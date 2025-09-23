Проф. Румен Гечев: Не можем да си позволим богатите да плащат данъци като бедните

"Прогресивният данък отдавна трябваше да бъде въведен в България. Той не само че е социално справедлив, но той осигурява и по-големи приходи в бюджета".

Това мнение изказа пред БНР проф. Румен Гечев – икономист и преподавател.

Очаква се днес МВФ да представи финалните си изводи от наблюденията над страната ни. В петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор. България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от МВФ.

"Прогресивното данъчно облагане има смазващо мнозинство в близо 200 страни-членки на ООН. Над 95-96% от страните, в това число всички развити страни, огромното болшинство от развиващи се страни, със столетия, десетилетия си имат прогресивно данъчно облагане", коментира проф. Гечев.

Той е категорично против плоския данък още от въвеждането му. Тройната коалиция въведе плоския данък, напомни икономистът и добави: "Не приемам никакво извинение за неговото въвеждане, тъй като това е един абсолютно доказано международно антисоциален данък - плоският данък е в полза на богатите, той довежда до задълбочаване на социалната поляризация".

По думите му България е най-социално разслоената държава в ЕС, а един от факторите за това е именно плоският данък.

В предаването "12+3" Гечев подчерта, че препоръката на Фонда за повишаване на осигуровките отговаря на световната практика:

"Не можем да надлъгваме пазарната икономика безкрайно. Няма как да внасяш, образно казано, 5 лв. на месец за социално осигуряване и да искаш след това европейска пенсия – откъде ще дойдат тези пари".

Или трябва да вдигнем тавана на вноските и да ги увеличим, или трябва да теглим нови заеми, нарастващи като лавина, през следващите години, отбеляза икономистът.

Според него премахването на тавана на социалното осигуряване ще има два положителни ефекта – ще намали напрежението върху бюджета и ще осигури по-високи пенсии, отговарящи на реалните пазарни условия.

За имотните данъци проф. Гечев препоръча да се внимава:

"Там също трябва да се промени прогресивно, а не да се увеличават данъците за всички българи, независимо от това какви са доходите и дали живеят в гарсониера на 16-я етаж, или живеят в хубави условия".

Дяволът е в детайлите, напомни той. Според него трябва да има социален подход и повишаването да бъде плавно. Иначе повишаването е неизбежно, смята още икономистът.

"Не можем да си позволим да оставим богатите да плащат данъци като бедните, да се ширят просторно в стотици квадрати площи и да плащат същия данък и да ни разправят, че щели да се укриват данъци".

Румен Гечев оцени крайно негативно участието на БСП в управлението. "Сегашното ръководство на БСП предаде абсолютно всички принципи на партията. Нямаше как да не напусна, защото чашата преля. Няма как да стоя там и да покривам тези политически срамотии", посочи той.