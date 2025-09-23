Важните новини във ФАКТИ на 23.09.2025 г.

МВФ препоръча вдигане на ставките и отмяна на плоския данък

За да се реализират напълно ползите от приемането на еврото в България, да се повиши трайно жизненият стандарт и да се избегнат макрофинансови дисбаланси, отговорните за взимането на политическите решения лица трябва да засилят фискалната дисциплина, да управляват рисковете от прехода към еврозоната и да ускорят реформите. Това е основният извод от мисията на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, която посети България между 10 и 23 септември.

Иван Хиновски: "Топлофикация" не може да бъде продадена в момента и за 1 лев, толкова е декапитализирана

Решението за дълга на "Топлофикация“ минава през бюджета на държавата, тъй като не е възможно този дълг да бъде покрит с някакво разсрочване или със заеми, тъй като на такова фалирало дружество никоя финансова институция няма да отпусне кредит. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

Любомир Каримански: Няма как чрез счетоводни трикове да покриваме разходната част и винаги да изкарваме дефицита на 3%

Сянката на дълговата спирала ни преследва. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански, цитиран от novini.bg.

Борисов: Готов съм да се свържа лично и със Зеленски, за да намерим най-благоприятното решение на случая с Любомир Киров

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук, съобщават от БНР.

Политолог: Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация у нас

„Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус. Енергията на обществото като се изхаби един път, след това трябват десетилетия да се възобнови. Там, където няма алтернатива, няма нищо.“

Димитър Манолов: Ние отдавна не дължим нищо на МВФ. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни

Дълги години слушахме съветите на МВФ, които бяха съсредоточени върху това да си вземе парите обратно и да ни съсипе държавата. С което се справиха перфектно. Това каза в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Борис Бонев: И преди, и сега, ГЕРБ управляват "Топлофикация". Да поемат отговорността за състоянието на дружеството

Изправени сме буквално пред трагедия. Не става дума само за жителите на „Дружба”, но и за жителите на цяла София, които потребяват парно и топла вода от „Топлофикация София”. Това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев, коментирайки изслушването на ръководството на „Топлофикация София“ в Столичната община във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2”, който е предвидено да продължи три месеца.

Първан Симеонов: Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора

"Напрежението във Варна буквално се усеща, като социолог мога да го кажа". Това отбеляза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра”:

Официално: Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка

Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка. Това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и стабилност в интерес на гражданите на София, съобщават от пресцентъра на Столична община.

Финансовият министър: Еврозоната носи стабилност, повече инвестиции и по-високи доходи

Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро. То означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова във Велико Търново на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

На 29 септември ще има график кога ще бъдат спиранията на парното и топлата вода в "Дружба 2"

На 29 септември ще изпратим график със спиранията, каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по повод предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, предават от БТА. По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу, обяви Петров.

Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

България ще бъде част от обявената по-рано "стена от дронове", която ЕС смята да създаде по източните си граници. Това се разбра от думите на говорителя на ЕК. Въпросът ще бъде обсъден на 26 септември на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и Украйна.

Обявиха за мъртъв изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов в Дупница

В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж.

Домакин сме на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“

Седмото издание на международната летателна тренировка „European Spartan Exercise 2025“ (ESE 2025) бе открито тържествено днес, 23 септември, в 22-ра авиационна база в Безмер. В нея ще вземат участие екипажи на военновъздушните сили на България, Италия, Испания, Гърция и Литва.

Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии

Съдът отхвърли исканията за отвод по делото за Благомир Коцев. Адвокат Ина Лулчева поиска отводи на двама съдии от състава на Апелативен съд София, съобщи БНТ.

20-годишен шофьор остана без книжка за 12 месеца и с 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София

20-годишен е с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка) за срок от 12 месеца след рисково шофиране в центъра на София.

Проф. Румен Гечев: Не можем да си позволим богатите да плащат данъци като бедните

"Прогресивният данък отдавна трябваше да бъде въведен в България. Той не само че е социално справедлив, но той осигурява и по-големи приходи в бюджета".

Kонтрера обяви предложенията на ВМРО до правителството за справяне с водната криза в България

Днес внесох в деловодството на Министерския съвет писмо с конкретни мерки, които през годините ние от ВМРО – БНД системно сме предлагали за подобряване на ВиК сектора в България. В качеството си на заместник-председател на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ с ресор „Регионална политика“ отправям няколко практични предложения, които биха подпомогнали работата на Национален борд по водите.

Ирландец се обеси в Слънчев бряг, първо опитал да се удави

На ужасяваща находка се натъкнаха тази сутрин живеещите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ в к.к. Слънчев бряг, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост

Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Манолова: Оставка на цялото ръководство на “Топлофикация София”

„Оставка на изпълнителния директор на Топлофикация! Оставка на цялото ръководство и Надзорния съвет! Оставка на председателя на Надзора Чакалски, който е още от времето на Фандъкова!“ – настоя председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.

„Спаси София“: Топлофикация ще разкопае "Дружба" 2, за да има претекст да поиска заем за стотици милиони

Зад планирания ремонт на топлопреносната мрежа в Дружба 2 прозира план за нови заеми, които ще бъдат поискани, когато тръбите вече са разкопани, 40 000 софиянци ще са на студено и икономическото мнозинство ще постави Общинския съвет пред свършен факт. Това заявиха от “Спаси София” на брифинг преди извънредна комисия, на която се очаква да се изслушва ръководството на Топлофикация в Столичния общински съвет днес.

Любослав Костов: От 3 млрд. лева само един сектор получи 2 млрд. за заплати

Има огромна разлика между цените на едро и дребно, като при някои стоки надценката достига до 60-70%. Това заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, в предаването "Говори сега" по БНТ.

Проф. Тодор Кантарджиев: Първият случай на грип ще бъде през ноември, пикът – през февруари

Кога се очаква да настъпи грипът и кога ще бъде неговият пик говори бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Мечки нанесоха щети за хиляди левове на габровски села

Екологичната инспекция във Велико Търново е констатирала щети за близо 5500 лева, които са нанесени от мечки. Унищожени са основно пчелини в габровски села.