Новини
България »
София »
„Спаси София“: Топлофикация ще разкопае "Дружба" 2, за да има претекст да поиска заем за стотици милиони

„Спаси София“: Топлофикация ще разкопае "Дружба" 2, за да има претекст да поиска заем за стотици милиони

23 Септември, 2025 12:55 373 4

  • спаси софия-
  • топлофикация софия-
  • дружба 2

Обещанията ремонтът да завърши за три месеца звучат нереалистично според „Спаси София”

„Спаси София“: Топлофикация ще разкопае "Дружба" 2, за да има претекст да поиска заем за стотици милиони - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Зад планирания ремонт на топлопреносната мрежа в Дружба 2 прозира план за нови заеми, които ще бъдат поискани, когато тръбите вече са разкопани, 40 000 софиянци ще са на студено и икономическото мнозинство ще постави Общинския съвет пред свършен факт. Това заявиха от “Спаси София” на брифинг преди извънредна комисия, на която се очаква да се изслушва ръководството на Топлофикация в Столичния общински съвет днес.

Обещанията ремонтът да завърши за три месеца звучат нереалистично според „Спаси София”. „Досега Топлофикация ремонтира максимум 3 километра годишно. Сега ръководството твърди, че ще ремонтира 10 километра и то едва за 3 месеца. Това е физически невъзможно“, смята Емилия Ангелова, общински съветник от „Спаси София“. „Предстои да разкопаят, хората ще страдат 3 месеца, включително и по Коледа, ще спрат работа и ще се оправдаят, че парите не стигат и ще поискат заем за стотици милиони, за да довършат работата.“, допълва тя. „Тази година всички инвестиции в бизнес-плана на Топлофикация са на стойност 20 млн. лв., а само този нов ремонт в Дружба е с прогнозна стойност от 47 млн. лв., а най-вероятно ще излезе и още по-скъпо.“, завършва Ангелова.

Борис Бонев, лидер на „Спаси София“, посочва, че още преди пет месеца партията му е предложила независим технически одит, за да се види реалното състояние на дружеството, защото според него, „няма ясна обосновка защо ремонтите започват именно от Дружба 2“. Борис Бонев припомни, че отпреди повече от година от „Спаси София“ настояват за прозрачни конкурси за ново ръководство, но вместо това икономическото мнозинство на ГЕРБ и БСП в общинския съвет избра временни назначения, които очевидно не работят за интереса на софиянци.

Бонев коментира и новината, че Делян Пеевски е внесъл сигнал до прокуратурата за ремонта в Дружба. „Трябваше Борисов и ГЕРБ да даде на прокурор - те и до днес управляват дружеството, както са го управлявали през последните 20 години. От днес имаме ясен сигнал, че Пеевски се лакоми да вземе и София. Явно подялбата на България, която заедно с Борисов си направиха, започва да се пропуква. Това е много лоша новина за столицата, а и за държавата. „Спаси София“ винаги е бил твърд опонент на ГЕРБ, а сега се противопоставяме и на коалиционния им парньор - Ново начало.”, заяви също Бонев.

„Спаси София“ вече внесе предложение за технически одит, гласува против непрозрачния бизнес-план на „Топлофикация“, настоя за промяна в управлението на дружеството и постави публично въпроса за приоритизацията на ремонтите. От партията подчертават, че само прозрачен конкурс за управителните органи на дружеството може да сложи край на хаоса и безотговорността.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Дружба 2 е от новите квартали и би трябвало тръбите за парно да са добре.

    12:57 23.09.2025

  • 2 Никаква реална причина няма

    0 0 Отговор
    Топлофикация да разкопае "Дружба" 2 ..
    .Ама никаква

    13:00 23.09.2025

  • 3 Проверих

    0 0 Отговор
    Има ли някъде тръби на склад. Никъде няма ! Ама абсолютно никъде

    13:02 23.09.2025

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Е то това значи държава с главно Д. Ако някой не е разбрал си е за негова сметка

    13:03 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове