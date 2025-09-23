Проф. Румен Гечев: Не можем да си позволим богатите да плащат данъци като бедните

"Прогресивният данък отдавна трябваше да бъде въведен в България. Той не само че е социално справедлив, но той осигурява и по-големи приходи в бюджета".
Това мнение изказа пред БНР проф. Румен Гечев – икономист и преподавател.
Очаква се днес МВФ да представи финалните си изводи от наблюденията над страната ни. В петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор. България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от МВФ.
"Прогресивното данъчно облагане има смазващо мнозинство в близо 200 страни-членки на ООН. Над 95-96% от страните, в това число всички развити страни, огромното болшинство от развиващи се страни, със столетия, десетилетия си имат прогресивно данъчно облагане", коментира проф. Гечев.
Той е категорично против плоския данък още от въвеждането му. Тройната коалиция въведе плоския данък, напомни икономистът и добави: "Не приемам никакво извинение за неговото въвеждане, тъй като това е един абсолютно доказано международно антисоциален данък - плоският данък е в полза на богатите, той довежда до задълбочаване на социалната поляризация".
По думите му България е най-социално разслоената държава в ЕС, а един от факторите за това е именно плоският данък.
В предаването "12+3" Гечев подчерта, че препоръката на Фонда за повишаване на осигуровките отговаря на световната практика:
"Не можем да надлъгваме пазарната икономика безкрайно. Няма как да внасяш, образно казано, 5 лв. на месец за социално осигуряване и да искаш след това европейска пенсия – откъде ще дойдат тези пари".
Или трябва да вдигнем тавана на вноските и да ги увеличим, или трябва да теглим нови заеми, нарастващи като лавина, през следващите години, отбеляза икономистът.
Според него премахването на тавана на социалното осигуряване ще има два положителни ефекта – ще намали напрежението върху бюджета и ще осигури по-високи пенсии, отговарящи на реалните пазарни условия.
За имотните данъци проф. Гечев препоръча да се внимава:
"Там също трябва да се промени прогресивно, а не да се увеличават данъците за всички българи, независимо от това какви са доходите и дали живеят в гарсониера на 16-я етаж, или живеят в хубави условия".
Дяволът е в детайлите, напомни той. Според него трябва да има социален подход и повишаването да бъде плавно. Иначе повишаването е неизбежно, смята още икономистът.
"Не можем да си позволим да оставим богатите да плащат данъци като бедните, да се ширят просторно в стотици квадрати площи и да плащат същия данък и да ни разправят, че щели да се укриват данъци".
Румен Гечев оцени крайно негативно участието на БСП в управлението. "Сегашното ръководство на БСП предаде абсолютно всички принципи на партията. Нямаше как да не напусна, защото чашата преля. Няма как да стоя там и да покривам тези политически срамотии", посочи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:19 23.09.2025
2 Богатите не плащат
Те лъжат в данъчните декларация, ще ми плащат данъци.
14:21 23.09.2025
3 Европеец
14:21 23.09.2025
4 си дзън
14:21 23.09.2025
5 честен ционист
Коментиран от #11
14:24 23.09.2025
6 Тото
Коментиран от #16, #17
14:25 23.09.2025
7 Честен
14:26 23.09.2025
8 Роско
14:29 23.09.2025
9 Сатана Z
14:31 23.09.2025
10 Българин
За това не можеш да го разбереш.
Богатият и бедните да плащат плосък данък.
Как ще са еднакви данъците им.
При 10 % данък. Този с 1000 лв дпход плаща 100 лв данък.
А този със 100 лв доход плаща 10 лв данък.
Кое е равното. Ти си комунист
За това няма как да го разбереш.
Коментиран от #21
14:31 23.09.2025
11 СЯ СИЧКИ НИ СЪЖАЛЯВАТ
До коментар #5 от "честен ционист":КВИ КРАДЦИ НИ ОБИРАТ ДАНЪЦИТЕ......
14:32 23.09.2025
12 ООрана държава
14:33 23.09.2025
13 Какви
14:33 23.09.2025
14 Хъхъ
14:37 23.09.2025
15 Онзи
А богатите - те са в червеното котило
14:40 23.09.2025
16 Хъхъ
До коментар #6 от "Тото":По добре плоския данък отколкото всички да станем милионери за една нощ …
Омръзнало ми е от финансово и функционално неграмотни. Специалистите и тези които са с високи заплати много лесно ще направят сметката че е по добре да се преместят в западна европа във вече уредени държави отколкото да плащат данъци в България където цари корупция и тотално абдикирала от задълженията си държава
14:40 23.09.2025
17 Направи
До коментар #6 от "Тото":Справка и ВИЖ кой въведе плоския данък.
После пак коментирай...
14:42 23.09.2025
18 Трол
14:42 23.09.2025
19 койдазнай
14:43 23.09.2025
20 Хъхъ
Директно да се премахнат всякакви данъци на приходите за хора на трудов договор и да останат само вноски за пенсия и здравни осигуровки.
Фирмите да плащат данък печалба от 15% и да се махне данък дивидент ….
14:44 23.09.2025
21 Антикомунист от ФРГ
До коментар #10 от "Българин":В Германия никога не е имало плосък данък. Никога не е имало прагове на осигуровките. Това е част от причините да сме мнооого по-богати от вас.
14:45 23.09.2025
22 Да бе , да ! 😜
14:45 23.09.2025
23 Ушевите
14:46 23.09.2025