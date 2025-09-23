Новини
България »
Проф. Румен Гечев: Не можем да си позволим богатите да плащат данъци като бедните

23 Септември, 2025 14:17 925 23

  • румен гечев-
  • прогресивен данък-
  • мвф-
  • бюджет-
  • приходи

България е най-социално разслоената държава в ЕС, а един от факторите за това е именно плоският данък

Проф. Румен Гечев: Не можем да си позволим богатите да плащат данъци като бедните - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивният данък отдавна трябваше да бъде въведен в България. Той не само че е социално справедлив, но той осигурява и по-големи приходи в бюджета".

Това мнение изказа пред БНР проф. Румен Гечев – икономист и преподавател.

Очаква се днес МВФ да представи финалните си изводи от наблюденията над страната ни. В петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор. България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от МВФ.

"Прогресивното данъчно облагане има смазващо мнозинство в близо 200 страни-членки на ООН. Над 95-96% от страните, в това число всички развити страни, огромното болшинство от развиващи се страни, със столетия, десетилетия си имат прогресивно данъчно облагане", коментира проф. Гечев.

Той е категорично против плоския данък още от въвеждането му. Тройната коалиция въведе плоския данък, напомни икономистът и добави: "Не приемам никакво извинение за неговото въвеждане, тъй като това е един абсолютно доказано международно антисоциален данък - плоският данък е в полза на богатите, той довежда до задълбочаване на социалната поляризация".

По думите му България е най-социално разслоената държава в ЕС, а един от факторите за това е именно плоският данък.

В предаването "12+3" Гечев подчерта, че препоръката на Фонда за повишаване на осигуровките отговаря на световната практика:

"Не можем да надлъгваме пазарната икономика безкрайно. Няма как да внасяш, образно казано, 5 лв. на месец за социално осигуряване и да искаш след това европейска пенсия – откъде ще дойдат тези пари".

Или трябва да вдигнем тавана на вноските и да ги увеличим, или трябва да теглим нови заеми, нарастващи като лавина, през следващите години, отбеляза икономистът.

Според него премахването на тавана на социалното осигуряване ще има два положителни ефекта – ще намали напрежението върху бюджета и ще осигури по-високи пенсии, отговарящи на реалните пазарни условия.

За имотните данъци проф. Гечев препоръча да се внимава:

"Там също трябва да се промени прогресивно, а не да се увеличават данъците за всички българи, независимо от това какви са доходите и дали живеят в гарсониера на 16-я етаж, или живеят в хубави условия".

Дяволът е в детайлите, напомни той. Според него трябва да има социален подход и повишаването да бъде плавно. Иначе повишаването е неизбежно, смята още икономистът.

"Не можем да си позволим да оставим богатите да плащат данъци като бедните, да се ширят просторно в стотици квадрати площи и да плащат същия данък и да ни разправят, че щели да се укриват данъци".

Румен Гечев оцени крайно негативно участието на БСП в управлението. "Сегашното ръководство на БСП предаде абсолютно всички принципи на партията. Нямаше как да не напусна, защото чашата преля. Няма как да стоя там и да покривам тези политически срамотии", посочи той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Правителството не се съгласи да вдигне данъците на богатите.Ще намалят заплатите, пенсиите и социалните помощи.

    14:19 23.09.2025

  • 2 Богатите не плащат

    8 3 Отговор
    Данъци. Кой с телк, кой репресиран, кой по засухи…
    Те лъжат в данъчните декларация, ще ми плащат данъци.

    14:21 23.09.2025

  • 3 Европеец

    13 4 Отговор
    Нещастник, тия със заплата 3100 лева богати ли се водят? Маса такива живеят в кутийки по 5-60 квадрата и карат коли за по 25-30000 лева, ама според вас са богати и за това трябва да ги ощавиш още?

    14:21 23.09.2025

  • 4 си дзън

    13 5 Отговор
    Гечев като беше на власт докара Виденовата зима, ама и сега ръси акъл с кофи.

    14:21 23.09.2025

  • 5 честен ционист

    12 2 Отговор
    През 97ма, когато Гечката, тогава вицепремиер и министър в подалото вече оставка правителство на Жан Виденов, такива косвени данъци ви наложи чрез хиперинфлацията, че тия във Венецуела и Зимбабве се заливаха от смях.

