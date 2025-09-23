„Спаси София“: Топлофикация ще разкопае "Дружба" 2, за да има претекст да поиска заем за стотици милиони

Зад планирания ремонт на топлопреносната мрежа в Дружба 2 прозира план за нови заеми, които ще бъдат поискани, когато тръбите вече са разкопани, 40 000 софиянци ще са на студено и икономическото мнозинство ще постави Общинския съвет пред свършен факт. Това заявиха от “Спаси София” на брифинг преди извънредна комисия, на която се очаква да се изслушва ръководството на Топлофикация в Столичния общински съвет днес.

Обещанията ремонтът да завърши за три месеца звучат нереалистично според „Спаси София”. „Досега Топлофикация ремонтира максимум 3 километра годишно. Сега ръководството твърди, че ще ремонтира 10 километра и то едва за 3 месеца. Това е физически невъзможно“, смята Емилия Ангелова, общински съветник от „Спаси София“. „Предстои да разкопаят, хората ще страдат 3 месеца, включително и по Коледа, ще спрат работа и ще се оправдаят, че парите не стигат и ще поискат заем за стотици милиони, за да довършат работата.“, допълва тя. „Тази година всички инвестиции в бизнес-плана на Топлофикация са на стойност 20 млн. лв., а само този нов ремонт в Дружба е с прогнозна стойност от 47 млн. лв., а най-вероятно ще излезе и още по-скъпо.“, завършва Ангелова.

Борис Бонев, лидер на „Спаси София“, посочва, че още преди пет месеца партията му е предложила независим технически одит, за да се види реалното състояние на дружеството, защото според него, „няма ясна обосновка защо ремонтите започват именно от Дружба 2“. Борис Бонев припомни, че отпреди повече от година от „Спаси София“ настояват за прозрачни конкурси за ново ръководство, но вместо това икономическото мнозинство на ГЕРБ и БСП в общинския съвет избра временни назначения, които очевидно не работят за интереса на софиянци.

Бонев коментира и новината, че Делян Пеевски е внесъл сигнал до прокуратурата за ремонта в Дружба. „Трябваше Борисов и ГЕРБ да даде на прокурор - те и до днес управляват дружеството, както са го управлявали през последните 20 години. От днес имаме ясен сигнал, че Пеевски се лакоми да вземе и София. Явно подялбата на България, която заедно с Борисов си направиха, започва да се пропуква. Това е много лоша новина за столицата, а и за държавата. „Спаси София“ винаги е бил твърд опонент на ГЕРБ, а сега се противопоставяме и на коалиционния им парньор - Ново начало.”, заяви също Бонев.

„Спаси София“ вече внесе предложение за технически одит, гласува против непрозрачния бизнес-план на „Топлофикация“, настоя за промяна в управлението на дружеството и постави публично въпроса за приоритизацията на ремонтите. От партията подчертават, че само прозрачен конкурс за управителните органи на дружеството може да сложи край на хаоса и безотговорността.