
И не плаши децата
13:19 24.11.2025
26 мунчо
13:19 24.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 социалист -анти капиталист
13:29 24.11.2025
29 ШЕФА
13:37 24.11.2025
30 Цвете
13:46 24.11.2025
31 Цвете
13:49 24.11.2025
32 007
14:07 24.11.2025
33 Много страшна
14:13 24.11.2025
34 бай Ставри
14:15 24.11.2025
35 Дърта чанта, смачкан лак
14:16 24.11.2025
36 МОСАД и МИТ
До коментар #24 от "Абе":В Турция вече си беше попски ръкав, а в "Интера" в Търново, как я разпопиха групово.
14:19 24.11.2025
37 Оруел
14:26 24.11.2025
38 Ламбо
14:32 24.11.2025