    Коментиран от #11

    14:24 23.09.2025

  • 6 Тото

    8 3 Отговор
    Гербажиите и Шарлатаните на Сорос смятат да държат плоския данък!

    Коментиран от #16, #17

    14:25 23.09.2025

  • 7 Честен

    7 4 Отговор
    Заради БСП ГЕРБ ДПС и фашистките партии има бедни. Защото те са корупцията, те са сивите пари. Те управляват, нареждат и запореждат. Отглеждат си една паразитна общност, за която плащат честните работещи бедни.

    14:26 23.09.2025

  • 8 Роско

    5 1 Отговор
    Какви данъци, хотелчето ми ли ще облагате? Няма да стане, тука става каквото ни изнася, който не му харесва - да се изнася.

    14:29 23.09.2025

  • 9 Сатана Z

    4 4 Отговор
    За да има прогресивно облагане в БГ трябва да се въведе и минимален необлагаем праг,над който ще се начислява данък доход .И най—важното,почасовото заплащане.

    14:31 23.09.2025

  • 10 Българин

    6 1 Отговор
    Защото си социалист комунист.
    За това не можеш да го разбереш.
    Богатият и бедните да плащат плосък данък.
    Как ще са еднакви данъците им.
    При 10 % данък. Този с 1000 лв дпход плаща 100 лв данък.
    А този със 100 лв доход плаща 10 лв данък.
    Кое е равното. Ти си комунист

    За това няма как да го разбереш.

    Коментиран от #21

    14:31 23.09.2025

  • 11 СЯ СИЧКИ НИ СЪЖАЛЯВАТ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    КВИ КРАДЦИ НИ ОБИРАТ ДАНЪЦИТЕ......

    14:32 23.09.2025

  • 12 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Бедният е тъпкан до смърт в бг

    14:33 23.09.2025

  • 13 Какви

    4 0 Отговор
    са тези имена , като Гече например ?

    14:33 23.09.2025

  • 14 Хъхъ

    5 3 Отговор
    Това го казва комунето което умишлено фалира България и направи всички бедни през 90те, а неговите дружки станаха кредитни милионери !

    14:37 23.09.2025

  • 15 Онзи

    2 1 Отговор
    За червените бо....ци и ЛУСТРАЦИЯ Е МАЛКО.
    А богатите - те са в червеното котило

    14:40 23.09.2025

  • 16 Хъхъ

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тото":

    По добре плоския данък отколкото всички да станем милионери за една нощ …
    Омръзнало ми е от финансово и функционално неграмотни. Специалистите и тези които са с високи заплати много лесно ще направят сметката че е по добре да се преместят в западна европа във вече уредени държави отколкото да плащат данъци в България където цари корупция и тотално абдикирала от задълженията си държава

    14:40 23.09.2025

  • 17 Направи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тото":

    Справка и ВИЖ кой въведе плоския данък.
    После пак коментирай...

    14:42 23.09.2025

  • 18 Трол

    3 0 Отговор
    То и в момента богатите не плащат данъци като бедните.

    14:42 23.09.2025

  • 19 койдазнай

    1 2 Отговор
    Професорът е напълно прав! Ще се направи данъчна реформа и богати ще престанат да плащат каквито и да е данъци!

    14:43 23.09.2025

  • 20 Хъхъ

    2 0 Отговор
    Данъчната политика трябва да се смени, тоест консумираш повече плащаш повече и ДДС на 30%.
    Директно да се премахнат всякакви данъци на приходите за хора на трудов договор и да останат само вноски за пенсия и здравни осигуровки.
    Фирмите да плащат данък печалба от 15% и да се махне данък дивидент ….

    14:44 23.09.2025

  • 21 Антикомунист от ФРГ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    В Германия никога не е имало плосък данък. Никога не е имало прагове на осигуровките. Това е част от причините да сме мнооого по-богати от вас.

    14:45 23.09.2025

  • 22 Да бе , да ! 😜

    1 1 Отговор
    Предизборни номера за да се намерят пари за мургавите избиратели . А че работещите ще започнат да крият данъците си , за това не ви пука ?!

    14:45 23.09.2025

  • 23 Ушевите

    1 0 Отговор
    са недосегаеми, котилото на г р у х

    14:46 23.09.2025

