Домакин сме на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“

Домакин сме на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“

23 Септември, 2025 15:05 592 8

За пръв път ще вземат участие и държави, опериращи със самолети Casa C-295

Снимка: МО
Снимка: МО
Светослава Ингилизова

Седмото издание на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“ (ESE 2025) бе открито тържествено днес, 23 септември, в 22-ра авиационна база в Безмер. В нея ще вземат участие екипажи на военновъздушните сили на България, Италия, Испания, Гърция и Литва.

Международната летателна тренировка се провежда в рамките на програмното споразумение между операторите на самолети C-27J от държави членки на ЕС и ще продължи до 3 октомври 2025 г. За пръв път ще вземат участие и държави, опериращи със самолети Casa C-295.

„European Spartan Exercise“ доказа своя практически и ефективен принос през годините за обмяна на международен опит с изпълнението на широк спектър специални задачи и мисии от летателните екипажи на транспортната авиация“, каза в своето обръщение към участниците командирът на 16-та авиационна авиобаза в София и ръководител на ESE 2025 полковник Лазарин Лазаров. Той подчерта, че всички етапи от подготовката, съвместното планиране и провеждането на учението предоставят уникална възможност за съюзниците да усъвършенстват своя организационен опит и тактически умения, като допринасят за укрепване на доверието и способностите на коалиционните партньори за участие в съвместни операции.

Заместник-ръководителят на ESE 2025 подполковник Денис Иноченти акцентира върху амбицията настоящата тренировка да се превърне в още по-динамична тренировъчна среда за летателния и инженерно-технически състав с включването и на транспортните самолети Casa C-295.


  • 1 честен ционист

    1 11 Отговор
    Курс към Франкфурт, Дойче банк.

    15:09 23.09.2025

  • 2 си дзън

    4 1 Отговор
    Нашият Спартан на такси го обърнаха да трупат точки. По-добре да извикат шофьори на
    таксита. Путин например.

    15:11 23.09.2025

  • 3 Роден в НРБ

    7 0 Отговор
    Смях, смях, смях...

    15:15 23.09.2025

  • 4 САНДОКАН

    6 0 Отговор
    Пак снимки и хвалебственни слова.

    15:16 23.09.2025

  • 5 Тагаренко

    4 1 Отговор
    Всички Соросоиди на Спартана и в Одеса.

    15:23 23.09.2025

  • 6 ВВСар

    3 0 Отговор
    СЪС 2,5 бр. $ПАРТАНА НА ПОЛОВИНАТА ЩАБ НА ВВ$-€ООД ж€ничкит€ "$лужат" във Вражд€бна!
    СЧУПЯТ ЛИ ЕДИНИЯТ(ЕДНАТА ЛИНЕЙКАТА) , ПО-ДОБРЕ ДА ПРОДАДАТ ДРУГИЯТ И ФИЛМЪТ ДА ПРИКЛЮЧВА!
    P.S.
    КАКВО $ТАНА $ 3-тият К€Н€F-16, $ГЛОБИХА ЛИ ГО "$ъюзницит€"-u$a?!?!?!?!?

    15:40 23.09.2025

  • 7 глоги

    0 0 Отговор
    ДомакинИ сме на международната летателна тренировка...

    15:42 23.09.2025

  • 8 летец пилот

    0 0 Отговор
    На работа съм днес,а утре с колеги ще идем на събитието да се качим на Спартаните.

    15:46 23.09.2025

