Вигенин: Не може някой от „сенките“ да нарежда на министрите. Решенията се вземат в Министерския съвет

„Никой не може да нарежда на министрите. Това е недопустимо“, това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на ИБ на БСП Кристиан Вигенин пред БТВ. Така той отговори на въпросите относно коментарите за натиск върху министрите.

„Министерският съвет е колективният орган – там се вземат решенията. Не може някой отвън, дори и партийно ръководство, да диктува какво ще се случи в изпълнителната власт“, акцентира Вигенин. Според него тази порочна практика да се нарежда на министрите „от сенките“ трябва да бъде категорично пресечена.

„Ако има такива, на които е нареждано, да излязат и да си кажат открито. Подобно поведение руши демократичната легитимност на правителството и поставя под въпрос на кого реално служат решенията на кабинета – на гражданите или на скрити интереси“, предупреди той. Кристиан Вигенин каза, че познава много добре министрите на БСП и смята, че те не се поддават на натиск, а работят с отговорност и в интерес на българските граждани: „Не мисля, че нашите министри, излъчени от БСП, са хора, на които някой може да нарежда.“

Членът на ИБ на БСП критикува опитите да се отнемат правомощия на президента при назначаването на шефовете на службите: „Политизирането на службите може да се окаже тежък и дългосрочен проблем. Има устои на държавата, които не могат да се поставят под съмнение. МС предлага ръководителите на службите, президентът ги утвърждава, а парламентът ги контролира чрез комисия. Не бива да се бърза с промени в законодателството, а да се търси диалог. След време мнозинството няма да е същото, Радев няма да е президент.“ Кристиан Вигенин каза, че е научил за внесените промени, без да е имало позиция на ръководството на БСП и ще попита какви са мотивите да бъде подкрепено на следващото заседание на Изпълнителното бюро на партията.

По Палестинския въпрос евродепутатът и бивш външен министър коментира, че България е признала държавата Палестина още преди 1989 г. и никога не е отстъпвала от позицията за две държави – Израел и Палестина. „Палестинският въпрос е поставен много категорично в ООН, това е знак. За съжаление, Израел води последователна политика, която прави невъзможно създаването на Палестинска държава. Виждаме десетки хиляди убити, глад, деца без дом. Това е абсурдно“, изтъкна той. Окачестви действията на правителството на Бенямин Нетаняху като целенасочени за блокиране на мирния процес.

Кристиан Вигенин подчерта, че Европейският съюз не може да влияе и да участва в разрешаването на всички конфликти, защото няма нито политически, нито военни възможности, а от друга страна тежи като огромен проблем войната в Украйна.

По повод зачестилите инциденти с нарушаване на въздушното пространство на страни членки на НАТО от руски самолети, Вигенин предупреди, че е нужен спокоен отговор, за да не се стигне до директен сблъсък: „Всеки такъв инцидент носи риск от голям конфликт между Русия и държава членка на НАТО. Това означава на практика Трета световна война.“ Той смята, че ЕС трябва да засили защитата си като включи новата „стена от дронове“ по източния фланг. „Ние трябва да сме готови за тези заплахи. Светът става едно все по-несигурно място. Все по-често се оказва, че е важно да си силен, а не да си прав. Все по-често се нарушава международното право. Ние, като страна с ограничени ресурси, трябва да се опитаме да работим заедно с нашите партньори и да се опитаме да допринесем за нужната защита“, коментира евродепутатът.

Според Кристиан Вигенин информацията за руска намеса в изборите в Молдова е преувеличена. Той смята, че Русия не би си позволила подобни действия в страна членка на ЕС и НАТО. Това обаче не изключва нуждата Евросъюзът да си укрепи киберсигурността.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/